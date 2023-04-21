Росія каже, що хоче миру, а російські вбивці досі забирають життя на нашій землі. Лицемірство, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розповідає, ніби хоче миру, хоча російські вбивці досі залишаються на українській землі й щодня забирають життя українців.

Про це він сказав у виступі перед генеральним конгресом Мексики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу бути зараз із вами абсолютно відвертим. Світ, на жаль, ще наповнений лицемірством. Росія розповідає, ніби вона хоче миру, хоча це російські вбивці досі залишаються на нашій землі й щодня забирають життя наших людей…", - сказав Зеленський.

Він додав, що різні великі корпорації, транснаціональні бізнеси досі хочуть заробляти мільярди на торгівлі з Росією.

"І тому, окрім пропаганди, яку поширює сама Росія, інформаційний простір наповнюється ще й штучними сумнівами щодо того, а чи варто боротися проти того зла, що його несе ця держава", - зауважив президент.

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"Є деякі лідери, які не були в Україні за час цієї війни та не бачили, що принесла сюди російська агресія й чому важливо захищати життя, але просто заради якогось популізму щось говорять про те, ніби це Україна не готова йти до миру… Намагаються залучити й ваших лідерів до цього руйнівного бачення ситуації", - сказав Зеленський.