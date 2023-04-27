Ядерний удар КНДР по США чи їхніх союзниках покладе край режиму Кіма, - Байден
Президент Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Bloomberg.
Байден зазначив, що така атака буде "неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії".
У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.
Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.
"Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього", – сказав Байден.
Водночас Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.
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Ну то есть в военном плане наверное способны, но кроме военного плана есть еще и политический, а поскольку они демократичны - их политики не будут жертвовать ни народом, ни своими рейтингами, ради какого-то имперского вяличия.
Все равно одна-две-три ракеты к ним долетят, и трудно будет объяснить массам, ради чего они жарятся под лучами ядерных взрывов.
Именно поэтому они и способны загнать - что не бросаются сломя голову в очередную авантюру, пока не будут уверены в ее успехах.
-А можно вєчєром конєц рєжима а утром ядєрний удар?
-Можно,но удар впєрьод...
Так і хочеться сказати - вчіться,Кіса,тобто Джо,вести діалог...