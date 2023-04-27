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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти вдарили по Миколаєву "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 27 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на цей час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.

Читайте також: Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинула 1 людина, 15 - зазнали поранень, - ОВА

Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 01
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Миколаєву 4 ракетами С-300 - пошкоджена багатоповерхівка, - ОВА

Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 03
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 04
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 05
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 06
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 07
Окупанти вдарили по Миколаєву Калібрами з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК Південь 08

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28274)


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Топ коментарі
+70
"Буданову вірить - себе не поважать!" Ізраїльтяни довідалися ХТО керував їх розвідкою в часи "холодної війни" з некролога у якому висловлювалося співчуття рідним у зв"язку з його смертю від старості А у нас "клоун" на посаді керівника розвідки бігає по Інтернет і теліпає язиком - як собака - хвостом!
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27.04.2023 07:54
+46
"Парни, не просто есть координаты военных баз, где дислоцируются в Крыму оккупанты, а есть и фамилии, и звания тех,кто бомбил и бомбит сейчас Донецк, Луганск, Запорожье. Эти убл*людки безнаказанными не останутся.
Я лично в сети натыкалась на фамилии, имена, звания даже адреса с телефонами тех летал.
Помните ситуацию з рухнувшим домом многоквартирным в Запорожье? Так вот летчика, того, кто выпустил ракету, говорят, что к праотцам отправили. Прямо возле его собственного дома.
Всем привет!"(с)
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27.04.2023 07:38
+43
Это тот Буданов, который доказывал, что операции по вагнеровцам никогда небыло или что война окончится до конца 2022 года, и мы в январе будем мочить ноги в море в Ялте? Через месяц Буданов лично должен или зайти освобождать в очередной раз Крым или в третий раз застрелиться от позора. Но не будет ничего. Плебс молча схавает его очередной бред и не поперхнется. Он четко понял тренд сегодняшней власти - главное дебилам красиво рассказать с экрана, делать необязательно. У 73% память как у гуппи.
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27.04.2023 08:03
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"Парни, не просто есть координаты военных баз, где дислоцируются в Крыму оккупанты, а есть и фамилии, и звания тех,кто бомбил и бомбит сейчас Донецк, Луганск, Запорожье. Эти убл*людки безнаказанными не останутся.
Я лично в сети натыкалась на фамилии, имена, звания даже адреса с телефонами тех летал.
Помните ситуацию з рухнувшим домом многоквартирным в Запорожье? Так вот летчика, того, кто выпустил ракету, говорят, что к праотцам отправили. Прямо возле его собственного дома.
Всем привет!"(с)
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27.04.2023 07:38 Відповісти
Буданов писав, не знаю наскільки правда,що катів українських полонених також туди ж відправляють. Нехай ходять і озираються
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27.04.2023 07:47 Відповісти
"Буданову вірить - себе не поважать!" Ізраїльтяни довідалися ХТО керував їх розвідкою в часи "холодної війни" з некролога у якому висловлювалося співчуття рідним у зв"язку з його смертю від старості А у нас "клоун" на посаді керівника розвідки бігає по Інтернет і теліпає язиком - як собака - хвостом!
