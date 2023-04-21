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Зеленський (17431) Росія (47203)

Росія каже, що хоче миру, а російські вбивці досі забирають життя на нашій землі. Лицемірство, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розповідає, ніби хоче миру, хоча російські вбивці досі залишаються на українській землі й щодня забирають життя українців.

Про це він сказав у виступі перед генеральним конгресом Мексики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу бути зараз із вами абсолютно відвертим. Світ, на жаль, ще наповнений лицемірством. Росія розповідає, ніби вона хоче миру, хоча це російські вбивці досі залишаються на нашій землі й щодня забирають життя наших людей…", - сказав Зеленський.

Він додав, що різні великі корпорації, транснаціональні бізнеси досі хочуть заробляти мільярди на торгівлі з Росією.

"І тому, окрім пропаганди, яку поширює сама Росія, інформаційний простір наповнюється ще й штучними сумнівами щодо того, а чи варто боротися проти того зла, що його несе ця держава", - зауважив президент.

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"Є деякі лідери, які не були в Україні за час цієї війни та не бачили, що принесла сюди російська агресія й чому важливо захищати життя, але просто заради якогось популізму щось говорять про те, ніби це Україна не готова йти до миру… Намагаються залучити й ваших лідерів до цього руйнівного бачення ситуації", - сказав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Ти теж пане лицемірний!
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21.04.2023 11:11
+8
ЛИЦЕМІРСТВО ЦЕ ЗНІМАТИ МІНІ, А ПОТІМ ВИМАГАТИ ЛІТАКИ.
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21.04.2023 11:12
+8
"Лицемірство", Вова, це твоє друге ім'я.
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21.04.2023 11:17
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С чего вы взяли что рашка хочет мира если на рашке даже слово *мир* запрещено законом?
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21.04.2023 11:11 Відповісти
Ти теж пане лицемірний!
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21.04.2023 11:11 Відповісти
"Ета другоє"™
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21.04.2023 11:45 Відповісти
ЛИЦЕМІРСТВО ЦЕ ЗНІМАТИ МІНІ, А ПОТІМ ВИМАГАТИ ЛІТАКИ.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
йому можна - боневтік.
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21.04.2023 11:16 Відповісти
«Лицемір - це людина, яка вбила обох батьків і просить зглянутись над нею, посилаючись на те, що вона сирота.»
(А. Лінкольн)
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21.04.2023 12:11 Відповісти
Зняти міни, знищити Маріуполь і потім просити зброю? Лінкольн про це не міг навіть уявити
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21.04.2023 12:42 Відповісти
Знов ************ про ***** анітелень, наче його і не існує.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
Тому Слово Боже каже-дивись на справи які більші за слова.По справах їх-впізнаєте їх...
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21.04.2023 11:15 Відповісти
"Лицемірство", Вова, це твоє друге ім'я.
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21.04.2023 11:17 Відповісти
Казати одне -- думати друге -- робити третє -- кредо рашки .
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21.04.2023 11:30 Відповісти
С как же "надо посмотреть в глаза"???
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21.04.2023 11:38 Відповісти
дурню пафосну несе
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21.04.2023 11:39 Відповісти
кон
че
ний
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21.04.2023 11:42 Відповісти
Йой, хто б ще базікав за лицемірство...
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21.04.2023 11:43 Відповісти
каквамспітцапаначам, лицемірний розміновувач чонгарів?
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21.04.2023 11:53 Відповісти
Якщо в його словах "росія" замінити на "діюча українська влада" або "Єрмак і Зеленський", то зміст буде більш правдивим.
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21.04.2023 12:10 Відповісти
 
 