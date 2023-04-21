Блокування "зернового коридору" росіянами фіксують документально, - посол у Туреччині Боднар

Дії РФ щодо блокування інспекцій суден, які прямують "зерновим коридором", фіксуються і секретаріатом Спільного координаційного центру, і українською стороною як юридичні докази одного із злочинів Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Звичайно, це все (блокування Росією проведення інспекцій суден. - Ред.) фіксується. Робота Спільного координаційного центру триває у чотиристоронньому форматі і, по-перше, це фіксується самим секретаріатом - складаються протоколи засідань і проведення зустрічей. По-друге, складаються звіти про кожний день роботи національних делегацій. Ми все записуємо", - зазначив дипломат.

Він додав, що коли настане час розглядати питання блокування Росією "зернової ініціативи" у Міжнародному кримінальному суді ООН, це буде документальною базою на підтвердження деконструктивних, а подеколи злочинних дій Росії щодо продовольчої безпеки та інших злочинів, пов'язаних з війною проти України.

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