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Новини Політика України
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Апеляційний суд (276) Павло (Петро Лебідь) (31)

Суд відхилив апеляцію митрополита УПЦ МП Павла і залишив його під домашнім арештом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (московського патріархату) Павла (Лебедя).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідне рішення суд ухвалив за результатами розгляду скарги митрополита УПЦ (МП) Павла на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Також читайте: Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Нет, только посмотрите на этого бородатого поца за его недовольство сидеть дома а не в СИЗо кушать вкусно а не кашло и иметь санузел а не парашу. И как вам это нравиттся шоб от так быть недоволтным?
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21.04.2023 14:44
+3
воно повинно сидіти в самій найгіршій, вушивій буцегарні, разом з онуфрієм, решти так званої "братії" цієї фсб/кгб секти та потім обміняне на наших захисників, депортованих дітей !!!
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21.04.2023 14:45
+3
На кацапії стане великомучиником.
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21.04.2023 14:50
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арешт пашці-содоміту потрібно було рахувати по новому, від сьогоднішньої дати.
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21.04.2023 14:42 Відповісти
"Пашка! Пашка! Где твоя улибка? Полная задора и огня! самая досадная ошибка-Пашка_ то что ти уходишь от меня! "
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21.04.2023 16:44 Відповісти
Шеф, все пропало! Клиент уезжает!..Гипс снимают!.. Я убью его!.. Наши... Ваши... Погибло!
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21.04.2023 17:56 Відповісти
Обміняти того пройдисвіта на усіх полонених!
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21.04.2023 17:28 Відповісти
і ще на шию йому браслєта.
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21.04.2023 14:42 Відповісти
У ніс. Як бугаю.
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21.04.2023 14:48 Відповісти
на шиї затягнути можно.
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21.04.2023 14:50 Відповісти
Можна й так.
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21.04.2023 14:52 Відповісти
Нет, только посмотрите на этого бородатого поца за его недовольство сидеть дома а не в СИЗо кушать вкусно а не кашло и иметь санузел а не парашу. И как вам это нравиттся шоб от так быть недоволтным?
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21.04.2023 14:44 Відповісти
І дісно. Він жеж тіпа страждає за вєру. Це ж найкраще, що може статися з попом за всю його карʼєру згідно християнських настанов. Він має сам в тюрягу проситися яко же перші апостоли і християни, які приямали муки і смерть за віру! І рай йому після цього гарантований і уважуха від Б-га і всієї Його тусовки. Чи він в них не вірить?
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21.04.2023 15:03 Відповісти
Где апостолы и где этот поц? Где Вера и где этот поц?
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21.04.2023 15:10 Відповісти
Ничего личного, просто бизнес ...
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21.04.2023 16:40 Відповісти
воно повинно сидіти в самій найгіршій, вушивій буцегарні, разом з онуфрієм, решти так званої "братії" цієї фсб/кгб секти та потім обміняне на наших захисників, депортованих дітей !!!
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21.04.2023 14:45 Відповісти
, ще не повісили
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21.04.2023 14:47 Відповісти
у буцигарню цього божого мерседеса
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21.04.2023 14:49 Відповісти
А може... на цвинтар?
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21.04.2023 14:51 Відповісти
поки рано, його можна вигідно поміняти на наших захисників, депортованих дітей ....
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21.04.2023 14:54 Відповісти
Та кому он там надо, он там не нужен. Паша русне в Украине нужен что бы мутить воду, подстрекать его сектантов на провокации
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21.04.2023 15:44 Відповісти
на тобольский
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21.04.2023 16:32 Відповісти
На кацапії стане великомучиником.
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21.04.2023 14:50 Відповісти
В СІЗО його і хай на кацапії хоч ікони з нього малюють.
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21.04.2023 15:00 Відповісти
Паша мерседес заявив, що у нього немає світла - не може зарядити електронний браслет. І це не жарт.
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21.04.2023 14:58 Відповісти
Після свтлин від комісіЇ про те, що там робили його апрічнікі, можна вже й перемістити пашу у менш комфотрне місце.
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21.04.2023 15:31 Відповісти
Всіх "кацапоЇдів" треба щонайменьше депортувати "за поребрік, у рідну говінь" ...
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21.04.2023 16:38 Відповісти
Бери шинель вали домой, на болота.
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21.04.2023 17:48 Відповісти
В його випадку "під домашнім арештом" - це сидіти в палаці з усіма зручностями де все принесуть під носа, як і завжди.
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21.04.2023 19:39 Відповісти
 
 