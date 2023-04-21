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законопроєкт (1777) фейк (649) Слуга народу (2544)

"Слуги народу" хочуть саджати на 7 років за створення фейкових акаунтів, які поширюють брехню на шкоду державі, - законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

интернет,компьютер,ноутбук

П’ятеро депутатів від "Слуги народу" пропонують запровадити кримінальне покарання за фейковий акаунт у соцмережах, яким поширюється дезінформація.

Про це йдеться в законопроєкті №9223, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його автори - Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Вони пропонують запровадити кримінальну відповідальність "за створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять свідомо неправдиві відомості щодо користувача у соцмережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України".

Читайте: Невідомі поширюють в мережі фейкові публікації від імені "Української правди"

Запропоноване покарання - штраф від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень (1000-3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або виправні роботи на строк до двох років.

Якщо ж правопорушення скоєне повторно або за попередньою змовою групою осіб, за нього пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також читайте: "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про пенсійну реформу

Якщо ж створений фейковий акаунт розповсюджує дезінформацію під час воєнного стану чи іншим чином загрожує національній безпеці, покарання може сягати від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
Бояться правди покидьки оманські?
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21.04.2023 11:15
+51
Копіюваня москальщини.
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21.04.2023 11:18
+46
Дурнику, у тому і сенс, що прізвище в тебе буде і справжнісеньке але тебе можуть притягнути до кримінальної відповідальності за нелюбов до Зе і слуг.
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21.04.2023 11:37
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фейки хотят принять закон про фейки....умора....дарвин и даннинг-крюгер прослезились бы..
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21.04.2023 11:55 Відповісти
Отакої... Але хтоб мав сумнів. Це ж "демократія".. Ну сподіваємось Західні Партнери теж будуть реагувати на ЦЕ
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21.04.2023 12:01 Відповісти
Їм норм, загугліть RESTRICT Act у американців - там все дуже весело, значно цікавіше ніж у цьому проєкті.
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21.04.2023 12:13 Відповісти
Зразу згадується цитата з класики: "А ты не путай свою личную шесть с государственной!"
Це слуги себе проголосили державою? Злодійкувато озираючись Офіс крокує до повної цезури і диктатури.
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21.04.2023 12:02 Відповісти
100% !!!
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21.04.2023 12:18 Відповісти
Хоть пАржом!
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21.04.2023 12:04 Відповісти
Ага,врагі народа,партіі і зєльонага образа жізні,десь ми це вже проходили.Але було би дуже непогано,хай навіть згодом,зробити для всіх оцих ініціаторів,організаторів і підтримуючих декілька революційних трійок,НКВД ,табори і терміни ув'язнення як при їхньому ідейному наставнику і кумиру...Ще задають питання хто ж робив ті 20ті,33,37,47 та інші роки.Ось ці їхні вилупки що зараз повилазили і є нащадками тієї лєнінсько-єврейської кодли яка нищила українців.
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21.04.2023 12:09 Відповісти
Кожен пятий депутат слуги народу дебіл , як і попередні чотири.
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21.04.2023 12:10 Відповісти
А Кузьминих чому ще не сидить? Це ж його взяли на відкатах?
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21.04.2023 12:13 Відповісти
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21.04.2023 12:16 Відповісти
Неправильні пріорітети
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21.04.2023 12:18 Відповісти
Lesya Olexandra Porutska

Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО









Lesya Porutska-Sakovych

УВАГА!

Слідкуймо за ЗЕленими руками!



Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).

Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…

У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:

не вимагатимуть демократії і свободи слова,

не вимагатимуть боротьби з корупцією,

не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,

не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,

і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.

Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!

В них манія змушення…

І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.

Отже, Захід - проти України?

А тоді хто ЗА?

Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.

Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…

Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…

Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.

А як буде тепер?
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21.04.2023 12:20 Відповісти
Тук-тук!!!

Я постучу. Бо тут більшість - роботи, що не вміють читати, а мізки використовують лише під час написання коментів.

Судячи з тексту, кримінальна відповідальність пропонується за:

створення або використання ФЕЙКОВОГО аккаунта, тобто такого що містить свідомо недостовірні дані про користувача

ТА
з допомогою якого фактично поширюється недостовірна інформація

ТА якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, тер. цілостності, національній безпеці України

Тобто, простіше кажучи, умисне використання акка під чужим іменем для розповсюдження брехні на шкоду держави, якщо наявні всі три признаки разом.

Причому позбавлення волі там лише в умовах воєнного стану.

Причому це законопроект, його можна уточнити, доопрацювати. Роз'яснити проактику застосування.

