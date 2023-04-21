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США вважали, що Бахмут впаде. Через три місяці бої все ще тривають, - WP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,зсу

Злиті в інтернет секретні документи свідчать, що Штати були переконані: ЗСУ не зможуть втримати Бахмут.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що, згідно із секретними документами, Вашингтон попереджав Київ про можливе оточення Бахмуту і радив здати місто.

У січневій доповіді з позначкою "цілком таємно" йдеться, що Росія з листопада демонструє "стійке просування", і це ставить під загрозу здатність України утримувати Бахмут. Автори документа вважали, що українські війська в Бахмуті, ймовірно, будуть "під загрозою оточення, якщо вони не відійдуть протягом наступного місяця.

Читайте: Ворог веде наступальні дії на 5 напрямках, найзапекліші бої ведуться за Бахмут, - Генштаб ЗСУ

WP зазначає, що Київ значною мірою залишив ці попередження без уваги. Україна надала утриманню Бахмуту додаткового значення: тримати місто - значить заперечувати право росіян на будь-яке захоплення територій. Крім того, оборона Бахмуту підриває сили РФ, особливо "вагнерівців".

Один з командирів, який курирує боротьбу за Бахмут, полковник Павло Палиця, сказав журналістам WP, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддані або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті.

Дивіться: ЗСУ знищили ворожу САУ "Піон", яка здатна бити на відстань 47 кілометрів. ВIДЕО

Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.

Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмуту, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції.

У глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника.

Дивіться: ЗСУ влаштували "бавовну" ворогу та ліквідували з десяток окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Палиця також повідомив, що Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує "домашні точки" безпілотників, або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм.

За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії.

Дивіться: Місто-привид: зруйнований російськими обстрілами Бахмут. ВIДЕО

Повідомляється, що Палиця прибув на свій пост у середині січня – і тоді оцінки, які він почув від оточуючих його офіцерів, повторювали песимізм Вашингтона. Усі були впевнені, що протримаються 2-3 тижні.

"Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто", – сказав Палиця.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Якби зєля не "перестал стрелять", і не відвів війська з укріплених позицій які зразу ж захопили кацапи, то нічого там би не здали, ні Сєвєродонец,ка, ні Рубіжного, і Бахмут лишився б в нашому тилу. А тепер кацапи зробили там укріплений район, який, щоб відбити, зєля положать там тисячі наших патріотів.
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21.04.2023 10:31
+13
Только бы мы в Бахмуте не разменяли нашу элиту ДШВ и ССО на биомусор орков-вагнеровцев.
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21.04.2023 10:31
+12
Будем честными - наша власть все для этого и сделала. То, что произошло в реальности, было не благодаря, а вопреки действиям Зели. И чем больше вылазит информации - тем больше подтверждений.
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21.04.2023 10:51
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кароч WP наелся говна
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21.04.2023 10:27 Відповісти
Більше за всіх наїлись гівна найелітніші розмотані російські бойові підрозділи, які розраховували на легеньку прогулянку Бахмутом.
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21.04.2023 11:01 Відповісти
Якби зєля не "перестал стрелять", і не відвів війська з укріплених позицій які зразу ж захопили кацапи, то нічого там би не здали, ні Сєвєродонец,ка, ні Рубіжного, і Бахмут лишився б в нашому тилу. А тепер кацапи зробили там укріплений район, який, щоб відбити, зєля положать там тисячі наших патріотів.
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21.04.2023 10:31 Відповісти
Крім Зєлі у нас є ще Залужний та інші толкові і порядні люди, не змішуйте ЗСУ з політикою. Так, в політичному плані у нас величезні проблеми, але ЗСУ в тупих м'ясних штурмах не помічені.
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Коментатор не про м'ясні штурми. А про штурми взагалі. Втрати при обороні інженерно обладнаних позицій були б менші, чим тепер при штурмах при наступі. Баго чого було зроблено, при іншому Головкомі…
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21.04.2023 12:30 Відповісти
В цьому не сперечаюсь, але це не означає, що у нас один варіант, перти на обладнані позиції без підготовки. Може все обставлять так, що буде новий жест доброї волі ... Ми віримо в Залужного та ВСУ
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21.04.2023 12:41 Відповісти
Ті жести доброї волі самі по собі не виникають. То тяжка справа ціною багатьох життів. По правому берегу - не так все «просто» було… Чого вартетільки створення плацдарму за Інгульцем в районі Д. Броду влітку…
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21.04.2023 12:50 Відповісти
Повір, знаю. І ні в якому разі не применшую зусилля наших воїнів, але без толкового командування була би ср...ка.
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21.04.2023 12:59 Відповісти
США взагалі лажають останнім часом. Це не голлівудські героїчні фільми клепати.
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21.04.2023 10:31 Відповісти
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21.04.2023 10:34 Відповісти
У них другая стратегия. Они стараются сберечь жизни как можно большего числа солдат за счет маневренной обороны и использования высокоточного вооружения. Тем более подготовленных бойцов ССО. Для них важны не условные территории, они считают, что задача - нанести как можно больший урон и потери противнику при минимальных собственных потерях.
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21.04.2023 10:39 Відповісти
99.9% життя солдатів найголовне.
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21.04.2023 10:45 Відповісти
Так у нас так само, ми переймаємо тільки хороше. Просто у них стратегія базується на господству в повітрі і від цього будується вся тактика. А у нас це апріорі на даний час не працює, тому і страждаємо. А про "неважливі умовні території" згадайте коли вони в останній раз воювали на своїй території?
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21.04.2023 10:52 Відповісти
Дело в том, что мы до сих пор толком не знаем чего в Бахмуте больше - стратегии или политики. Вы сможете уверенно ответить? Я нет. И такая тактика маневренной обороны нами очень хорошо применялась весной-летом, даже еще в начале осени.
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21.04.2023 10:56 Відповісти
Ми не знаємо, а Залужний та Павло Палиця думаю краще знають. Тому розганяти панічні настрої я би не став. Тим більше, що як Ви самі і кажете, маневрену оборону ми вивчили і успішно використовуємо. Квартал туди, квартал сюди це і є маневрена оборона, ніхто дзоти не будує.
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21.04.2023 11:00 Відповісти
Я абсолютно не разгоняю панические настроения. Но и не хочу уподобляться ура-пропаганде ОПы и ************.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
З другим реченням повністю погоджуюсь.
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21.04.2023 11:20 Відповісти
Стратегия - стирать элитные боевые подразделения москаля об укрепы и контратаками в маневренной защите, политика - брехать ему через СМИ, что Бахмут уже его.
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21.04.2023 11:03 Відповісти
А стирать там наши элитные части ДШВ и ССО, использую их штурмовой пехотой против вагнеровцев?
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21.04.2023 11:14 Відповісти
я зовсім не розумію Вас, по ходу ми повинні відступити десь під Ламанш, і пофіг, що там говорить Залужний та Палиця. А куди відступати на Вашу думку потрібно не підкажете???
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21.04.2023 11:35 Відповісти
Я сказал про отступать? Вы где-то это увидели?
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21.04.2023 11:36 Відповісти
А этого никто и не делает. В Бахмуте ЗСУ никого не штурмуют, а мелкими рассеянными по территории группами ведут маневренную оборону с динамическим использованием заранее построенных многоуровневых линий укрепов.
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21.04.2023 11:58 Відповісти
Т.е. когда здесь в новостях и в сводке генштаба писали как ССО возвращали штурмом наши потерянные позиции - то наверное врали?
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21.04.2023 12:02 Відповісти
Мы тут вроде про "стирать в штурме" говорили, прямосвязочное?

