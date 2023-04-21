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На порядку денному "Рамштайн" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік та поточні потреби ЗСУ, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі "Рамштайн" розповів про порядок денний.
Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", - йдеться в повідомленні.
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