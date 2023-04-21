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Новини За кордоном
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зброя (5751) Сербія (256) Вучич (53)

Сербія планує викуповувати зброю власного виробництва, щоб вона "не потрапила в Україну"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вучич,путін

Сербія має намір викуповувати все озброєння у внутрішніх виробників. У такий спосіб держава прагне перешкоджати потраплянню військової продукції власного виробництва на поле бою в Україну.

Про це заявив президент Олександр Вучич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, він усвідомлює, що існують шанси потрапляння озброєння, виготовленого в Сербії, на фронт в Україні. Його можуть виявити як у окупантів, так і у ЗСУ.

А Сербія хоче усунути підстави для припущень, що країна надає військову допомогу тій чи іншій стороні. Заодно Белград прагне зміцнити власну армію. З цих причин було прийнято рішення викуповувати всю зброю у внутрішніх виробників.

"Ми виробляємо боєприпаси, продаємо, коли просить, наприклад, Іспанія. Чи опиняться вони в кінцевому рахунку в Україні? Можливо. Чи знаємо ми, що так може статися? Ми знаємо, але який у нас вибір? Чи треба розривати довгострокові контракти з Америкою, яка закуповує третину, чверть боєприпасів - ви хочете заводи закрити? Щоб нам ніхто не сказав, що наша зброя йде туди - в найближчі три роки Збройні сили Сербії будуть закуповувати всю зброю і техніку", - заявив Вучич.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
прутень прутіна заворушився в дупі вучіча? (прізвище з малої літери свідомо)
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21.04.2023 12:13
+18
А потім знову повернеться у рота Орбана...
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21.04.2023 12:17
+9
Викуповувати, щоб потім оркам продавати? навряд чи касапам потрібні ваші пістолі, навіть за їхні фублі...
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21.04.2023 12:13
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Викуповувати, щоб потім оркам продавати? навряд чи касапам потрібні ваші пістолі, навіть за їхні фублі...
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21.04.2023 12:13 Відповісти
Питання, на скільки вистачить потужної сербської економіки, щоб викупати зброю. Чи будуть вливання від підарасні? Якщо від Європи, то вона швидко скінчиться. Ось тоді побачемо, як вони будуть бульки пускати
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21.04.2023 12:38 Відповісти
Та да, а кордони із Сербією у європейців диряві...
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21.04.2023 13:03 Відповісти
прутень прутіна заворушився в дупі вучіча? (прізвище з малої літери свідомо)
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21.04.2023 12:13 Відповісти
А потім знову повернеться у рота Орбана...
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21.04.2023 12:17 Відповісти
головне-вийняти з вучіча і не витирати-орбан любить путлеровкмй чоколяд
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21.04.2023 12:44 Відповісти
Гарно на фото перед путлером прогнувся.
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21.04.2023 12:16 Відповісти
Хоче в очі зазирнути..
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21.04.2023 12:18 Відповісти
Добре, що Сербія наразі не є член НАТО і ЄС, як Угорщина, тому посрати на них)
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21.04.2023 12:24 Відповісти
Ну якщо спроба викупити не вдастсья, і чергова партія зброї таки потрапить на Україну, то ми не помітимо, що вона з Сербії)
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21.04.2023 12:37 Відповісти
"Заодно Белград прагне зміцнити власну армію..." Що, самі орків боїтесь, сцикуни сербські??
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21.04.2023 12:44 Відповісти
Сподіваюсь, ті "гори викупленої зброї", вони потім затосують в свої дупи?
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21.04.2023 12:46 Відповісти
Кацапы подкинули деньжат проституткам.
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21.04.2023 12:47 Відповісти
Ми будемо викуповувати зброю щоб вона не потрапила в Україну.Водночас ми будемо виготовляти зброю бо є контракти і щоб не зупинилась промисловість.Виготовляти,продавати,і відразу викупляти...Знову виготовляти,знову продавати і тут же знову викуповувати...Дуже розумна політика,особливо якщо зважити,що ніхто їм назад зброю не відпродасть...хіба втридорога...
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21.04.2023 12:52 Відповісти
Коротше кажучи Сербію поставили перед дилеммою: вибирать між Європою і Росією Як в анедоті:
"Задовбала Лева гризня між звірями Дав команду: "Всім зібраться на поляні!" Зібралися Лев командує: Розумні - направо! Красиві - наліво!" Всі розійшлися Одна макака метається то туди то сюди
Лев каже : Макака! ти визначся! Ти з "красивими" чи з розумними"!
- Так мені що - напополам порваться!!!
Так і тут Серби не можуть визначиться: жить в Європі - значить відмовиться від домінування над хорватами чорногорцями словенцями і визнать себе рівними їм Тобто вони відмовляються від принципу "Великої Сербії" (А вони півстоліття своє населення саме в цьому принципі вирощували - після смерті Йосипа Броз Тіто ) В іншому випадку вони будуть чужерідною вставкою в Євросоюз Будуть ростить виноград і кукурудзу І овець На більше вони нездатні
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21.04.2023 13:00 Відповісти
сербы такие же ******** как кацапня,мало их нато бомбило!
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21.04.2023 13:01 Відповісти
Сербы будут всегда против Украины. Они чего-то себя считают братушками русни. Сами не понимают, что играют с огнём.
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21.04.2023 13:05 Відповісти
Цьому мудєлю скажіть , що ЄС і США грошей не дадуть - через хвилину буде мекати , що росія ворог . А ще , якби було можливо , всіх цих орбанів відправив би жити в росію . Тільки почули б - стали б найзапеклішими русофобами .
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21.04.2023 13:32 Відповісти
и много Сербия оружия производит? как мы теперь будем без сербских истребителей, танков, рпг, бронежилетов, придется сдаться
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21.04.2023 14:07 Відповісти
А денег хватит? А если вам все дотации и программы ЕС урезать?
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21.04.2023 14:15 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіл,пля...
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21.04.2023 14:43 Відповісти
И на хрена срашивается ещё одни уйобики в Евросоюзе.
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21.04.2023 14:50 Відповісти
 
 