Это вообще-то когда русские вояки за брустверами из трупов своих предыдущих побратимов вперёд продвигаются, чтоб через 20 метров новым таким мясным укреплением для последующих штурмовиков стать, а не когда при маневренной обороне незаметно заходят в окоп с фланга и садят москаля на нож и гранаты.
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21.04.2023 12:08 Відповісти
Т.е. 8 полк ССО все-таки участвует в боях за Бахмут как штурмовая пехота? И они не несут потери?
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21.04.2023 12:11 Відповісти
Прямую связь свою спроси, клоун
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21.04.2023 12:12 Відповісти
Всрался? Bon Appetit
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21.04.2023 12:13 Відповісти
Стратегия США это использование местных против местных. Посмотрите соотношение потерь в Ираке и Афганистане. Оно одинаковое. Но они все иракцы, афганцы или курды. В этом причина неудач Америки в этих войнах.
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21.04.2023 11:20 Відповісти
Очередная наивная фигня про розовых западных единорогов . Одно дело беречь когда у тебя тотальное превосходство во всех компонентах и все под контролем, и другое когда бойня как в Украине которая лишает всякого маневра и выбора.
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21.04.2023 11:42 Відповісти
Только бы мы в Бахмуте не разменяли нашу элиту ДШВ и ССО на биомусор орков-вагнеровцев.
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21.04.2023 10:31 Відповісти
Більшість нашої еліти ДШВ взагалі за кордоном зараз на навчаннях. В Бахмуті в основному ТрО, з ДШВ там єгерська бригада
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21.04.2023 11:08 Відповісти
Это чушь. Я прекрасно знаю где стоят ребята 79, 95 и т.д. Имею прямую связь.
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21.04.2023 11:15 Відповісти
Ты знаешь, где стоит максимум одна рота 79, 95 и т.д. Знать точное расположение всех подразделений бригады ты во-первых не можешь, а во-вторых - как я уже сказал, большинство этих подразделений на обучении.
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21.04.2023 11:40 Відповісти
Ну вот и не пишите чушь если не знаете. И меньше тыкайте незнакомым людям - дольше спокойно проживете.
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21.04.2023 11:44 Відповісти
В развитой лингвистике обычно нет разделения на ты/вы, поэтому, я предпочту просто не париться насчет одиноких вымирающих мамонтов, которые могут триггернуться на такую чепуху.
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21.04.2023 11:47 Відповісти
Ну вот и не партесь где-то в подобающем месте, например в своей пивной, папонт вы наш не вымерающий.
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21.04.2023 11:53 Відповісти
И вам не хворать, прямосвязочный
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21.04.2023 11:56 Відповісти
Цей біомусор нікуди не дінеться з Бахмуту і ЗСУ нікуди від нього не дітися і десь його прийдеться вбивати до останного вагнерівця, бо цих смертників змусять стратами та тортурами піти на смерть до останнього і не факт, що в іншому місці їх можна перебити з меншими втратами. Тому вибору немає - або тікати до Львова, або зупинити і, нажаль, будь-якою ціною.
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21.04.2023 11:31 Відповісти
Не спорю. Оставим стратегию Залужному и Генштабу. Только бы власти не пытались лезть в их решения.
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21.04.2023 11:35 Відповісти
Тю.... ПреЗЕдент заявляв, що Харків може бути окупований.
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21.04.2023 10:32 Відповісти
Було такє...
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21.04.2023 10:57 Відповісти
"Секретні документи".
Особливо як прочитав про те що Бубочка готував знищення московитів в Сирії. Але по доброті душевній до вагнеровців відмінив напад.
В це навіть тупі макаки макшанські не повірять.
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21.04.2023 10:37 Відповісти
як це дивно не звучить але масове застосування дронів нівелює цінність ссо, дрг та розвідки.

простіше розвідати ціль та накрити артою з коригуванням дронів аніж витрачати мільйони на підготовку вояків, яких покришать за 5 хвилин бо їх таки дрон побачив.

звісно, це не за один день відбудеться але і в америці рейнджери та морські котики будуть потроху поступатися простій мехпіхоті.
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21.04.2023 10:43 Відповісти
В тебе коментар сам собі протиречить. То ти кажеш про нівелювання цінністі розвідки, то одразу ж "простіше розвідати ціль".

Дрони самі себе не застосують - для цього і потрібні ССО та розвідка.
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21.04.2023 11:15 Відповісти
думав що читач і так зрозуміє що мова про пішу та механізовану розвідку а не про авіяційну чи дронову.
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21.04.2023 11:18 Відповісти
Нема ніякої окремої авіаційної розвідки, або механізованої, чи дронової. Є просто одна і та сама розвідка, у якої є спектр різних технічних засобів для виконання їх завдань, який найбільш ефективно використовується у сбалансованному поєднанні згідно сітуаційних тактично-оперативних умов.
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21.04.2023 11:22 Відповісти
це лише слова.

а на ділі приходить умовний хомчак і розганяє дронову розвідку.

я схильний опиратися на реальність а не жити у вигаданих світах.
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21.04.2023 11:40 Відповісти
Я зрозумів про що ви. "Аеророзвідка", це тільки частка усієї дронової розвідки ЗСУ, хоч і найбільш ефективна та впливова. Також, Хомчак їх розігнав суто формально, викресливши із штатного розкладу, але свою розвідувальную роботу із бойовими підрозділами вони не припиняли із-за цього, просто поклали на хомчака болт і повернулись тимчасово до своєї попередньої волонтерської схеми.
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21.04.2023 11:52 Відповісти
вже 9 років триває неоголошена війна влади проти добробатів.

тому скільки б там та аєророзвідка не пижилася а якщо вона не отримує гроші та техніку від держави у майбутньому держава її знищить.

в багатьох арміях світу є автівки для розвідки, броньовані і без броні але є.

