УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11527 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
2 602 4
війна (56389) Канада (1501) допомога (5051) Ананд Аніта (30)

Канада оголосила про новий пакет військової підтримки України на майже $29 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

канада

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.

Так, допомога містить внесок у розмірі 34,6 млн канадських доларів у фонд НАТО, який допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

Близько 2,5 мільйона доларів спрямують на 40 снайперських гвинтівок і боєприпаси від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму майже 2 мільйонів доларів від L3 Harris для танка Leopard 2.

"Приблизно через рік після того як Контактна група з оборони України вперше зустрілася тут, на авіабазі Рамштайн, наша колективна рішучість підтримувати Україну сильніша, ніж будь-коли. Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - наголосила Ананд.

Також читайте: Остін озвучив ключові питання, які розглянуть на "Рамштайні": ППО, боєприпаси та засоби підтримки

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це десь ящик кулеметних патронів.
Дякуємо, браття!
Будете вчити нас жити - підіть в смаку!
показати весь коментар
21.04.2023 13:44 Відповісти
как-то не по Канадски сумма....
показати весь коментар
21.04.2023 13:53 Відповісти
Жаль, что 40 снайперок, а не 400...
показати весь коментар
21.04.2023 13:57 Відповісти
 
 