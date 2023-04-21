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Єврокомісію закликають відреагувати на постійне зловживання вето Угорщиною: Порушує фундаментальну цінність солідарності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

Група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію відреагувати на ситуацію з поведінкою Угорщини, яка регулярно виступає проти загальної лінії ЄС – на підставах, що це порушує одну із засадничих цінностей союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, листа, адресованого президентці Єврокомісії та профільним єврокомісарам, опублікували декілька його підписантів.

Євродепутати наводять широкий перелік прикладів, коли Угорщина так чи інакше перешкоджала певним крокам ЄС, спрямованим на підтримку України, зміцнення геополітичної безпеки Європи, санкції проти Росії та зменшення її спроможності продовжувати збройну агресію, підтримку демократії у країнах-сусідках Євросоюзу.

Зокрема, у листі згадують, як Будапешт висував ті чи інші вимоги до пакетів санкцій проти Росії, погрожуючи правом вето; як Угорщина до останнього блокувала засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, доки вето не обійшли процедурно, як вона зволікає з ратифікацією вступу Швеції до НАТО і довго затримувала вступ Фінляндії.

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"Такі дії угорської влади мають усі ознаки порушення засадничої цінності Євросоюзу – цінності солідарності… Зловживання правом вето несумісне із фундаментальною цінністю солідарності.

Інституції ЄС мають захищати її від зловживання з боку однієї країни-члена, застосовуючи положення ст. 7, як і у випадку іншої засадничої цінності – про верховенство права. Право вето у Договорах ЄС не створювалося для того, щоб одна країна умисно й регулярно порушувала фундаментальну цінність Євросоюзу", – аргументують підписанти.

Євродепутати нагадують, що ст. 7 передбачає можливість за зверненням третини країн, Європарламенту або Єврокомісії розпочати процедуру визначення, чи є ризик того, що країна порушує засадничі цінності ЄС.

Також читайте: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg

На цих підставах вони просять керівництво Єврокомісії висловити позицію:

- чи згодне воно з тим, що зловживання з боку Угорщини правом вето загрожує серйозним порушенням солідарності як однієї із засадничих цінностей ЄС;

- чи готова Єврокомісія ініціювати щодо Угорщини процедуру, передбачену ст. 7, а якщо ні – то чи підтримала б вона таку ініціативу від Європарламенту.

Загалом листа підписали 18 євродепутатів: від Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Ірландії та двоє – від самої Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ, - Сійярто

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
да ********* ту Угорщину із ЄС вже
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21.04.2023 14:19
+11
А ще кажуть що людина одноосібно не може впливати на розвиток окремо взятої країни. Але факти показують що це можливо де завгодно і з любою нацією. І зміна цеї особи фізично також змінює політику країни. Запхніть Орбана до буцегарні і ми одержимо абсолютно іншу Угорщину.
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21.04.2023 14:19
+10
На другии рік віини шось замітили -- толерантність зашкалює .
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21.04.2023 14:18
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Зеля поїде на літній самміт НАТО у Вільнюсі на новому лісапеті.
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21.04.2023 14:15 Відповісти
Прикольно было бы если Угорщину выкинули бы с ЕС ,а Украину бы взяли да ещё и при Зеленском.
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21.04.2023 14:16 Відповісти
Tak ti zebil ? 🤔
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21.04.2023 14:30 Відповісти
На другии рік віини шось замітили -- толерантність зашкалює .
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21.04.2023 14:18 Відповісти
да ********* ту Угорщину із ЄС вже
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21.04.2023 14:19 Відповісти
А ще кажуть що людина одноосібно не може впливати на розвиток окремо взятої країни. Але факти показують що це можливо де завгодно і з любою нацією. І зміна цеї особи фізично також змінює політику країни. Запхніть Орбана до буцегарні і ми одержимо абсолютно іншу Угорщину.
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21.04.2023 14:19 Відповісти
Це не людина одноосібно, це посадова особа разом зі своєю командою і навіть партією, а значить і електоратом.
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21.04.2023 14:29 Відповісти
там еще ***** сиятро
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22.04.2023 01:39 Відповісти
Знаємо, Зеленський був не при владі ...
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21.04.2023 14:25 Відповісти
так так, тільки з точністю до навпаки: здав під окупацію кацапам увесь південь України з Маріуполем включно !!! а тепер зелена плісніва його боготворить - геройбоневтік !!!
MartaLviv: Усе це перекривається одним-єдиним фактом - Друг Дєццтва Найвеличнішого Бубочки Сонцесяйного СталевоЯйцевого. І йдіть усі в с..аку, он вам нічєво нє должен. НВ підтвердив, що ніяких нових даних про Баканова з лютого 2023 року немає, він не є фігурантом справ про агентуру Сівковича у СБУ і сидить собі у своєму маєтку в Ходосівці. Мабуть чекає, коли ж він, як лейтенант, зможе взяти під командуванням взвод та почати захищати Україну в лавах 3СУ. Але це не точно Окрім того, Веніславський сказав, що до кінця війни резонансні справи розслідувати публічно не треба, Кремль може це використовувати це для свого ІПСО. Про те, що до кінця війни не треба займатися корупцією та не треба розкрадати гуманітарку Веніславський нічого не сказав. Ну, таке.Печера дракона: Перед війною можливість російського вторгнення категорично заперечували два силовика - голова СБУ Баканов і міністр оборони Резніков. Ви бачите з якою наполегливістю влада зараз відмазує Резнікова від звинувачень в корупції? Наводить на думки? Журналіст Бутусов, якого ну от точно не запідозриш у симпатіях до Порошенка, заявляє відверто - ФСБ призначала керівників СБУ. Він трохи припускається неточності. ВСІХ російських агентів у керівництво СБУ призначив Володимир Зеленський - своїми указами. Саме підпис Зеленського, а не керівників ФСБ стоїть під відповідними документами. Зараз суспільство має запитати - ЯК президент призначав в СБУ агентів Москви? Тому влада і силиться тему забалакати. Доречне питання, як же ДБР доросло до ТАКОГО розслідування? Відповідь очевидна. Якби про російську кротоферму не повідомило ДБР, про неї повідомив би Белінгкет з посиланням на розслідування ЦРУ і МІ-6. Очевидно, Захід взяв Зеленського за те що у нього по 17 грн і поставив питання руба - або зробиш сам, або зробимо ми. А журналістка "5-го каналу" коли запитала Зеленського, передада йому, що опозиція теж в курсі і тримає питання на контролі. Захід подбав. Захід контролює. ...