і в усіх є дрг. в слові дрг літера Р знаєте що означає?

це все буде відмирати.

масово.

хіба що швейцарці доведуть до ума свою накидку і піхота отримає камуфляж від тепловізора.
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21.04.2023 12:02 Відповісти
багато де на автівці просто не проїдеш, ну
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21.04.2023 12:15 Відповісти
Наприклад, в умовах міських боїв під потужними РЕБами це взагалі може бути повзуча на пузі розвідка.
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21.04.2023 11:36 Відповісти
)(уйлу хочуть подарок зробити на дєнь побєдобєсія..Бахмут
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21.04.2023 10:44 Відповісти
Хотіли спочатку на день народження йому Бахмут подарувати, потім хотіли на 23 січня йому Бахмут подарувати, тепер на 9 травня перенесли, потім будуть хотіти на якийсь небудь "день рашки" подарувати.

Взагалі поіпать що вони там хочуть, насправді, усе одно треба їх мочити.
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21.04.2023 11:29 Відповісти
Це вже стало щорічною традицією. Вже на другий день побєдобєсія йому дарують Бахмут
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21.04.2023 11:33 Відповісти
Американці досі не вивчили уроки ЛАП, ДАП, Мар'янки, Маріуполя та інших. Українці борються з кожен клаптик своєї богом даної землі і відходять тільки коли вже неможливо оборонятись. Але обов'язково повернуться і земля буде горіти під окупантами. Нам чужого не треба, але і свого не віддамо. Слава Україні, слава ЗСУ.
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21.04.2023 10:45 Відповісти
Будем честными - наша власть все для этого и сделала. То, что произошло в реальности, было не благодаря, а вопреки действиям Зели. И чем больше вылазит информации - тем больше подтверждений.
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21.04.2023 10:51 Відповісти
Це правда. Британія це прямим текстом вже заявляла. Але для аналітики це всеодно дуже погане виправдання. Це значить що вони лиш поверхнево бачать і аналізують що тут відбувається.
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21.04.2023 10:54 Відповісти
Ну, мужество и геройство - тяжело учитывать. Кто мог подумать, что обычные срочники или обычные мужики с автоматами и РПГ покрошат передовой десант орков? Мы просто чудом выстояли благодаря невероятному мужеству солдат и простых людей, закрывшими своими жизнями "про@бы" власти. Нам еще только предстоит все узнать, особенно про Стамбул. Напомню что тогда заявляла наша власть.

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21.04.2023 11:08 Відповісти
"мужество и геройство - тяжело учитывать" - важко, але цілком можливо. У них для цього є спеціальні науки (типу соціофізики), відповідні спеціалісти. Але вони налажали.
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22.04.2023 11:29 Відповісти
Захід говорив що за три дні впаде - Україна , а не ЗЕлена влада .. Не треба ототожнювати Україну і ЗЕрмаків .
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21.04.2023 11:24 Відповісти
Ну, для них Зеля - законно избранная власть. И они прекрасно видели как власть готовилась и как она реагировала на предупреждения Запада.
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Та вона й для українського суспільства - законна влада , бо обрана на виборах , які більшістю самого ж українського суспільства , та й всім світом , визнані як - демократичні .
Те що ця влада пошила в дурні більшу половину українців , ну що ж зробиш , вони самі так захотіли .
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21.04.2023 11:56 Відповісти
Именно так.
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21.04.2023 12:07 Відповісти
А що їм лишалось думати, слухаючи презедента, єрмака, арахамію, верещук та інших, які крутили кермо держави до 24 лютого 2022 року?
Дяка ЗСУ та добровольцям, кожному, хто допомагав їм. Вони які врятували Україну.
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21.04.2023 10:54 Відповісти
Тобі також не завадить думати.

Вся наша ОПа Єрмака разом із Даниловим та купою шушари помілкіше також заявляли, що знали і готувались. ЯК ? Відкриваючи комфортні переходи з Криму на Херсонщину в лютому 2022, розформовуючи танкові бригади на Житомирщині, прокладаючи дороги в Чорнобильській зоні для танків рашистів?
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21.04.2023 11:08 Відповісти
Ну так ... це ж "парашенковці", а не мудрі "73%" наобирали колаборантів та совкодрочерів у владу.
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21.04.2023 11:21 Відповісти
Треба було назвати "В черговий раз про якість аналітики в США і те як Бахмут мав впасти ще 3 місяці назад, а бої все йдуть".
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21.04.2023 10:50 Відповісти
Вони кращі аналітики, ні оці.

