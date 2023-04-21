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армія РФ (13470) Херсонщина (4251)

Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни під час перевірок пропонують місцевим мешканцям вступити до російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ.

"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", - наголосили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни забороняють мешканцям Херсонщини покидати межі Скадовського району - готуються використовувати їх як "живий щит", - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
є порушенням міжнародного права Джерело: https://censor.net/ua/n3413563

То дурня - кожного разу згадувати "міжнародні права" по відношенню до кацапів.
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21.04.2023 13:05
+4
Тут головне,щоб це стосувалось виключно тих, хто «чекав расєю».
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21.04.2023 13:16
+3
та і міжнародне право виявилося дурнею і посипалося відразу, з першої спроби кацапів.
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21.04.2023 13:12
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є порушенням міжнародного права Джерело: https://censor.net/ua/n3413563

То дурня - кожного разу згадувати "міжнародні права" по відношенню до кацапів.
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21.04.2023 13:05 Відповісти
та і міжнародне право виявилося дурнею і посипалося відразу, з першої спроби кацапів.
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21.04.2023 13:12 Відповісти
Ні! Якраз вони добре його знають,і вимагають дотримуватись всюди,окрім рукожопого балалайленду - бо в них,бачте, "окрема цівілізація".
То може і з ними треба всюди вчиняти по їх понятіям окремої,а не людської цивілізації?!
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21.04.2023 13:20 Відповісти
я про це й кажу. не може міжнародне право бути таким, яке хто хоче - виконує, а хто не хоче - може й не виконувати. і головне, нічого йому за це не буде, окрім озабочєнності та обєспокоєнності. як терорист може мати право вето в радбезі ООН? ось таке воно, міжнародне право.
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21.04.2023 13:52 Відповісти
Чекав расєю? Бери дрючок,натягай баняк на макитру і чимчикуй дохнути за "сцаря і отечество"!
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21.04.2023 13:13 Відповісти
Тут головне,щоб це стосувалось виключно тих, хто «чекав расєю».
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21.04.2023 13:16 Відповісти
А хто буде питати?!!
Спочатку - чекуни,потім втомлені,а вже потім (наостанок)ті хто проти війни.
Приклад ордло мабуть не вчить. Потім завезуть з якогось устьпіздюйска лаптей "чисто рюзькой зовнішності", як у Крим та ордло.
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21.04.2023 13:28 Відповісти
При чому тут ордло до Херсонщини та інших? Скільки тривала окупація в ордло до вказаних дій? Максимум загребуть з числа колаборантів, але і серед них бажаючих мало, вони по частині грабувати, а не воювати,спеціалісти.
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21.04.2023 13:40 Відповісти
Знов."А хто їх буде питати?". Будьте реалістом!
Є декілька засобів. Як приклад взяти рідних(сім'ю) в заручники і мотивувати розстрілом/катуваням,показове катуваня + страта на очах 10 мобілізованих 1з них.
Не кажучі вже про заградотряди. І це далеко не все!
А щодо терміну окупації - він не має значеня,має значеня потреба в "м'ясі" і спроможність окупаційної влади(не тільки расєян,а і місцевих) наловити кількість,яких *******!
Звісно вояки з них так собі,але вони СТРІЛЯЮТЬ і навіть можуть влучити. Виконують і інші корисні функції.
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21.04.2023 18:05 Відповісти
Так воно не працює, або подіє на дуже незначний відсоток. Буде протилежний ефект - навіть зараз, через рік тільки потепліло вони вибралися з населених пунктів в посадки, ліси будь куди, подалі від очей цивільних, що там залишились, бо вони «ждуни» - чекають на ЗСУ)) Вони це розуміють.
А терміни окупації мають колосальне значення.
Реально, тільки колаборантів можуть і то з «контролем».
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21.04.2023 18:15 Відповісти
Саме так воно і працює! Працювало у 1941 - працює і в 2022!
В заміновану посадку/ліс?!
Термін звісно має значеня,але не в цьому випадку.
Чекати що пронесе? Таких "пронесунів" повні поля та кладовища!
Що ти зробиш,коли виламють двері до твоєї оселі і запропонують ТОБІ вільний вибір
А.) служити,і сім'ю не чіпають.
Б.) тебе з жінкою "на підвал", дитину у дитбудинок на рашу.
Щось є сумніви,що ти героїчно поїдеш на підвал. Одягнеш форму(можливо б/у з дірками).
Відвезуть/відведуть на першу лінію,дадуть гвинтівку і декілька рожків(до АК,а не мосінки!),декілька пострилів до гранатомету, і покажуть напрям куди треба бігти. Побжиш не в тому напрямку - зниать рашисти позаду.
І що будеш робити? Га?
Треба бути реалістом,а не віруючим у " не таких руських на рожевих єдинорогах".
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21.04.2023 20:20 Відповісти
Я був в окупації на початку, мою безліч знайомих, друзів, родичів деякі і зараз там, багато без сімей (жінок, дітей в різний час вивезли). Дехто був на «підвалі». Не хочете чути - я безсилий.

