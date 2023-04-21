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Миколаївська область (1824) обстріл (21042) Очаків (184)

Рашисти обстріляли Очаків, пошкоджено будинки, влучання на території об’єкта інфраструктури, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Вчора, 20 квітня, упродовж дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за словами Кіма, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Вночі росіяни з артилерії обстріляли Очаків, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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