Умовно кажучи, якщо будуть каратаи за фейк-аккаунти під чужим іменем, наприклад Залужного, політиків, військових, що розповсюджують брехню на шкоду нац. безпеці - я вважаю що це має сенс.

Ще раз. Звичайна ботня та зрадо!би в безпеці. Карати пропонують за фейк-акаунти під чужим іменем + що розповсюджують брехню + брехню на шкоду державі.
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21.04.2023 12:20 Відповісти
по суті треба лише уточнити що мається на увазі під "чужим іменем" - наприклад, що це імена діючих посадових осіб вищого рівня, військового командування, публічних осіб, а не "сержант микола ткачук" або "ваня іванов" з цензора"
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21.04.2023 12:29 Відповісти
Это всего лишь ВАШИ ПРИПУЩЕННЯ !!! А власть этим будет крутить как ей вздумается!???
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21.04.2023 12:41 Відповісти
це теж ваші припущення.
Буде практика застосування, яку і будемо обговорювати.
в статті 115 КК є термін вбивство, який потребує десятків роз'яснень та уточнень, але вони - поза текстом статті
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21.04.2023 12:43 Відповісти
Наивный ты мой молодой д..ёк..., и много ты потом пообсуждаешь из камеры?!
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21.04.2023 13:03 Відповісти
це чмо бреше і підтасовує. звичайний зеблазень
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23.04.2023 14:14 Відповісти
Государство не должно лезть в интернет. Хотите вычислить преступников - вычисляйте, но деятельность интернета как площадки ограничивать нельзя. Это как бы правило.
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21.04.2023 12:30 Відповісти
це не вірно, в 2023 році інтернет це така значна частина суспільного життя, що не регулювати його неможливо
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21.04.2023 12:39 Відповісти
Нету ничего общественного в том что люди общаются. Это просто человеческое.
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24.04.2023 07:34 Відповісти
і звісно сам інтернет як майданчик тут ніхто і не обмежує, виявляти будуть саме злочинця
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21.04.2023 12:40 Відповісти
Питання у трактовці.
- Трактувати акаунт як такий, що містить завідомо недостовірні дані - дуже просто. Він не обов'язково має "прикидатися" існуючою людиною.
- Трактувати, що таке "недостовірна інформація" можна дуже широко. Не відповідає офіційній позиції - недостовірна інформація.
- Те ж саме про "шкоду".
Якщо будь-якій владі дати такі повноваження, у неї немає причин ними не скористатися, якщо це допоможе їй залишитися при владі. Формулювання у проєкті - розмиті, а тому - небезпечні.
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21.04.2023 12:32 Відповісти
Ви праві. Питання саме в правозастосуванні. Я і написав що найбільш вузький момент - кого вважати "чужим іменем", що це не нік умовний, що збігається з ПІБ реальної особи, а явне введення в оману щодо особи власника акка, і що це має бути публічна особа.
Питання правозастосування легко вирішуються, коментарями до статті та роз'ясненнями вищих судів.
Вбивство в 115 тоже просто вбивство, але є сотні нюансів, які всі розуміють та застосовують
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Вбивство це вбивство, є мертва людина, результат очевидний. А далі дійсно, розбираються у нюансах і так далі.
Тут же написано "якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України"
Може я й неправий, але з тексту мені здається, що це дозволяє карати як за "результат", тобто є конкретні "збитки" які доведені, і потім доводиться, що до них призвели дії особи, так і за "намір" - тобто дії були, але шкоди ще не було. Наші суди дуже легко приписують намір.
Як ви й сказали, треба допрацьовувати, далі роз'яснення і коментарі... Вцілому, на мою думку, більше шкоди від цього потенційного закону, ніж користі. Побачимо, як далі буде.
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21.04.2023 12:48 Відповісти
тут як раз проблеми немає, за це не переживайте - таке визначення є в ст. 111 КК і воно відпрацбоване,
в законопроекті більше заслуговує на уточнення що мається на увазі під "чужим іменем"
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21.04.2023 12:52 Відповісти
вгамуйся, півник нацистський
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23.04.2023 14:12 Відповісти
В России это называется закон о дискредитации там чего-то. Например, депутатов, ветеранов или там войны. Куча людей уже сидит в тюрьмах за то что они что-то не то написали в интернете.
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21.04.2023 12:23 Відповісти
Это конечно отчасти калька с рашки и полный бред. Но судя по количеству тупых кремлеботов и полезных идиотов хотя бы здесь, вопрос как-то нужно решать, наверное не таким способом, пусть думают умные головы😁
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21.04.2023 12:25 Відповісти
У нас фейки распространяют от Зеленского и его депутатов до телевизора и любимых экспертов в фейсбуке, которых все знают. Причем прямо русскую инфу шпарят. Для этого никаких анонимов не надо, у нас все делается с открытым лицом давно.
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21.04.2023 12:28 Відповісти
Да, по телевизору и ЗЕпутаты делают с открытым лицом, а здесь как-то не хотят открываться 😂🤣
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21.04.2023 17:19 Відповісти
Шляхом росії йдемо... Як це сумно в страшно...
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21.04.2023 12:29 Відповісти
Припиняйте це маніпуляції на тему "ми не такі", тому не маємо робити нічого подібного до того що робить рашка
Давайте ще стріляти в них не будемо, бо це вони в нас стріляють.
В деяких речах клавус клаво пеллітур - найефективніше
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21.04.2023 12:32 Відповісти
Якої нах - росєї ?? Ви що тут , зовсім вже з глузду всі з'їхали .?? Кацапня веде проти України інформаційну війну !! За допомогою колаборантів і корисних ідіотів , які штампують фейкові акаунти , і з їх допомогою розповсюджують в мережі кацапські наративи про війну , розганяють панічні настрої , дискредитують армію і т.д. а ми повинні дивитись на це крізь пальці і нічого не робити ?? Може замість тюрми таким тварюкам , пригрозити їм пальчиком і досить . ??
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21.04.2023 13:08 Відповісти
Это нарушение конституции относительно и свободы слова ! А что касается "вреда" - так причем тут аккаунты ?! Если есть преступные действия, человек должен за это отвечать, а не за реальность или не реальность аккаунта ! И "фейк" - понятие относительное.... Зависящее от того, кто как ЗАХОЧЕТ !!!!
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21.04.2023 12:35 Відповісти
свобода слова не передбачає висловлення думки під чужим іменем без відома тієї особи
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21.04.2023 12:41 Відповісти
Сошлись на норму закона, подтверждающее это ?!
Например :