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27.04.2023 07:54 Відповісти
Буданов - трепло.
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27.04.2023 08:27 Відповісти
Буданов то возможно трепло, но ведь ему вовек не сравнится с комментаторами не владеющими информацией и высасывающими из пальца свои предположения по любой теме в СМИ.
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27.04.2023 11:07 Відповісти
Это тот Буданов, который доказывал, что операции по вагнеровцам никогда небыло или что война окончится до конца 2022 года, и мы в январе будем мочить ноги в море в Ялте? Через месяц Буданов лично должен или зайти освобождать в очередной раз Крым или в третий раз застрелиться от позора. Но не будет ничего. Плебс молча схавает его очередной бред и не поперхнется. Он четко понял тренд сегодняшней власти - главное дебилам красиво рассказать с экрана, делать необязательно. У 73% память как у гуппи.
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27.04.2023 08:03 Відповісти
Якщо плебс і спитає, він відмажеться, що пожартував, і плебсу це буде зрозуміло, тому що у владі самі клоуни. Данілов чим краще? Що не ляпне-повна дурня.
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27.04.2023 11:16 Відповісти
Якщо правда, то це дуже добре. Але потрібно поряд з небіжчиком залишати інфу за що його стратили. І на могилі про це також написати. Інформація має розходитися між покидьками.
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27.04.2023 08:15 Відповісти
Ищут суки наши ППД, ПВД и прочее. И это же какая-то падла наводит.
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27.04.2023 07:43 Відповісти
На жаль , таких падлюк у нас вистачає 😠
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27.04.2023 07:59 Відповісти
В Миколаєві таких падлюк ох як багато. По Набережній недавно ходило декілька барил, кичилися, що інженери з кораблебудівних заводів, що які кораблі будувала тут Засрашка, а Україна все розвалила і вихваляють кацапські кораблі, що мов їх по цей день бояться в США. На його "пісні" про засрашку про міць засрахи понабігло баб, в прямому сенсі баб і підтримували його вислови, турбувалися, що ж ми будемо робити без кацапні, Так це ж не поодинокі випадки. Складається таке враження, що ждуни ходят мовчки, а як побачать свого, так зразу відкривааються і видно цю кацапську мразину. Так ці ******* і піклуються за Україну? Ні, ці падлюки і можуть наводити кацапські ракети на місто. На моє зауваження кацапоподібні істоти погрожували. Пики я їм не набив, бо біля них були діти, мабуть такі самі личинки орди.
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27.04.2023 08:16 Відповісти
Миколаїв -- місто нащадків кріпосних селян, завезених з расєї, звідки й менталітет... Тому й 75% чекають на ***** та гондурасєю. Не запитуйте мене, звідки я це знаю...
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27.04.2023 09:27 Відповісти
Щей після 2 світової з всього союзу звозили "корабелів" з місць котри в житті не бачили моря та кораблів. І все з параші.
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27.04.2023 16:15 Відповісти
О, попав. То мабуть якраз Ви кацапе, лазили там по Набережній і хаяли Україну? Я можу доповнити написане вище. Я і такі як я, вислуховували оцю муйню від кацапів, які тут проживають і хають цю землю і цей народ, але думаю, що настав час відповісти по іншому. Після нашої відповіді потомство неуків-кацапів тут точно порідіє. Кацап зрозумів, що ми будемо робити? А то воно ще і огризається, понаїхали тут з московії-орди, гадять цю землю, напали на Україну і думають, що так пройде?
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27.04.2023 21:21 Відповісти
рузке! ты можешь назвать хотя бы одного предка скажем , из 1400-х годов?

