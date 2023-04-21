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Зеленський (17431) Ставка (65)

Зеленський провів засідання Ставки: Проаналізували ситуацію на фронті, обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ставка,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - зазначив глава держави.

Також читайте: Сьогодні провів засідання Ставки. Є багато питань, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Взагалі-то до стадіону 2019 року виробниітво ракет було налагоджено. 😔
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21.04.2023 14:25
+21
Я швидше повірю в рояль в кущах на ставці, чим в те що віслюк виголосив під час "ставки" самостійно.
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21.04.2023 14:24
+20
Ги, ну їх ті ракети!
Скоро шашлики!
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21.04.2023 14:27
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Я швидше повірю в рояль в кущах на ставці, чим в те що віслюк виголосив під час "ставки" самостійно.
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21.04.2023 14:24 Відповісти
Взагалі-то до стадіону 2019 року виробниітво ракет було налагоджено. 😔
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21.04.2023 14:25 Відповісти
Именно так. Не просто налажено, а шло постоянное развитие и появление новых изделий. Программу Зеля угробил просто на взлете.
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21.04.2023 14:35 Відповісти
оманські договорняки дали про себе знати, нажаль ...







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21.04.2023 14:42 Відповісти
Уявити?.. Навіщо уявляти реальність?..
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21.04.2023 16:58 Відповісти
І скільки ж було виготовлено отрк "Грім 2"(Сапсанів) до 2019, може досить вже цієї балаканини !
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21.04.2023 14:53 Відповісти
А до 2019 власники теперішньої влади сприяли українському ВПК?
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21.04.2023 15:04 Відповісти
В апреле 2019 был произведен пробный пуск и были готовы 12 двигателей и корпусов. Это все было в различных источниках. Были готовы и испытаны "Вільха", было произведено 98 ракет, оплаченных бюджетом от "барыг". Был готов на 75% и испытан на 50% ЗРК СД300 от "Луча". Готовы "Верба" и "Буревій", готов "Нептун" и прочее, прочее, прочее, что остановлено Зелей.
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21.04.2023 15:11 Відповісти
А скільки *********** було закуплено з 2019 по 2022 рік? І на яку суму було профінансовано за цей час ракетну програму? І чому оборонка перейшла на одноденний робочий тиждень саме в цей період?
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21.04.2023 15:12 Відповісти
на фронті все як завжди ок і під контролем.
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21.04.2023 14:27 Відповісти
Ги, ну їх ті ракети!
Скоро шашлики!
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21.04.2023 14:27 Відповісти
Проаналізували, обговорили і вирішили - "Дороґам бить!"
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21.04.2023 14:29 Відповісти
"Дороґі 2"
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21.04.2023 15:05 Відповісти
Да неужели, дошло что надо самим выпускать, это единственный способ как то выжить - побороть коррупцию, хотя бы начать эту борьбу и начать выпуск своих боеприпасов, иначе - хана, нельзя рассчитывать на бесконечную, хоть и малую, помощь от других стран.
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21.04.2023 14:30 Відповісти
Почалась боротьба з корупцією? Де? В Україні, зараз? Може з верхів почали? Ні, не чув на жаль.
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21.04.2023 14:34 Відповісти
данєужєлі) десятки мільярдів баксів допомоги тобі смердячому москалю то "***************"?( **** олігофрен москальський...
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21.04.2023 14:34 Відповісти
Обговорили чи конкретно щось вирішили? Говорити всі вміють, особливо зелені...
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21.04.2023 14:30 Відповісти
год войны, а он только планирует ракеты строить...
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21.04.2023 14:32 Відповісти
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21.04.2023 14:33 Відповісти
В цілому, велика моральна підтримка цій активності. Але, знаючи Україну і зсередини і ззовні, можна однозначно сказати, що це абсолютно нічого не значить, окрім пустих безрезультатних розмов. Все це тоне в назадповзучій політкоректності, хитрожопій лояльності і безглуздій під час війни (та й не тільки під час війни) клептоманії (покрасти чужі гроші).
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21.04.2023 14:33 Відповісти
З дЄрьмаком був? -ну щоб інфа без перекручення в той же день попала в ФСБ
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21.04.2023 14:35 Відповісти
На засіданні Ставки проаналізували Джерело: https://censor.net/ua/n3413585