Ле́ся Украи́нка, настоящее имя Лари́са Петро́вна Ко́сач-Кви́тка - украинская поэтесса, писательница
Живи она в наше время - ей бы грозили эти 7 лет, за "ложный аккаунт..." !!!!
И таких примеров ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО !!!!

Интересно другая "Леся Украинка" ( не поэтесса ...) знала что под ее "именем " кто то что то пишет... ?!

Я считаю, что этих депутатов за данный законопроект нужно привлечь к ответственности за попытку узурпации власти , посягании на конституционные права граждан !!!
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21.04.2023 13:05 Відповісти
та не розрізняєш "під чужим іменем" і "під псевдонимом"
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21.04.2023 13:13 Відповісти
Человек вправе выбрать себе любой псевдо, даже если оно похоже на чьи то ФИО !!!
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21.04.2023 13:48 Відповісти
Например :
Лесь - форма имени Олесь.

Это ещё один притендент на 7 лет ?!

Лесь Подервя́нский, Александр Сергеевич Подервянский - украинский художник, прозаик и драматург.
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21.04.2023 13:52 Відповісти
нмчнд
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21.04.2023 14:35 Відповісти
ти там фб спалився, півень. признався, що закон - результат твоєї образи на фб дописувачів
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23.04.2023 14:11 Відповісти
ага ******** а ще що ти там придумало в свому мозочу під "свободою слова"?
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21.04.2023 14:50 Відповісти
свобода слова передбачає все, що не заборонено. а звуження прав громадянина суперечить конституції.
є стаття за наклеп, користуйтесь. а кацаконцтабір зеленимі підорам влаштувати не вдасться
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21.04.2023 14:51 Відповісти
свобода слова може обмежуватись національним законодавством, так у всіх країнах.
тут в буквальному сенсі йде навіть про свободу слова, а про фейки під чужим іменем.
свобода слова в Конституції - для "кожного", мається на увазі особа, тобто свобода слова в цілому передбачається для особи та від імені цієї особи.
ім'я особи - це ПІ (ПІБ) або псевдоним (ЦКУ). Під чужим іменем без відома тієї іншої особи - це не свобода слова.
Інакше кажучи, законопроект не обмежує свободу слова (принаймні імхо), але в двох словах це пояснити неюристу важко. Це питання за необхідності розгляне та роз'яснить КСУ.
п.с. Статті за наклеп в нашому законодавстві немає вже років 12.
Повірте, я знаю про що кажу.
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22.04.2023 15:53 Відповісти
апд. 22 роки.
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22.04.2023 15:54 Відповісти
в цьому висері вся клоунська суть. пихатість, невігластво, брехливість та підлість. все одночасно.
розмову з уристом закінчено
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22.04.2023 19:46 Відповісти
Під чужим іменем без відома тієї іншої особи - це не свобода слова.
ти звідки це висмоктав, уріст криворізький?

