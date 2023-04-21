Чорноморська зернова ініціатива має виконуватися без перешкод з боку Кремля, - USAID

Кремль не має чинити перешкоди реалізації Чорноморської зернової ініціативи і використовувати їжу як зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері завила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

"У своїй повномасштабній війні в Україні Путін використовує їжу як зброю. Чорноморська зернова ініціатива має тривати без перешкод з боку Кремля, щоб рятівна їжа потрапила до голодних людей у всьому світі", - йдеться в повідомленні.

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