Що? Прямо на Ставці боневтік аналізи здав?
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21.04.2023 14:36 Відповісти
Подоляка з Ермаком та зоотехніком Даниловим радили Боневтіку та давали завдання Залужному.
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21.04.2023 15:08 Відповісти
Ого, не пройшло і 4 роки, як Буратіно захотів виробляти ракети.
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21.04.2023 14:36 Відповісти
от чому ви такі злі? зеленський же просто проїбав життя сотен тисяч і скалічив долі мільйонів! Згуртуйтеся з його виборцями, які досі не бачать в цьому нічого поганого - і разом їбаште русню! Заїбашите - будете з'ясовувати стосунки! Поки зеленський знову все не проїбе.
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21.04.2023 14:37 Відповісти
Ще можна добавити українську систему, далекобійну, ППО-ПРО - "Кільчень". У 18 році мо прийняло рішення про подальшу розробку та виготовлення. З тим же ісходом.
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21.04.2023 15:07 Відповісти
через год войны? быстро однако
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21.04.2023 14:39 Відповісти
14 місяців триває кровопролитна війна кожен день гинуть украінські громадяни,а вони тільки обговорюють питання налагоджувати -іхні рідні не гинуть його це не турбує ..це пік цинізму від зе!
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21.04.2023 14:40 Відповісти
"Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період" --- вот тут я напрягся. Уровень знания наверно как накануне 24 февраля 2022 года?
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21.04.2023 14:41 Відповісти
Буданов еще в ноябре 2021 предупреждал, что путин нападет. Но его не слушали.

https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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21.04.2023 15:05 Відповісти
Что значит "не слушали"?

И слушали, и слышали.
И знали.
И готовились.

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21.04.2023 19:40 Відповісти
Да, готовились. Особенно верховный главнокомандующий) Чонгра разминировали, топливо для танков не закупили, войска не развернули, бригады не доукомплектовали. Зато шашлычки пообещали.
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21.04.2023 20:49 Відповісти
" Заслухали Буданова ..." Та того пи#добола слухать себе не поважати .Трепло якесь а не розвідник .
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21.04.2023 14:43 Відповісти
"ща бирєнька налагадім вірабніцтва ракєт і ***********, і айда шашликі жаріть. правільна, барісич? - о, свєтлєйшій, всьо тускнєєт прєд вашім разумом. дажє камєта із пояса лірід давєча ******* в києвъ-градъ, прєдвасхітів ета рєшєніє нєдюжіннага ума"... (із протоколу засідання ставки).
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21.04.2023 14:47 Відповісти
"Найвеличніший" - де наші "Вільхи-М" та "Грім-2" ? Бо вже йде другий рік війни - а їх у ЗСУ як не було, так і нема! І шо ви там слухаєте та приймаєте - а на фронті все важче й важче!
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21.04.2023 14:49 Відповісти
Спитайте краще де він гроші сховав з Бакановим та Шиферами.
Про ті ракети воно нічого не знає.
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21.04.2023 15:02 Відповісти
ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ!
Два анализатора, луганский ветеринар бандюга- рекэтир Мячик и криворожский членограй-писюанист без высшего образования
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21.04.2023 14:49 Відповісти
Мені завжди було цікаво що може проаналізувати Кловун з кварталу95 в військових справах?
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21.04.2023 14:59 Відповісти
Зеленський - сволота, яка разом з РНБО і депутатами ВРУ блокували на завершальній стадії розробку програм ракет середньої і великої дальності з 2019 до 22023 року, заради "Великого будівництва." Практично, відмовився від створення ракетного щита України, при наявності якого, пу...ло не розпочав би війну. Зняття блокади підміняє "налагодженням виробництва ракет..." Про злочинну недбалість ні слова. Зате не забув похвалитися своїми "заслугами" - " з кожним днем стаємо сильнішими." Про вклад попередників: Порошенка, Турчинова забув.
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21.04.2023 15:01 Відповісти
Що? "Обсуждали вопросы налаживания"? За практично півтора року, вони тільки розглядають?
З ким ти тварюка обговорюєш?
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21.04.2023 15:14 Відповісти
ахаха, сравка.... штаны обосранные сралинские шоле клоун приобрел?
тьху, грузинский дух, грузином "пахнет"
..... бл.... я бы ся убил если бы за ЭТО голосовал то.
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21.04.2023 15:19 Відповісти
"обговорювали питання налагодження виробництва ракет і *********** вітчизняними підприємствами Джерело: https://censor.net/ua/n34135852"

- Нарешті, на другому році війни обговорили налагодження виробництва ракет і ***********!
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21.04.2023 15:31 Відповісти
Засідання Ставки Кварталу-95.

