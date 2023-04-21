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Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни під час перевірок пропонують місцевим мешканцям вступити до російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ.
"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", - наголосили в ЦНС.
Топ коментарі
+5 Ol Ol e5ddacc7
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+4 Snart
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Будь ласка, зачекайте...
То дурня - кожного разу згадувати "міжнародні права" по відношенню до кацапів.
То може і з ними треба всюди вчиняти по їх понятіям окремої,а не людської цивілізації?!
Спочатку - чекуни,потім втомлені,а вже потім (наостанок)ті хто проти війни.
Приклад ордло мабуть не вчить. Потім завезуть з якогось устьпіздюйска лаптей "чисто рюзькой зовнішності", як у Крим та ордло.
Є декілька засобів. Як приклад взяти рідних(сім'ю) в заручники і мотивувати розстрілом/катуваням,показове катуваня + страта на очах 10 мобілізованих 1з них.
Не кажучі вже про заградотряди. І це далеко не все!
А щодо терміну окупації - він не має значеня,має значеня потреба в "м'ясі" і спроможність окупаційної влади(не тільки расєян,а і місцевих) наловити кількість,яких *******!
Звісно вояки з них так собі,але вони СТРІЛЯЮТЬ і навіть можуть влучити. Виконують і інші корисні функції.
А терміни окупації мають колосальне значення.
Реально, тільки колаборантів можуть і то з «контролем».
В заміновану посадку/ліс?!
Термін звісно має значеня,але не в цьому випадку.
Чекати що пронесе? Таких "пронесунів" повні поля та кладовища!
Що ти зробиш,коли виламють двері до твоєї оселі і запропонують ТОБІ вільний вибір
А.) служити,і сім'ю не чіпають.
Б.) тебе з жінкою "на підвал", дитину у дитбудинок на рашу.
Щось є сумніви,що ти героїчно поїдеш на підвал. Одягнеш форму(можливо б/у з дірками).
Відвезуть/відведуть на першу лінію,дадуть гвинтівку і декілька рожків(до АК,а не мосінки!),декілька пострилів до гранатомету, і покажуть напрям куди треба бігти. Побжиш не в тому напрямку - зниать рашисти позаду.
І що будеш робити? Га?
Треба бути реалістом,а не віруючим у " не таких руських на рожевих єдинорогах".
Ким, блін замінована посадка на лівому березі? Там тільки орки на зараз. Самі себе мінують?))) Це факт - але ви знову не чуєте.
На лівому березі чого? В звільних у 2022 частинах підриваються на чому?
На мої питаня так і не відповіли!
В статті мова про Херсонщину, відповідно на лівому березі Дніпра.
Розмова ні про що - недолугі кацапи паспортизацію там провести не здатні. Але не через свою недолугість, а через опір більшої частини мешканців. То про мобізацію годі говорити і поготів. Бажано вказати в новині хочаб населений пунк щоб зрозуміти звідки ноги ростуть у подібних новин
Деякі факти,які мені відомі,з1940 ріку,і пізніше,людина може розказати лише перед смертю.
Сам їх надавав дітям тільки після розвалу срср,у 93. Бо КГБ,а я працював у ВПК,і мав 1 групу допуску і 53 наказ.
Може ви думаєте,що ті,хто відрізають яйця і голови на камеру не пошлють вперед(на забій) когось,щоб доніс вперед БК,і слугував укритям на час підзарядки?!
Ну - ну.
Репресивні міри привели до виїзду людей, а не до масової паспортизації, наприклад. Якщо не брати колаборантів до уваги, вона вимушена, наприклад заощаджень не лишилось а кацапську пенсію можна отримати на харчі з кацапським паспортом. Поки можна було обнулити гривну з карток, було набагато простіше. Наприклад одного мого товариша і це не цікавість - погріб забитий, курки несуться, кролі плодяться, картопля вродила, яйце продав, хліба купив - повністю натуральне господарство. Тобто у всіх по різному. От сьогодні про паспортизацію - не видають ліки від діабету в лікарні бо немає кацапського паспорта. Але все одно люди поки що не оформлюють (буде критична ситуація, оформлять…) інши методів примусу не застосовують щодо них.
Окрема категорія колаборанти, що після звільнення Херсону перелякалася і почали тікати з лівого берега до Криму. От їх протягом двох неділь фсб повернуло на «робочі місця» - «до праці». Вони вже під ковпаком. Їм нікуди діватись. В цій категорії може бути «результат».
Але є катівні (це вже не викликає сумніву),вони їх що,для свого задоволеня влаштували? Є і такі екземпляри людиноподібних. Але є й мета. Яка? Усвідомлюєш?
Зараз пишуть про "копачів" вагнера,а що таким користується ЛИШЕ вагнер? Маю сумнів.
Ще раз підкреслю "Є різне", і більшість цього " різного" не афішують.
Наприклад. В курсі,що робили з дівчатами красноармійці при вівезені їх на Батьківщину з Німечини? Що,про це писали,може демонстрували у хроніках? Свідки розовідали перед смертю.
Звісно,не зо всіма,але і не поодинокі!
Забивали лопатами поранених зсушників,трошників теж не рашикі,а місцеві. Не всі,і не всіх,але...
Я завжди очікую гіршого,тоді(як не настає) отримую бонус. Як кажуть "пронесунами забиті кладовища".
Про красноармійців також в курсі, бабуся розповідала, що від них ховалися по селам більше ніж від німців, коли «звільняли». А батька товариша на півдні офіцер кацап майже розстріляв, втрутився українець старший по званню, побачив дитину під стіною хати і натовк кацапу морду. Добре що вчасно. Після себе не лишили в селі ніякої їди, матері благали та кацап сказав «мне солдат кормить надо».
Катівнями не добилися бажаного, хтось «заліг», хтось виїхав, всі стали обережніші набагато. Звісно це індивіально. Але масового «злому» не було. Здебільшого розправлялися з небезпечними для них громадянами. Але колаборантів меншість. Стосується Херсонщини, ордло не знаю в деталях, але з розмов з лунчанами що виїхали після 14р. можу сказати що було також по різному
Дійсно "по різному"!
Вона ж поруч і така велика, що вмістить усіх цих страждальників зі всіма їх отприсками.
Вже давно пішли б до расєї, та й не мучалися і нам би тут не смерділо русскім міром.
Усі були б удовлєтворені. В чому справа?
10.000 ржублів жеж вдвічі більше,ніж 5.0 гривнів!(ги!)
Я би був не проти, щоб зібрати їм на підйомні, аби вони тільки валили звідси.
Там отримають і оселю і заживуть добре.
Пам"ятаєте їх все заохочувати переселятися. Була й програма для переселенців.
Аби вони тільки тут не смерділи своїм гнилим руським миром
"Хотєть нє вредно!
Врєдно дохотєтся!"