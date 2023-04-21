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Росія припинила запуск повітряних куль на територію України через погодні умови, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

куля

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що російські загарбники припинили запуск так званих повітряних куль через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Останнім часом ворог не здійснює запуск повітряних куль. Для них мають бути відповідні погодні умови - принаймні вітер має бути туди, куди треба. На них особливо увага не акцентується, це не є велика проблема, її оператори ідентифікують", - сказав він і нагадав, що РФ атакує територію України дронами-камікадзе вже третю ніч поспіль.

Ігнат також пояснив, що вчора тривога оголошувалась двічі через те, що спочатку був переліт літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал", пізніше повітряна тривога була пов’язана з "шахедами".

Також читайте: Очікуємо від партнерів не лише комплекси ППО, а й ракети до них. За осінь-зиму знищили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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21.04.2023 14:10
+4
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21.04.2023 14:09
+3
А Украина хоть ШАРИКИ может на ту сторону пускать? Или тоже незя ? Хоть плюнуть можно на ту сторону? Как задолбало это хлесталово по мордам,подставь правую щёку если ударили по левой. А не пора ли .... хотя чем? Нечем. ДАйте США ракеты ,а то мы не можем изготавливать, коррупционерам кушать надо, а не ракеты создавать, заборы строить за миллиарды и т.д
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21.04.2023 14:08
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21.04.2023 14:02 Відповісти
а що ще вважае наш светоч ігнат???? якою рукою слід сьогодні ввечері витирати попу-правою чи лівою?
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21.04.2023 14:03 Відповісти
Треба и до них якогось гондона запустити .
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21.04.2023 14:07 Відповісти
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21.04.2023 14:10 Відповісти
это дорого. Дешевле надуть гелием.
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21.04.2023 14:26 Відповісти
А Украина хоть ШАРИКИ может на ту сторону пускать? Или тоже незя ? Хоть плюнуть можно на ту сторону? Как задолбало это хлесталово по мордам,подставь правую щёку если ударили по левой. А не пора ли .... хотя чем? Нечем. ДАйте США ракеты ,а то мы не можем изготавливать, коррупционерам кушать надо, а не ракеты создавать, заборы строить за миллиарды и т.д
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21.04.2023 14:08 Відповісти
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21.04.2023 14:09 Відповісти
А почему мы не запускаем воздушные шары? Как показала практика они достаточно ефективны. По крайней мере мы на их сбитие потратили не мало дорогущих ракет
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21.04.2023 14:30 Відповісти
ракети кацапи припинили запускати, сподіваюсь, не через погодні умови?
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21.04.2023 14:52 Відповісти
Ні, це Україна припинила збивати повітряні кулі Московії. Наші брати, кулі.
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21.04.2023 15:35 Відповісти
Дорого!
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21.04.2023 15:36 Відповісти
Тепер наша черга виснажувати їхнє ППО, чи нє.
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21.04.2023 16:22 Відповісти
Воднем надуйте кулі і запустіть їм, гарні хлопки будуть, коли вони збивати будуть, нехай також не сплять.
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21.04.2023 16:26 Відповісти
 
 