"..єслі мєня будут спрашивать - мєня нєт, я ушол на вайну."
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21.04.2023 20:09 Відповісти
На другому році війни ці казли тільки збираються налагоджувати щось. А те, що було після успішних випробувань готове до серійного випуску 4 роки тому, де воно??? Де воно, виродки продажні??? Вбивці українського народу!
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21.04.2023 15:32 Відповісти
Ракетная программа от преЗедента - "Асфальт-300" и "Асфальт-400" на базе "Автомагистраль-Юг!....
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21.04.2023 15:36 Відповісти
В 2019-у не потрібно було налагоджені ракетні програми зупиняти, щоб гроші на великому крадівництві красти. Не було б стільки жертв, знищеної економіки. Наробив ти нікчема справ. Стільки крові пролилося... Ти на стадіоні запитував у Петра, чи не сняться йому воїни, які загинули в Іловайську. А тобі не сняться мирні громадяни, діти? Тисячі дітей і сотні тисячі громадян.
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21.04.2023 15:54 Відповісти
Дмитро Чекалкин
Маруся Звіробій:
Балансуємо між смертю, ув'язненням і свободою. Про це свідчить кожен бойовий вихід і кожен законопроект у верховній раді. Темні часи.
Denys Tsaruk:
Найнебезпечніше в Україні живеться дійсно щирим патріотам, бо тебе або рашисти намагаються вбити, або малороси.
В країні мрій зєлєнского, патріот це розхідник, яким всі дирки можна прикрити, а господар це колаборант, фсбшнік.
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21.04.2023 16:01 Відповісти
Тре міняти керівництво на Жулянському машинобудівному заводу. Вони там всі під 80 років. Бардак, деградація, розруха, ледве-ледве жевріє. Керівництво дбає тільки за себе, зарплата висока у працівників мінімалка, заводоуправление- все чисто, а в цехах ні води ні туалета. Холод, вітер гуляє. освітлення погане, криша тече. Жах.
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21.04.2023 16:04 Відповісти
засєдун
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21.04.2023 16:22 Відповісти
Пусте місце говорить ні про що....
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21.04.2023 16:26 Відповісти
Пора нашему наполеону (пану зеленскому) присвоить звание "генералисимус". Ну, или придумать что то похожее.
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21.04.2023 16:31 Відповісти
"Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період". Заслухали Єрмака - ворог знає про всі наші плани у найближчий період
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21.04.2023 17:13 Відповісти
..
онлайн стрім із засідання ставки Зе на кремль фільмувала Маша Левченко/Гогілашвілі.
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21.04.2023 20:02 Відповісти
да, буба біля себе только анал лізаторів тримає. головний критерій для прийняття на держслужбу
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21.04.2023 17:37 Відповісти
От же ж С#ЧАРА ЦИНІЧНА, в 2020 р знищив ракетну програму, спи#див клістрони,вбив виробництво Стугн,Вільх,Верб,Нептунів,Богданів,Громів-2 тільки тому що цим опікувався Порох, преЗЕрватив знищував фінансування армії і чисельність самої армії, розкрадав на укладці доріг, здав оркам південь України, сотні тисячь цивільних українців заплатили своїм життям за дилетантство КВАРТАЛЬНОГО ПІ#ОРА, а тепер ця ПАСКУДА ЗАДУМАЛАСЬ НАД РЕАНІМАЦІЄЮ ТОГО ЩО САМ ЖЕ І ЗНИЩИВ, ГАН-ДОН !!!??
ПС.Боже як же я його ненавиджу !!!!!!!!!!!
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21.04.2023 19:01 Відповісти
ну так на все є "папір".
тобто - там он Муженко казав - були "Шилки", захист "Кий.моря" - хтось...(ХТОСЬ???) розформував(ДЕ НАКАЗИ???)
ну ти поняв нє? йди і бери і викладай вна суді.
нє ну просто кричиш тут, я то знаю шо так Яхве захотів, він нас перевіряє на віру. Я от - Православний!
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21.04.2023 20:05 Відповісти
Головне Арахамію з Єрмаком навіть близько не підпускати до виробництва, а то за цими мандрівниками жуть як москалі полюють. Куди вони приїзджають, туди через добу кацапи ракетами шмаляють.
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22.04.2023 00:25 Відповісти
 
 