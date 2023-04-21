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Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело провокацій РФ, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибухи у російському Бєлгороді та закликав надати Україні далекобійну зброю.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка.
У Міноборони РФ заявили, що причиною вибуху є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34.
Топ коментарі
+7 Вал Кочин 16671b7d
показати весь коментар21.04.2023 10:02
+6 Андрій Богатир
показати весь коментар21.04.2023 10:01
+6 Gary Grant
показати весь коментар21.04.2023 10:02
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Бо ми самі винні: дали зеленому гівну в руки повну владу, а вони за своїм звичаєм плюють в обличчя нам і нашим союзникам.