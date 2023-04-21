"Слуги народу" хочуть саджати на 7 років за створення фейкових акаунтів, які поширюють брехню на шкоду державі, - законопроєкт

П’ятеро депутатів від "Слуги народу" пропонують запровадити кримінальне покарання за фейковий акаунт у соцмережах, яким поширюється дезінформація.

Про це йдеться в законопроєкті №9223, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його автори - Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Вони пропонують запровадити кримінальну відповідальність "за створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять свідомо неправдиві відомості щодо користувача у соцмережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України".

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Запропоноване покарання - штраф від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень (1000-3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або виправні роботи на строк до двох років.

Якщо ж правопорушення скоєне повторно або за попередньою змовою групою осіб, за нього пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Якщо ж створений фейковий акаунт розповсюджує дезінформацію під час воєнного стану чи іншим чином загрожує національній безпеці, покарання може сягати від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.