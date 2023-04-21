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На порядку денному "Рамштайн" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік та поточні потреби ЗСУ, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі "Рамштайн" розповів про порядок денний.

Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Коли вже його посадять за яйця? Капець як надоїв!
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21.04.2023 11:06 Відповісти
А за яйця краще підвисити.
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21.04.2023 11:28 Відповісти
А стратегія по яйцях на рік яка буде?
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21.04.2023 11:09 Відповісти
До кінця року йце буде коштувати не 17,а 25 грн.
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21.04.2023 11:32 Відповісти
Навіть по потилиці рєзнікова видно, що в нього на хлєбальніку дебільна посмішка нікчеми. Навже я один це помічаю?
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21.04.2023 11:20 Відповісти
Бла бла бла бла бла бла бла бла
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21.04.2023 12:16 Відповісти
 
 