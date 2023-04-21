Прем’єр Польщі Моравецький скликав термінову нараду для вирішення питання з українським зерном

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав 21 квітня додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Насамперед польський уряд має намір ухвалити закон про дотації та про закупівлю пшениці. Зокрема, фермерам мають гарантувати щонайменше 1400 злотих за тонну зерна.

Інший закон має передбачити дотації до 500 злотих на добрива. Також збільшать відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих.

Уряд збирається на це додаткове засідання, оскільки блокування імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв, зауважує радіостанція. Це є великою проблемою для партії влади "Право і справедливість" перед виборами.

Крім того, не виключено, що Сейм Польщі збереться на додаткове засідання для ухвалення аграрних законів.

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