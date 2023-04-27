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Новини
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Ядерний удар КНДР по США чи їхніх союзниках покладе край режиму Кіма, - Байден

байден

Президент Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Bloomberg.

Байден зазначив, що така атака буде "неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії".

У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.

Читайте: США приділяють пильну увагу військовій співпраці КНДР та Росії, - Держдеп

Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

"Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього", – сказав Байден.

Водночас Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Корея провела навчання, які імітують ядерну контратаку

Автор: 

Байден Джо (2883) КНДР (1210) ядерна безпека (560) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+9
А зачем ждать ядерного удара со стороны КНДР или той же параши? Штаты способны вогнать в каменный век на тысячелетия 10 параш подряд, и давно пора это сделать.
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27.04.2023 07:27
+8
Бидон, ты прекрати подкармливать северокорейцев гуманитаркой, и они сами продадут тебе те полторы ракеты за тонну баранины =)
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27.04.2023 07:24
+6
Так да , а то соплі порозпускають по трибуні ООН "там же голод , гуманітарна катастрофа ". Хай китайців гамають , або цапів . Вони один одного вар
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27.04.2023 07:33
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Бидон, ты прекрати подкармливать северокорейцев гуманитаркой, и они сами продадут тебе те полторы ракеты за тонну баранины =)
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27.04.2023 07:24 Відповісти
Так да , а то соплі порозпускають по трибуні ООН "там же голод , гуманітарна катастрофа ". Хай китайців гамають , або цапів . Вони один одного вар
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27.04.2023 07:33 Відповісти
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27.04.2023 10:13 Відповісти
А зачем ждать ядерного удара со стороны КНДР или той же параши? Штаты способны вогнать в каменный век на тысячелетия 10 параш подряд, и давно пора это сделать.
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27.04.2023 07:27 Відповісти
Не способны.

Ну то есть в военном плане наверное способны, но кроме военного плана есть еще и политический, а поскольку они демократичны - их политики не будут жертвовать ни народом, ни своими рейтингами, ради какого-то имперского вяличия.

Все равно одна-две-три ракеты к ним долетят, и трудно будет объяснить массам, ради чего они жарятся под лучами ядерных взрывов.

Именно поэтому они и способны загнать - что не бросаются сломя голову в очередную авантюру, пока не будут уверены в ее успехах.
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27.04.2023 07:43 Відповісти
Так для того треба і вігнати ядерних терористів в кам'яний вік, щоб вони не змогли завдати ядерного удару. А економічно ще й як здатні, потрібна лише політична воля
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27.04.2023 08:02 Відповісти
вопрос:а куда девать голодных кндыры???Этого грохнуть проблем не составляет ..
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27.04.2023 10:12 Відповісти
А зачем там ядерное оружие применять? Чтобы в Южной Корее люди тоже жить не могли? С этой помойкой и рецепт Бури в пустыне на раз поможет.
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27.04.2023 13:34 Відповісти
Ничего объяснять не надо. Надо спровоцировать парашу на попытку первого ядерного удара, но ударить превентивно и загнать её в ад.
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27.04.2023 13:33 Відповісти
Нормально заявив. А ви хотіли,щоб уже ракети полетіли. Ця заява в деякій мірі стосується і московії. Попередження, що відповідь буде блискавично і вбивча.
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27.04.2023 07:51 Відповісти
Нічого не буде. Скажуть, що то була ракета якої-небудь японської ППО. Як в Польщі.
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27.04.2023 08:22 Відповісти
Запуск супутника військового призначення ЗС КНДР з Центру запуску супутників Сохе ( Tongchang-ri) вдруге припинено на стадії підготовки запуску. Тип, назва, призначення встановлюються.
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27.04.2023 07:51 Відповісти
Давно пора людожерів протверезити
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27.04.2023 07:57 Відповісти
Дограються - ці шмаляють ракетами в сторону Японіі - Іран зробив тунелі в горах і клепає всі види зброі .
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27.04.2023 08:07 Відповісти
Я хвилююся, що не приведи Господь американці виберуть отого чокнутого Трампа в 24 році. Срака буде нам
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27.04.2023 08:58 Відповісти
-Утром ядєрний удар а вєчєром конєц рєжима.
-А можно вєчєром конєц рєжима а утром ядєрний удар?
-Можно,но удар впєрьод...
Так і хочеться сказати - вчіться,Кіса,тобто Джо,вести діалог...
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27.04.2023 09:16 Відповісти
..долго цацкаются с этим хунвейбином...Пора уже закопать тварь за сараем .
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27.04.2023 10:09 Відповісти
Дай бог здоровья деду, а то мудрый американский нарид выберет рыжего жулика и тот опять начнёт лизать жопы изгоям.
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27.04.2023 12:40 Відповісти
 
 