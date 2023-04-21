Канада оголосила про новий пакет військової підтримки України на майже $29 млн

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.

Так, допомога містить внесок у розмірі 34,6 млн канадських доларів у фонд НАТО, який допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

Близько 2,5 мільйона доларів спрямують на 40 снайперських гвинтівок і боєприпаси від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму майже 2 мільйонів доларів від L3 Harris для танка Leopard 2.

"Приблизно через рік після того як Контактна група з оборони України вперше зустрілася тут, на авіабазі Рамштайн, наша колективна рішучість підтримувати Україну сильніша, ніж будь-коли. Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - наголосила Ананд.

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