Ким, блін замінована посадка на лівому березі? Там тільки орки на зараз. Самі себе мінують?))) Це факт - але ви знову не чуєте.
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21.04.2023 20:29 Відповісти
Я - чую, а ви? Окупанти у 2014,2022 і 2023 різні. Методики "умовляня" теж різні. Потреба в "м'ясі" теж різна! Якщо (якщо!) були на початку (як Цибулько) - пощастило.
На лівому березі чого? В звільних у 2022 частинах підриваються на чому?
На мої питаня так і не відповіли!
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21.04.2023 20:49 Відповісти
Так на звільнення частинах не кацапи підриваються. Вони ж в курсі де самі мінують. Ще раз - потерпіло, і вони в посадки, гаї, ліси - будь куди за межі населених пунктів щоб місцеві не здавали їх розташування.

В статті мова про Херсонщину, відповідно на лівому березі Дніпра.

Розмова ні про що - недолугі кацапи паспортизацію там провести не здатні. Але не через свою недолугість, а через опір більшої частини мешканців. То про мобізацію годі говорити і поготів. Бажано вказати в новині хочаб населений пунк щоб зрозуміти звідки ноги ростуть у подібних новин
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21.04.2023 21:10 Відповісти
Є і такі варіанти. Але є одне АЛЕ! Знов пишете за одне,не відповідаючи на питаня. Тому,що таки дії не афішуються. НІКИМ!
Деякі факти,які мені відомі,з1940 ріку,і пізніше,людина може розказати лише перед смертю.
Сам їх надавав дітям тільки після розвалу срср,у 93. Бо КГБ,а я працював у ВПК,і мав 1 групу допуску і 53 наказ.
Може ви думаєте,що ті,хто відрізають яйця і голови на камеру не пошлють вперед(на забій) когось,щоб доніс вперед БК,і слугував укритям на час підзарядки?!
Ну - ну.
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21.04.2023 21:55 Відповісти
Я не стверджую, що такого не може бути. Я говорю про те що на зараз, на окупованому лівому березі Херсонщини такі факти мені невідомі зі спілкування з різними людьми з різних населених пунктів. Знаючи переважаючі настрої, в успіх якоїсь мобілізації не вірю. А якщо це індивідуальні репоесивні заходи, то про масовість не може бути мови.
Репресивні міри привели до виїзду людей, а не до масової паспортизації, наприклад. Якщо не брати колаборантів до уваги, вона вимушена, наприклад заощаджень не лишилось а кацапську пенсію можна отримати на харчі з кацапським паспортом. Поки можна було обнулити гривну з карток, було набагато простіше. Наприклад одного мого товариша і це не цікавість - погріб забитий, курки несуться, кролі плодяться, картопля вродила, яйце продав, хліба купив - повністю натуральне господарство. Тобто у всіх по різному. От сьогодні про паспортизацію - не видають ліки від діабету в лікарні бо немає кацапського паспорта. Але все одно люди поки що не оформлюють (буде критична ситуація, оформлять…) інши методів примусу не застосовують щодо них.
Окрема категорія колаборанти, що після звільнення Херсону перелякалася і почали тікати з лівого берега до Криму. От їх протягом двох неділь фсб повернуло на «робочі місця» - «до праці». Вони вже під ковпаком. Їм нікуди діватись. В цій категорії може бути «результат».
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21.04.2023 22:51 Відповісти
Так,є і таке! В ролику чув вигук адресований зе :"как тьі про@бал Херсон?!". Таке на земаразмофоні не показують.
Але є катівні (це вже не викликає сумніву),вони їх що,для свого задоволеня влаштували? Є і такі екземпляри людиноподібних. Але є й мета. Яка? Усвідомлюєш?
Зараз пишуть про "копачів" вагнера,а що таким користується ЛИШЕ вагнер? Маю сумнів.
