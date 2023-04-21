Сербія планує викуповувати зброю власного виробництва, щоб вона "не потрапила в Україну"

Сербія має намір викуповувати все озброєння у внутрішніх виробників. У такий спосіб держава прагне перешкоджати потраплянню військової продукції власного виробництва на поле бою в Україну.

Про це заявив президент Олександр Вучич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, він усвідомлює, що існують шанси потрапляння озброєння, виготовленого в Сербії, на фронт в Україні. Його можуть виявити як у окупантів, так і у ЗСУ.

А Сербія хоче усунути підстави для припущень, що країна надає військову допомогу тій чи іншій стороні. Заодно Белград прагне зміцнити власну армію. З цих причин було прийнято рішення викуповувати всю зброю у внутрішніх виробників.

"Ми виробляємо боєприпаси, продаємо, коли просить, наприклад, Іспанія. Чи опиняться вони в кінцевому рахунку в Україні? Можливо. Чи знаємо ми, що так може статися? Ми знаємо, але який у нас вибір? Чи треба розривати довгострокові контракти з Америкою, яка закуповує третину, чверть боєприпасів - ви хочете заводи закрити? Щоб нам ніхто не сказав, що наша зброя йде туди - в найближчі три роки Збройні сили Сербії будуть закуповувати всю зброю і техніку", - заявив Вучич.

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