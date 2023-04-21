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Ворожа атака дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури на Вінниччині, - ОК "Південь" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Внаслідок атаки дронами вночі, 21 квітня, є влучання в об’єкт інфраструктури Вінницької області.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість "шахедів" були збиті", - розповіла вона.

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Пізніше глава Вінницької ОВА Сергій Борзов уточнив, що на Вінниччині цієї ночі у результаті атаки дронами-камікадзе було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

Завдяки оперативним діям усіх спецслужб, станом на ранок, пожежу ліквідовано.

"На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає Борзов.

Автор: Ірина Дашківська
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І як цікаво мопед добрався аж сюди?
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21.04.2023 09:41 Відповісти
Він долетів...
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21.04.2023 09:49 Відповісти
Скоріше, з півдня, ніж з півночі
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21.04.2023 09:58 Відповісти
 
 