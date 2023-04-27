Окупанти вдарили по Миколаєву "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 27 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на цей час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.

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