США вважали, що Бахмут впаде. Через три місяці бої все ще тривають, - WP
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Злиті в інтернет секретні документи свідчать, що Штати були переконані: ЗСУ не зможуть втримати Бахмут.
Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання пише, що, згідно із секретними документами, Вашингтон попереджав Київ про можливе оточення Бахмуту і радив здати місто.
У січневій доповіді з позначкою "цілком таємно" йдеться, що Росія з листопада демонструє "стійке просування", і це ставить під загрозу здатність України утримувати Бахмут. Автори документа вважали, що українські війська в Бахмуті, ймовірно, будуть "під загрозою оточення, якщо вони не відійдуть протягом наступного місяця.
WP зазначає, що Київ значною мірою залишив ці попередження без уваги. Україна надала утриманню Бахмуту додаткового значення: тримати місто - значить заперечувати право росіян на будь-яке захоплення територій. Крім того, оборона Бахмуту підриває сили РФ, особливо "вагнерівців".
Один з командирів, який курирує боротьбу за Бахмут, полковник Павло Палиця, сказав журналістам WP, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддані або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті.
Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.
Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмуту, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції.
У глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника.
Палиця також повідомив, що Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує "домашні точки" безпілотників, або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм.
За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії.
Повідомляється, що Палиця прибув на свій пост у середині січня – і тоді оцінки, які він почув від оточуючих його офіцерів, повторювали песимізм Вашингтона. Усі були впевнені, що протримаються 2-3 тижні.
"Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто", – сказав Палиця.
Будь ласка, зачекайте...
Это вообще-то когда русские вояки за брустверами из трупов своих предыдущих побратимов вперёд продвигаются, чтоб через 20 метров новым таким мясным укреплением для последующих штурмовиков стать, а не когда при маневренной обороне незаметно заходят в окоп с фланга и садят москаля на нож и гранаты.
Особливо як прочитав про те що Бубочка готував знищення московитів в Сирії. Але по доброті душевній до вагнеровців відмінив напад.
В це навіть тупі макаки макшанські не повірять.
простіше розвідати ціль та накрити артою з коригуванням дронів аніж витрачати мільйони на підготовку вояків, яких покришать за 5 хвилин бо їх таки дрон побачив.
звісно, це не за один день відбудеться але і в америці рейнджери та морські котики будуть потроху поступатися простій мехпіхоті.
Дрони самі себе не застосують - для цього і потрібні ССО та розвідка.
а на ділі приходить умовний хомчак і розганяє дронову розвідку.
я схильний опиратися на реальність а не жити у вигаданих світах.
тому скільки б там та аєророзвідка не пижилася а якщо вона не отримує гроші та техніку від держави у майбутньому держава її знищить.
в багатьох арміях світу є автівки для розвідки, броньовані і без броні але є.
і в усіх є дрг. в слові дрг літера Р знаєте що означає?
це все буде відмирати.
масово.
хіба що швейцарці доведуть до ума свою накидку і піхота отримає камуфляж від тепловізора.
Взагалі поіпать що вони там хочуть, насправді, усе одно треба їх мочити.
Те що ця влада пошила в дурні більшу половину українців , ну що ж зробиш , вони самі так захотіли .
Дяка ЗСУ та добровольцям, кожному, хто допомагав їм. Вони які врятували Україну.
Вся наша ОПа Єрмака разом із Даниловим та купою шушари помілкіше також заявляли, що знали і готувались. ЯК ? Відкриваючи комфортні переходи з Криму на Херсонщину в лютому 2022, розформовуючи танкові бригади на Житомирщині, прокладаючи дороги в Чорнобильській зоні для танків рашистів?
Лютий 2022.
"Президент Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу.
Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки
Пряма мова: "Коли ми говоримо про Російську Федерацію - це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Map could be equalled with the citadel
in the far west and at it's feet the barracks.
Overall, Ruzzia succeeds to deliver
supplies to Backmuth,
though the streets towards the town
go through open fields, and
supply deliveries should be easily interceptable.
Это как советы, которые любили проводить аналогии о том, что улица в Сталинграде держалась дольше чем вся Франция. Тут примерно хвастовство того же уровня, ментально так и остались совками.