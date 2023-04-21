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Резніков провів перемовини з Остіном та Міллі: "Ворог відчує наслідки наших домовленостей"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков провів двосторонні перемовини з представниками США на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, він провів "плідну двосторонню зустріч" з американськими колегами.

"Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
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21.04.2023 13:21
+8
БЛА-БЛА-БЛА
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21.04.2023 13:17
+7
Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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21.04.2023 13:13
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Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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21.04.2023 13:13 Відповісти
Відверта розмова, це йому сказали - кончай пиз..ти яйця. Куди вже відвертіше
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21.04.2023 13:36 Відповісти
БЛА-БЛА-БЛА
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21.04.2023 13:17 Відповісти
Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
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21.04.2023 13:21 Відповісти
Придумай себе нормальный ник, а не вот эту херню!
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21.04.2023 13:45 Відповісти
Вообще-то это шутка от Google Circle и Google+, я тут не причем. По началу я сам вроде как расстроился от такого, а потом привык, даже понравилось.
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21.04.2023 13:53 Відповісти
Будем мочити в сортирі .
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21.04.2023 13:25 Відповісти
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21.04.2023 13:26 Відповісти
«Не наших домовленостей», а відчуває наслідки допомоги союзників і дій ЗСУ
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21.04.2023 13:41 Відповісти
На хвилинку здалося: Ворог відчує наслідки наших [ОМАНСЬКИХ] домовленостей
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21.04.2023 14:13 Відповісти
Шо,опять?
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21.04.2023 14:15 Відповісти
На Мавзолейной помойке освободят всех зэков включая женщин...,так что ЧМОбиков почти не осталось... населения почти тоже...,за Уралом живёт всего 13 млн..., Вояки второй армии Третьего мира после Зимбабве и Эритреи...🦍
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21.04.2023 15:19 Відповісти
 
 