Єврокомісію закликають відреагувати на постійне зловживання вето Угорщиною: Порушує фундаментальну цінність солідарності
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію відреагувати на ситуацію з поведінкою Угорщини, яка регулярно виступає проти загальної лінії ЄС – на підставах, що це порушує одну із засадничих цінностей союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, листа, адресованого президентці Єврокомісії та профільним єврокомісарам, опублікували декілька його підписантів.
Євродепутати наводять широкий перелік прикладів, коли Угорщина так чи інакше перешкоджала певним крокам ЄС, спрямованим на підтримку України, зміцнення геополітичної безпеки Європи, санкції проти Росії та зменшення її спроможності продовжувати збройну агресію, підтримку демократії у країнах-сусідках Євросоюзу.
Зокрема, у листі згадують, як Будапешт висував ті чи інші вимоги до пакетів санкцій проти Росії, погрожуючи правом вето; як Угорщина до останнього блокувала засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, доки вето не обійшли процедурно, як вона зволікає з ратифікацією вступу Швеції до НАТО і довго затримувала вступ Фінляндії.
"Такі дії угорської влади мають усі ознаки порушення засадничої цінності Євросоюзу – цінності солідарності… Зловживання правом вето несумісне із фундаментальною цінністю солідарності.
Інституції ЄС мають захищати її від зловживання з боку однієї країни-члена, застосовуючи положення ст. 7, як і у випадку іншої засадничої цінності – про верховенство права. Право вето у Договорах ЄС не створювалося для того, щоб одна країна умисно й регулярно порушувала фундаментальну цінність Євросоюзу", – аргументують підписанти.
Євродепутати нагадують, що ст. 7 передбачає можливість за зверненням третини країн, Європарламенту або Єврокомісії розпочати процедуру визначення, чи є ризик того, що країна порушує засадничі цінності ЄС.
На цих підставах вони просять керівництво Єврокомісії висловити позицію:
- чи згодне воно з тим, що зловживання з боку Угорщини правом вето загрожує серйозним порушенням солідарності як однієї із засадничих цінностей ЄС;
- чи готова Єврокомісія ініціювати щодо Угорщини процедуру, передбачену ст. 7, а якщо ні – то чи підтримала б вона таку ініціативу від Європарламенту.
Загалом листа підписали 18 євродепутатів: від Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Ірландії та двоє – від самої Угорщини.
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Особливо цьому зрадіють пересічні угорщани, що звикли на вихідних кататись в Париж і Барселону на погулять. А також звикли їсти смачненьке-європейське, одягатись в гарне-європейське, їздити в гарному чистенькому європейському транспорті ну і так далі))
Московия, Китай, Венгрия ...
кто в курсе, о чем она?