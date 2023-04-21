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Зеленський провів засідання Ставки: Проаналізували ситуацію на фронті, обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+29 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.04.2023 14:25
+21 Yurii Skoruk
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+20 Юрій Ан 612fed4e
показати весь коментар21.04.2023 14:27
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Будь ласка, зачекайте...
Скоро шашлики!
Що? Прямо на Ставці боневтік аналізи здав?
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
И слушали, и слышали.
И знали.
И готовились.
Про ті ракети воно нічого не знає.
Два анализатора, луганский ветеринар бандюга- рекэтир Мячик и криворожский членограй-писюанист без высшего образования
З ким ти тварюка обговорюєш?
тьху, грузинский дух, грузином "пахнет"
..... бл.... я бы ся убил если бы за ЭТО голосовал то.
- Нарешті, на другому році війни обговорили налагодження виробництва ракет і ***********!
"..єслі мєня будут спрашивать - мєня нєт, я ушол на вайну."
Маруся Звіробій:
Балансуємо між смертю, ув'язненням і свободою. Про це свідчить кожен бойовий вихід і кожен законопроект у верховній раді. Темні часи.
Denys Tsaruk:
Найнебезпечніше в Україні живеться дійсно щирим патріотам, бо тебе або рашисти намагаються вбити, або малороси.
В країні мрій зєлєнского, патріот це розхідник, яким всі дирки можна прикрити, а господар це колаборант, фсбшнік.
онлайн стрім із засідання ставки Зе на кремль фільмувала Маша Левченко/Гогілашвілі.
ПС.Боже як же я його ненавиджу !!!!!!!!!!!
тобто - там он Муженко казав - були "Шилки", захист "Кий.моря" - хтось...(ХТОСЬ???) розформував(ДЕ НАКАЗИ???)
ну ти поняв нє? йди і бери і викладай вна суді.
нє ну просто кричиш тут, я то знаю шо так Яхве захотів, він нас перевіряє на віру. Я от - Православний!
Автор: Юрій Бутусов