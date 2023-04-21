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Окупанти запустили із Брянської області 12 дронів "Shahed", 8 - знищено, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахед

21 квітня 2023 року противник атакував Україну з північного напрямку (Брянська область РФ) ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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А сколько дронов было запущено в брянскую воблость?
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21.04.2023 08:58 Відповісти
Я теж вважаю, що тількі ударом на удар можливо хоч трохи розворушити русню. Щоб в них питання-"а нас за что?" лунало як умога частіше
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21.04.2023 09:03 Відповісти
Нуль цілих, нуль десятих. Д'єрмак не дозволяє-''ми жє нє ахрєссарі''.
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21.04.2023 09:09 Відповісти
І як же ці дрони з "брянської області" долетіли до Хмельниччини?
Чернігівська, Київська, Житомирська та Рівненська ППО на них не звертала увагу?
Куйня якась...
Може все ж з білорашки запуск був, але в єрмака там бітум?
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21.04.2023 09:03 Відповісти
Ще зрання було 8 з 10, вже 8 з 12. Прильоти на Вінничині і Полтавщині. То де правда?
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21.04.2023 09:09 Відповісти
 
 