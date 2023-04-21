"Слуги народу" хочуть саджати на 7 років за створення фейкових акаунтів, які поширюють брехню на шкоду державі, - законопроєкт
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
П’ятеро депутатів від "Слуги народу" пропонують запровадити кримінальне покарання за фейковий акаунт у соцмережах, яким поширюється дезінформація.
Про це йдеться в законопроєкті №9223, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його автори - Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Вони пропонують запровадити кримінальну відповідальність "за створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять свідомо неправдиві відомості щодо користувача у соцмережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України".
Запропоноване покарання - штраф від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень (1000-3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або виправні роботи на строк до двох років.
Якщо ж правопорушення скоєне повторно або за попередньою змовою групою осіб, за нього пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Якщо ж створений фейковий акаунт розповсюджує дезінформацію під час воєнного стану чи іншим чином загрожує національній безпеці, покарання може сягати від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Це слуги себе проголосили державою? Злодійкувато озираючись Офіс крокує до повної цезури і диктатури.
Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО
Lesya Porutska-Sakovych
УВАГА!
Слідкуймо за ЗЕленими руками!
Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).
Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…
У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:
не вимагатимуть демократії і свободи слова,
не вимагатимуть боротьби з корупцією,
не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,
не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,
і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.
Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!
В них манія змушення…
І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.
Отже, Захід - проти України?
А тоді хто ЗА?
Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.
Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…
Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…
Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.
А як буде тепер?
Я постучу. Бо тут більшість - роботи, що не вміють читати, а мізки використовують лише під час написання коментів.
Судячи з тексту, кримінальна відповідальність пропонується за:
створення або використання ФЕЙКОВОГО аккаунта, тобто такого що містить свідомо недостовірні дані про користувача
ТА
з допомогою якого фактично поширюється недостовірна інформація
ТА якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, тер. цілостності, національній безпеці України
Тобто, простіше кажучи, умисне використання акка під чужим іменем для розповсюдження брехні на шкоду держави, якщо наявні всі три признаки разом.
Причому позбавлення волі там лише в умовах воєнного стану.
Причому це законопроект, його можна уточнити, доопрацювати. Роз'яснити проактику застосування.
Умовно кажучи, якщо будуть каратаи за фейк-аккаунти під чужим іменем, наприклад Залужного, політиків, військових, що розповсюджують брехню на шкоду нац. безпеці - я вважаю що це має сенс.
Ще раз. Звичайна ботня та зрадо!би в безпеці. Карати пропонують за фейк-акаунти під чужим іменем + що розповсюджують брехню + брехню на шкоду державі.
Буде практика застосування, яку і будемо обговорювати.
в статті 115 КК є термін вбивство, який потребує десятків роз'яснень та уточнень, але вони - поза текстом статті
- Трактувати акаунт як такий, що містить завідомо недостовірні дані - дуже просто. Він не обов'язково має "прикидатися" існуючою людиною.
- Трактувати, що таке "недостовірна інформація" можна дуже широко. Не відповідає офіційній позиції - недостовірна інформація.
- Те ж саме про "шкоду".
Якщо будь-якій владі дати такі повноваження, у неї немає причин ними не скористатися, якщо це допоможе їй залишитися при владі. Формулювання у проєкті - розмиті, а тому - небезпечні.
Питання правозастосування легко вирішуються, коментарями до статті та роз'ясненнями вищих судів.
Вбивство в 115 тоже просто вбивство, але є сотні нюансів, які всі розуміють та застосовують
Тут же написано "якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України"
Може я й неправий, але з тексту мені здається, що це дозволяє карати як за "результат", тобто є конкретні "збитки" які доведені, і потім доводиться, що до них призвели дії особи, так і за "намір" - тобто дії були, але шкоди ще не було. Наші суди дуже легко приписують намір.
Як ви й сказали, треба допрацьовувати, далі роз'яснення і коментарі... Вцілому, на мою думку, більше шкоди від цього потенційного закону, ніж користі. Побачимо, як далі буде.
в законопроекті більше заслуговує на уточнення що мається на увазі під "чужим іменем"
Давайте ще стріляти в них не будемо, бо це вони в нас стріляють.
В деяких речах клавус клаво пеллітур - найефективніше
Например :
Ле́ся Украи́нка, настоящее имя Лари́са Петро́вна Ко́сач-Кви́тка - украинская поэтесса, писательница
Живи она в наше время - ей бы грозили эти 7 лет, за "ложный аккаунт..." !!!!
И таких примеров ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО !!!!
Интересно другая "Леся Украинка" ( не поэтесса ...) знала что под ее "именем " кто то что то пишет... ?!
Я считаю, что этих депутатов за данный законопроект нужно привлечь к ответственности за попытку узурпации власти , посягании на конституционные права граждан !!!
Лесь - форма имени Олесь.
Это ещё один притендент на 7 лет ?!
Лесь Подервя́нский, Александр Сергеевич Подервянский - украинский художник, прозаик и драматург.
є стаття за наклеп, користуйтесь. а кацаконцтабір зеленимі підорам влаштувати не вдасться
тут в буквальному сенсі йде навіть про свободу слова, а про фейки під чужим іменем.
свобода слова в Конституції - для "кожного", мається на увазі особа, тобто свобода слова в цілому передбачається для особи та від імені цієї особи.
ім'я особи - це ПІ (ПІБ) або псевдоним (ЦКУ). Під чужим іменем без відома тієї іншої особи - це не свобода слова.
Інакше кажучи, законопроект не обмежує свободу слова (принаймні імхо), але в двох словах це пояснити неюристу важко. Це питання за необхідності розгляне та роз'яснить КСУ.
п.с. Статті за наклеп в нашому законодавстві немає вже років 12.
Повірте, я знаю про що кажу.
розмову з уристом закінчено
ти звідки це висмоктав, уріст криворізький?
Стаття 1511. Наклеп
тобто ти звичайне брехло
Обмеження прав і свобод людини - копіюємо ворога щоб закрити невигідну владі інформацію? А не пішли б ви за "руськимкораблем"?
Або не зможе таврована людина відчувати свободу, бо вже має сліди ненадійних переконань.
Послідовність знецінення думки, як способ виявлення демократії.
Перестаньте макаронами годувати людей і не буде необхідності відокремлювати правду "свою" і не ту що подобається!
А от потролити будь-кого в Інтернеті - це важкий кримінальний злочин.
Живи она в наше время - ей бы грозили эти 7 лет, за "ложный аккаунт..." !!!!
И таких примеров ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО !!!!
Я считаю, что этих депутатов за данный законопроект нужно привлечь к ответственности за попытку узурпации власти , посягании на конституционные права граждан !!!
Тому виникає питання - Хто буде оцінювати то є правда чи дезінформація?
І хто буде визначати фейковість акаунту і по яких крітеріях?
Самі запитання...
Доречі, в моєму нікнеймі прізвище несправжнє тому, що я не бажаю, щоб через пошуки Гугля та ФБ мене знаходили колишні "друзі-товариши" та колеги, які залишилися на окупованих теріторіях.
Когда будут сроки за фэйки против армии и правительства?
І по друге, дивно читати таку новину, на фоні визнання неконституційною статтю про незаконне збагачення чиновникам, та скасування відповідальності за неподачу декларації і за внесення недостовірних даних до декларації. Ну і про запинку декларування незабуваємо.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
"свідомо неправдиві відомості" - такого нєєєтуу, панімаєтє? знаєтє почєму альонушка плачєт? у нєіо брат козьол