Ще раз підкреслю "Є різне", і більшість цього " різного" не афішують.
Наприклад. В курсі,що робили з дівчатами красноармійці при вівезені їх на Батьківщину з Німечини? Що,про це писали,може демонстрували у хроніках? Свідки розовідали перед смертю.
Звісно,не зо всіма,але і не поодинокі!
Забивали лопатами поранених зсушників,трошників теж не рашикі,а місцеві. Не всі,і не всіх,але...
Я завжди очікую гіршого,тоді(як не настає) отримую бонус. Як кажуть "пронесунами забиті кладовища".
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22.04.2023 10:59 Відповісти
В катівні мій родич провів майже 30днів ще у березні-квітні 22р. Але я маю декілька знайомих що пройшли через них. То ж в курсі…
Про красноармійців також в курсі, бабуся розповідала, що від них ховалися по селам більше ніж від німців, коли «звільняли». А батька товариша на півдні офіцер кацап майже розстріляв, втрутився українець старший по званню, побачив дитину під стіною хати і натовк кацапу морду. Добре що вчасно. Після себе не лишили в селі ніякої їди, матері благали та кацап сказав «мне солдат кормить надо».
Катівнями не добилися бажаного, хтось «заліг», хтось виїхав, всі стали обережніші набагато. Звісно це індивіально. Але масового «злому» не було. Здебільшого розправлялися з небезпечними для них громадянами. Але колаборантів меншість. Стосується Херсонщини, ордло не знаю в деталях, але з розмов з лунчанами що виїхали після 14р. можу сказати що було також по різному
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22.04.2023 15:22 Відповісти
Згоден. Це вже тверезе сприйнятя.
Дійсно "по різному"!
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22.04.2023 18:48 Відповісти
Я не як не розумію навіщо чекати любимую расеюшку і роками страждати?
Вона ж поруч і така велика, що вмістить усіх цих страждальників зі всіма їх отприсками.
Вже давно пішли б до расєї, та й не мучалися і нам би тут не смерділо русскім міром.

Усі були б удовлєтворені. В чому справа?
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21.04.2023 13:22 Відповісти
Вони хочуть не самі,а разом з оселею! І великі расєйськи зарплати,пенсії!
10.000 ржублів жеж вдвічі більше,ніж 5.0 гривнів!(ги!)
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21.04.2023 13:32 Відповісти
Хотєть не врєдно.

Я би був не проти, щоб зібрати їм на підйомні, аби вони тільки валили звідси.
Там отримають і оселю і заживуть добре.
Пам"ятаєте їх все заохочувати переселятися. Була й програма для переселенців.

Аби вони тільки тут не смерділи своїм гнилим руським миром
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22.04.2023 11:55 Відповісти
Треба повний!
"Хотєть нє вредно!
Врєдно дохотєтся!"
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22.04.2023 12:48 Відповісти
Окупанти пропонують? Вєжліво пропонують чи як?
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21.04.2023 13:24 Відповісти
приходьте до нас щоб швидше здохнути...
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21.04.2023 13:27 Відповісти
"Давай рєбята к нам в колхоз!"
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21.04.2023 13:51 Відповісти
На законодавчому рівні вже давно пора закріпити такі дії добровольчі вступу в рашку гывноармыю як тероризм,повинні бути правовві наслідки для такого гівна якщо виживе.Це пожиттево за грати ,а краще розстріл ,і в міждународний розшук як терористів також їх сім'ї як посібників терористів.
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21.04.2023 17:49 Відповісти
 
 