Лютий 2022.

"Президент Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Коли ми говоримо про Російську Федерацію - це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
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21.04.2023 10:56 Відповісти
С аналитикой у США все в порядке, но на войне ничего точно предсказать невозможно, только сами украинцы, которые находятся непосредственно в Бахмуте могут понимать удержат иди не удержат город, из Вашингтона можно судить только чисто по цифрам и позициям войск, они не видят моральное состояние, готовность к самопожертвованию бойцов на передовой и пр. такие вещи
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21.04.2023 12:38 Відповісти
Черговий доказ того що як кожна людина, так і колективна свідомість нації, творить своє майбутнє, а всі ці прогнози якихось "авторитетів" ідуть лісом, і полем, в сраку, тай ще далі...
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21.04.2023 11:03 Відповісти
Хоча злиті дані на те і злиті, щоб бути всім відомі, але про Бахмут опублікував саме горезвісний WP - хто би сумнівався, який і без зливу чудово схиляв нас здати Бахмут, посилаючись на американських анонімних чиновників, які відпрацьовують гроші кремля, писав вигадки про песимізм щодо Бахмуту, та описував героїчну оборону Міста-фортеці у самих чорних тонах.
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21.04.2023 11:25 Відповісти
Ну по факту виходить, що WP не нас схиляв здати Бахмут, а москалів схиляв на нього все більш і більш свої елітні підроздили всерати.
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21.04.2023 11:33 Відповісти
Саме головне щоб цілі, значущість та ціна були співрозмірні.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2023 12:08 Відповісти
в Бахмут новачків не відправляють, туди їдуть досвідчені, витривалі воїни, які вже вміють воювати, які б могли навчати воювати тих, хто тільки прийшов до лав ЗСУ. Натомість їх вбивають якісь срані зеки-наркомани. Не бачу логіки.
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21.04.2023 12:10 Відповісти
Я может скажу сейчас не самую приятную вещь, но США так считали, трезво понимая какая высокая цена удержания города, они не думали, что украинское руководство согласится с высокими потерями. К сожалению Бахмут забрал немало жизней украинских защитников, да орков полегло еще больше, но нам плевать на орков пусть все сдохнут. Вот США, которые очень сильно ценят жизни своих солдат посчитали, что и украинцы поступят так как поступили бы они оказавшись в такой сложной ситуации
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21.04.2023 12:32 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Jerusalem-1_Jht.svg/502px-Jerusalem-1_Jht.svg.png


Map could be equalled with the citadel
in the far west and at it's feet the barracks.

Overall, Ruzzia succeeds to deliver
supplies to Backmuth,
though the streets towards the town
go through open fields, and
supply deliveries should be easily interceptable.
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21.04.2023 12:55 Відповісти
Ну, ценой огромного количества жизней дейстивтельно можно удерживать что-то на 3 месяца дольше ожидаемого.
Это как советы, которые любили проводить аналогии о том, что улица в Сталинграде держалась дольше чем вся Франция. Тут примерно хвастовство того же уровня, ментально так и остались совками.
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21.04.2023 13:33 Відповісти
А якби сдали Бахмут, то кацапи повернулись би в свою удмуртію? Ні, вони б штурмували зараз Часів Яр. Так що ти мимо таза...
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21.04.2023 14:15 Відповісти
Его не сдавать нужно, а не удерживать любой ценой. Так что ты мимо гнезда кукушки.
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21.04.2023 14:23 Відповісти
Хто тобі казав, що його утримують любой цєной? Кацапи вилазять на битий щебень ротами, їх засікають з дронів і розбивають артой та минометами. По мірі того як Бахмут стае битим щебнем, просуваються кацапи, от і все. Тут що скоріш закінчиться, кацапи, чи Бахмут, а наші потроху відходять. Вони так все беруть, а отримують як завжди хера за обидві щоки...
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21.04.2023 14:34 Відповісти
Да, 101 раз уже закончились.
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21.04.2023 14:47 Відповісти
Да, Київ за три дні, за тиждень Лондон...
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21.04.2023 17:26 Відповісти
Не, ну Киев и Бахмут - это безусловно одного поля ягоды.
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21.04.2023 19:49 Відповісти
Так я і кажу, з липня 22 р., Бахмут штурмують, каліки… З швабри на пляшку, і кувалдой шлеп.
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21.04.2023 20:48 Відповісти
ну 80% его мы уже не контролируем. Так что по сути в итоге они оказались правы.
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22.04.2023 01:57 Відповісти
 
 