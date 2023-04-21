Сербія планує викуповувати зброю власного виробництва, щоб вона "не потрапила в Україну"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сербія має намір викуповувати все озброєння у внутрішніх виробників. У такий спосіб держава прагне перешкоджати потраплянню військової продукції власного виробництва на поле бою в Україну.
Про це заявив президент Олександр Вучич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, він усвідомлює, що існують шанси потрапляння озброєння, виготовленого в Сербії, на фронт в Україні. Його можуть виявити як у окупантів, так і у ЗСУ.
А Сербія хоче усунути підстави для припущень, що країна надає військову допомогу тій чи іншій стороні. Заодно Белград прагне зміцнити власну армію. З цих причин було прийнято рішення викуповувати всю зброю у внутрішніх виробників.
"Ми виробляємо боєприпаси, продаємо, коли просить, наприклад, Іспанія. Чи опиняться вони в кінцевому рахунку в Україні? Можливо. Чи знаємо ми, що так може статися? Ми знаємо, але який у нас вибір? Чи треба розривати довгострокові контракти з Америкою, яка закуповує третину, чверть боєприпасів - ви хочете заводи закрити? Щоб нам ніхто не сказав, що наша зброя йде туди - в найближчі три роки Збройні сили Сербії будуть закуповувати всю зброю і техніку", - заявив Вучич.
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"Задовбала Лева гризня між звірями Дав команду: "Всім зібраться на поляні!" Зібралися Лев командує: Розумні - направо! Красиві - наліво!" Всі розійшлися Одна макака метається то туди то сюди
Лев каже : Макака! ти визначся! Ти з "красивими" чи з розумними"!
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Так і тут Серби не можуть визначиться: жить в Європі - значить відмовиться від домінування над хорватами чорногорцями словенцями і визнать себе рівними їм Тобто вони відмовляються від принципу "Великої Сербії" (А вони півстоліття своє населення саме в цьому принципі вирощували - після смерті Йосипа Броз Тіто ) В іншому випадку вони будуть чужерідною вставкою в Євросоюз Будуть ростить виноград і кукурудзу І овець На більше вони нездатні