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Данілов (1191) ракети (2787)

Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело провокацій РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибухи у російському Бєлгороді та закликав надати Україні далекобійну зброю.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка.

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибуху є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
На посту секретаря РНБО Турчинов займався розробкою далекобійної зброї..... А чим займаєшся ти, чучало???
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21.04.2023 10:02
+6
данілов, може спочатку кацапських агентів в оточенні зеленого уйобка приберете? можу підказати одне прізвище - дєрьмак. з нього й починайте, а там й до дальнобійної зброї дійде...
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21.04.2023 10:01
+6
Ну так надайте "Укроборонпрому" замовлення на "Гром-2".
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21.04.2023 10:02
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****@бол....
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21.04.2023 09:59 Відповісти
данілов, може спочатку кацапських агентів в оточенні зеленого уйобка приберете? можу підказати одне прізвище - дєрьмак. з нього й починайте, а там й до дальнобійної зброї дійде...
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21.04.2023 10:01 Відповісти
Повністю згоден. Вам, зеленим зрадникам, може ще і ядерну зброю дати, щоб ви її комусь продали, а гроші поклали до бєні і до себе в кишені?
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21.04.2023 10:11 Відповісти
Зеленому кодлу нічого критичного не дадуть, бо вже всі побачили хто то такі.
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21.04.2023 10:13 Відповісти
Вже зовсім знахабніли, паскуди. Їм кажуть: "не крадіть". А вони хуцпою відпоаідають: "крадемо, і будемо красти. А що ви нам зробите? Ми ж вас захищаємо від кацапів, життями наших патріотів з вами розплачуємось".
Бо ми самі винні: дали зеленому гівну в руки повну владу, а вони за своїм звичаєм плюють в обличчя нам і нашим союзникам.
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21.04.2023 10:18 Відповісти
На посту секретаря РНБО Турчинов займався розробкою далекобійної зброї..... А чим займаєшся ти, чучало???
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21.04.2023 10:02 Відповісти
...не мішки тягає)
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21.04.2023 10:03 Відповісти
Він за звичкою яйця котам відкручує.
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21.04.2023 13:22 Відповісти
Ну так надайте "Укроборонпрому" замовлення на "Гром-2".
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21.04.2023 10:02 Відповісти
А не можна було фінансувати виготовлення нашої далекобійної зброї за останні три роки? Пригадати хоча б характеристики Грім-2...
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21.04.2023 10:04 Відповісти
Нехай звертається до бубочки, який не фінансував ракетну програму, а катав асфальт.
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21.04.2023 10:08 Відповісти
дайте йому селедки
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21.04.2023 10:25 Відповісти
Пане Данилов, а де ти був зі своїм яскравим розумом, коли Володя Боневтік всі оборонні гроші заривав в дороги і заморожував ракетні програми? Що, винні знеову США і ЄС?
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21.04.2023 13:05 Відповісти
Він тоді теж заробляв гроші на асфальті!
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21.04.2023 13:20 Відповісти
Yes
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21.04.2023 14:04 Відповісти
 
 