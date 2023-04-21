УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1 013 2
зерно (1232) Польща (5155)

Прем’єр Польщі Моравецький скликав термінову нараду для вирішення питання з українським зерном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав 21 квітня додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Насамперед польський уряд має намір ухвалити закон про дотації та про закупівлю пшениці. Зокрема, фермерам мають гарантувати щонайменше 1400 злотих за тонну зерна.

Інший закон має передбачити дотації до 500 злотих на добрива. Також збільшать відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих.

Уряд збирається на це додаткове засідання, оскільки блокування імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв, зауважує радіостанція. Це є великою проблемою для партії влади "Право і справедливість" перед виборами.

Крім того, не виключено, що Сейм Польщі збереться на додаткове засідання для ухвалення аграрних законів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное не вешать всю ответственность на Украину, а спросить также и с европейских трейдеров, которые захотели нажиться на более дешевом и не менее качественном украинском зерне.
показати весь коментар
21.04.2023 11:49 Відповісти
Я розумію багатьом зрадофілам в Україні хочеться у всьому звинуватити укр бариг. Однак давайте будемо чесними і відповімо на питання: чому польська влада морозиться і не визнає факту, що польські бариги і підприємці також непогано прібарахлілісь на нашому зерні.
показати весь коментар
21.04.2023 13:06 Відповісти
 
 