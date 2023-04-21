Остін озвучив ключові питання, які розглянуть на "Рамштайні": ППО, боєприпаси та засоби підтримки

На зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання. Йдеться про ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на авіабазі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз на сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки", - сказав Остін перед засіданням.

Він наголосив, що Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози Росії.

"Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту", - акцентував Остін.

"На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею", - розповів Остін.

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Своєю чергою він наголосив, що партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми відкидаємо похмуре бачення Путіним світу, де тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав’язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї. Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі", - додав Остін.