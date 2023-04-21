Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 131 окупанта та 6 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити: 131 окупанта, 1 одиницю бойових броньованих машин, 1 одиницю артилерійських систем, 2 мінометні розрахунки, 1 розрахунок ПТРК та 1 одиницю спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 199 окупантів, ББМ, 2 міномети та пункт управління. ІНФОГРАФІКА