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Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 131 окупанта та 6 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити: 131 окупанта, 1 одиницю бойових броньованих машин, 1 одиницю артилерійських систем, 2 мінометні розрахунки, 1 розрахунок ПТРК та 1 одиницю спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 199 окупантів, ББМ, 2 міномети та пункт управління. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 131 окупанта та 6 одиниць ворожої техніки 01

Автор: Наталя Джума
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Молодці наші воїни ,
щира подяка за чудову роботу ,
бо дістала вже украінців клята москальня 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.04.2023 13:29 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.04.2023 13:46 Відповісти
 
 