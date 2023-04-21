Резніков провів перемовини з Остіном та Міллі: "Ворог відчує наслідки наших домовленостей"
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Міністр оборони Олексій Резніков провів двосторонні перемовини з представниками США на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".
Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За словами Резнікова, він провів "плідну двосторонню зустріч" з американськими колегами.
"Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей", - додав він.
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