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21.04.2023 14:28 Відповісти
это будет продолжаться до тех пор, пока президентом Еврокомиссии не выберут сапёра Водичку.
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21.04.2023 14:21 Відповісти
Я сподіваюсь, що Угорщину нарешті викинуть з ЄС. Зрадники цивілізації та демократії, повинні бути в санкціях, як рашка та бульбостан.
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21.04.2023 14:21 Відповісти
Не думаю що викинуть. Санкції і зменшення фінансування так, може ще щось. А от отримати в середині Європи промоскальський безконтрольний анклав - це занадто.
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21.04.2023 14:27 Відповісти
немає механізму викидання. паРашу з ООН не можуть викинути, ******** з ЄС...повна імпотенція міжнародного права та міжнародних організацій.
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21.04.2023 15:10 Відповісти
Та просто перестаньте давати їм бабло))) через 2 тижня орбан буде ноги і інші частини тіла всім охочим лизати.
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21.04.2023 14:25 Відповісти
через 2 тижні Орбан ініціює вихід із єс і до тайежного союзу попроситься.
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21.04.2023 14:32 Відповісти
Ну й на здоров'ячко.
Особливо цьому зрадіють пересічні угорщани, що звикли на вихідних кататись в Париж і Барселону на погулять. А також звикли їсти смачненьке-європейське, одягатись в гарне-європейське, їздити в гарному чистенькому європейському транспорті ну і так далі))
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21.04.2023 14:34 Відповісти
ну якщо раша їм пообіцяє відродити колишню імперію за рахунок українських земель, то громадяни не особливо засмутяться відсутніi можливості їздити в чистенькому трамваї в Париже або жрать спагетті в Мілані. Імхо.
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21.04.2023 14:43 Відповісти
Вам дуже кортить мати рівень життя сизрані, якщо б навіть нам додали брянську і курську області? Мені - нафіг, нафіг, краще чистенькі трамваї і Париж. Будь-яка притомна людина обере те саме.
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21.04.2023 14:47 Відповісти
Вони вже давно непритомні, загадайте їх мапи "великої Угорщини" скрізь наразі
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21.04.2023 14:50 Відповісти
На імперії і вялічіє дрочить виключно нікчемна мразота, яка нічого не досягла в житті і мріє швидко збагатитися за рахунок інших. Та й то, зверніть увагу, що ця мразота, як тільки отримує можливість, швиденько починає дрочити на імперії десь на балі чи в еміратах)
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21.04.2023 14:48 Відповісти
Менталитет саранчи ...
Московия, Китай, Венгрия ...
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22.04.2023 02:41 Відповісти
А також сидіти у своїй мадярщині до скону. Достатньо буде перекрити повітряний простір і наземні шляхи санкціями. Такими, як перекрили бульбашенківцям. Та бульбашенквці хоча б можуть через ********* поїхати до Вірменії, Грузії, Туреччини, тощо. А мадяри куди? Через яку країну?
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21.04.2023 18:40 Відповісти
заклики не допоможуть. Тільки резекція. Виключайте зі свого складу цю пухлину.
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21.04.2023 14:33 Відповісти
процедуру, передбачену ст. 7
кто в курсе, о чем она?
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22.04.2023 01:41 Відповісти
 
 