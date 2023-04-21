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Окупанти запустили із Брянської області 12 дронів "Shahed", 8 - знищено, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
21 квітня 2023 року противник атакував Україну з північного напрямку (Брянська область РФ) ударними дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - йдеться у повідомленні.
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Чернігівська, Київська, Житомирська та Рівненська ППО на них не звертала увагу?
Куйня якась...
Може все ж з білорашки запуск був, але в єрмака там бітум?