Стаття 1511. Наклеп

тобто ти звичайне брехло
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22.04.2023 16:38 Відповісти
Как за-***** ети зеленые гниды на фронте их нет суки позорные
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21.04.2023 12:41 Відповісти
А хто буде визначати що фейк-або-не-фейк? Дєрьмаковці та інше зекодло?
Обмеження прав і свобод людини - копіюємо ворога щоб закрити невигідну владі інформацію? А не пішли б ви за "руськимкораблем"?
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21.04.2023 12:44 Відповісти
Це пакет з назвою "якщо ви ще не змогли себе проявити, ми все за вас зробили".
Або не зможе таврована людина відчувати свободу, бо вже має сліди ненадійних переконань.
Послідовність знецінення думки, як способ виявлення демократії.
Перестаньте макаронами годувати людей і не буде необхідності відокремлювати правду "свою" і не ту що подобається!
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21.04.2023 12:53 Відповісти
В Україні розмінувати чонгар для комфортного заходу російської армії - це 100% легальна та вдячна справа.

А от потролити будь-кого в Інтернеті - це важкий кримінальний злочин.
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21.04.2023 12:53 Відповісти
Ле́ся Украи́нка, настоящее имя Лари́са Петро́вна Ко́сач-Кви́тка - украинская поэтесса, писательница

Живи она в наше время - ей бы грозили эти 7 лет, за "ложный аккаунт..." !!!!

И таких примеров ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО !!!!

Я считаю, что этих депутатов за данный законопроект нужно привлечь к ответственности за попытку узурпации власти , посягании на конституционные права граждан !!!
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21.04.2023 13:01 Відповісти
Цікаво, а якщо фейковий акаунт розповсюджує правду, невже нагороджувати будуть?
Тому виникає питання - Хто буде оцінювати то є правда чи дезінформація?
І хто буде визначати фейковість акаунту і по яких крітеріях?
Самі запитання...
Доречі, в моєму нікнеймі прізвище несправжнє тому, що я не бажаю, щоб через пошуки Гугля та ФБ мене знаходили колишні "друзі-товариши" та колеги, які залишилися на окупованих теріторіях.
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21.04.2023 13:02 Відповісти
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
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21.04.2023 13:30 Відповісти
щось вони мелко беруть. Вели в дію Закон України від 16 січня 2014 року і не парилися
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21.04.2023 13:53 Відповісти
мазурашу, кремлівська с.ка, теж тут
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21.04.2023 14:08 Відповісти
все дпя того ліш би пасадіть парашенку і коли серед авторів ма3уращу мене 3ібрав страx це перевертень повний
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21.04.2023 14:13 Відповісти
Очередной высер подсмотренный у рашки....
Когда будут сроки за фэйки против армии и правительства?
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21.04.2023 14:17 Відповісти
Логічно, правильно і все таке.....але, нагадаю тим хто забув і скажу тим хто не знав, російський Роскомнадзор (так так, той що блокує для росіян правдиві новини, скажімо то же цензор, та виловлює тих хто критикує владу ) починався ніби благородно - з боротьби з педофілами, і дуже швидко перейшов до "зачисток". Це бед Укркомнагляд? Чи Офіс правди?
І по друге, дивно читати таку новину, на фоні визнання неконституційною статтю про незаконне збагачення чиновникам, та скасування відповідальності за неподачу декларації і за внесення недостовірних даних до декларації. Ну і про запинку декларування незабуваємо.
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21.04.2023 14:33 Відповісти
И чем тогда Украина отличается от РФ?
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21.04.2023 14:35 Відповісти
и решать будут эти пять ослонардепов?????иди в жопу..............................................
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21.04.2023 14:37 Відповісти
Дебіли
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21.04.2023 14:45 Відповісти
як би ж. прокцпські пдари, хочуть рашку тут влаштувати
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21.04.2023 15:11 Відповісти
Це Зелі Путлер підказав !
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21.04.2023 15:42 Відповісти
Засмерділо масковієй 2.0
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21.04.2023 15:45 Відповісти
а если правду пишут с фейковых аккаунтов, прячась, что бы не светиться?
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21.04.2023 15:46 Відповісти
Это тот самый анонимный источник, которым пользуются те же СМИ.
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24.04.2023 07:36 Відповісти
Стаття 34

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.



"свідомо неправдиві відомості" - такого нєєєтуу, панімаєтє? знаєтє почєму альонушка плачєт? у нєіо брат козьол
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21.04.2023 22:42 Відповісти
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