Я -- могу!

правильно, про холопов в хрониках не писали... про колхозников -- тоже...
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28.04.2023 14:48 Відповісти
Треба записувати на диктофон такі розмови, просто стояти поруч і записувати, не викривати себе, а потім до СБУ. Чи там і СБУ таке ж саме, також кацапські "караблі" чекають?
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27.04.2023 10:10 Відповісти
Після допису кацапа Шмельова я вирішив робити по-іншому, по-тихому, по-справедливому. Вода Південного Бугу тече хоч повільно, але впевнено в море, а Миколаївська земля натерпілася від сняряді і кацапських ракет, то ж пора її наситити добривами.
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27.04.2023 21:24 Відповісти
На Миколаївський бронетанковий завод наводив робітник цього заводу. По сьогодняшному удару теж є дуже велике питання.
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27.04.2023 16:10 Відповісти
Та да. Легко догадаться что какая-то падла навела. Не просто так орки "Калибрами" кидаются.
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27.04.2023 16:32 Відповісти
Були б у нас Нептуни і Сапсани,все було б добре....
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27.04.2023 08:02 Відповісти
Якби перевибрали президентом того, що Беня і кацапи назвали ********", то були б не тільки "Некптуни", "Сапсани", а точно були б і "Грім 2" і "Вільха М" і ППО ПРО СД-300 і "Кільчень". А так гарні дороги для кацапських танків, високі посади для ворогів України і харчування Бені кожного місяця із бюджету України. Зато які відоси, так 73%?
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27.04.2023 08:41 Відповісти
Така Х_ня...
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27.04.2023 15:58 Відповісти
І шо, навіть неможна і поржать та приколоться. Тварини.
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27.04.2023 16:12 Відповісти
Хоть щось приємне...
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27.04.2023 08:06 Відповісти
А ми радіємо. Смерть зрадникам!
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27.04.2023 15:14 Відповісти
А чем бы ответил мудило Байден?
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27.04.2023 08:12 Відповісти
А вам щось байден повинен? У вас хто президент, байден???
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27.04.2023 10:11 Відповісти
Сядьте и еще раз подумайте. А пока двойка.
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27.04.2023 10:51 Відповісти
А внизу новина що С300 прилетіли ..
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27.04.2023 08:15 Відповісти
А даун Ким вякал "С-300. С-300"!!!
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27.04.2023 08:16 Відповісти
От чего ти його оскорбляєш,??сенкевич извесний запроданець,а Ким ну можете ошибся,но он порядочний
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27.04.2023 12:25 Відповісти
дерьмо он порядочное. В партии "СН" отродясь не было порядочных людей. Эти мрази хотели взорвать николаевские мосты. Что тогда было с обороной города объяснять надо?
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27.04.2023 12:35 Відповісти
Пояснить будь ласка !!! Чому у Миколаєві 27. 04. у першої ночі не спрацювала тривога ??? Не спрацювало ППО ??? Е загиблі та поранені!!! Як же вихваляння в ефірі про ефективність 80% ППО??? І це не с-300 а саме Калібри
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27.04.2023 08:50 Відповісти
Потому что не нужно русню считать постоянно идиотами. Нашли лазейку в системе ПВО и зашли незамеченными со стороны моря. Они не просто так разведку БПЛА ведут. Они тоже учатся воевать.
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27.04.2023 08:59 Відповісти
80% то, мабуть, навколо Київа, бо на всю Україну того, що дають нам наші закордонні партнери, буде замало. (
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27.04.2023 09:12 Відповісти
Да, вчора була новина, що в нас працює вже петріот. Але все загріб Київ, а на прифронтову переферію (Миколаївська обл.) - болт з газовою різьбою! От і маємо те, що маємо.
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27.04.2023 17:23 Відповісти
Поражает позиция запада и США своим цинизмом и инфантильностью, хорошо может физически не возможно помочь нам закрыть небо над Украиной и невсе 100% ракет можно сбить, но дать ракеты 300+км для адекватного ответа вполне возможно и нужно, Иначе эти обстрелы будут навсегда даже если произойдёт чудо и выйдем на границу 1991 года.
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27.04.2023 09:13 Відповісти
А своя власть не поражает инфантильностью и цинизмом? А заодно и в зеркало бы глянул...
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27.04.2023 09:32 Відповісти
Захід боїться, що ***** використає ЯЗ якщо Захід буде сильно допомагати і тоді Захід повинен буде втручатися у війну, це саме та єскалація про яку вони постійно розповідають.
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27.04.2023 09:42 Відповісти
Я не дивуюсь бо чомусь ні один Калібр в ОП України не прилетів ...Як думаєте чому ?
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27.04.2023 09:43 Відповісти
Потому что сразу ответочка по кремлю у США уже не будет аргументов, почему мы не должны это делать
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27.04.2023 11:09 Відповісти
т.е. не потому что там кацапская кротовня, да? хорошая попытка ********* тему
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27.04.2023 12:21 Відповісти
Кацапам плевать на своих абсолютно, пора бы это уже уяснить. Там причины поболее, не исключены договорнячки между США и рашкой
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27.04.2023 14:51 Відповісти
сірьозно,самому не смішно?
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27.04.2023 14:22 Відповісти
Вот твари конченые!!
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27.04.2023 10:03 Відповісти
Нам би зараз ракети "Нептун"...
але замість ракет у нас був асфальт з бітумом від медведчука...
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27.04.2023 10:09 Відповісти
біден, що там з ленд лізом?
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27.04.2023 10:22 Відповісти
Зебуїн, що там з вітчизняними видами озброєнь?
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27.04.2023 12:13 Відповісти
а ты вкурсе что зелёнаё шобла уприратеся против лендлиза? у бидена все ок - лендлиз законодательно введен.
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27.04.2023 12:22 Відповісти
Шо ты Шарик несёшь
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27.04.2023 14:53 Відповісти
явно стукачі працюють
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27.04.2023 10:51 Відповісти
Не переймайтесь та не відволікайтесь, дивіться марахвон!
Там Буба поговорив із Сі, все йому висказав, побачив мир в очах.
Це все, що вам треба знати!
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27.04.2023 12:01 Відповісти
Це стосується тих,хто за цього яйцеграя голосував! Цей недоразвиий,амбіційний янелох,
обіцяв що посадить ворюг,закінчить війну,а зробив все навпаки!
Став сам корупціонером і покриває крадіїв та хабарників,зрадників і ворогів поставивна ключові посади!
З кацапами устроїв скриті договорняки,розмінував ключові мости та дороги,чим і спровокував їх на повномасштабну війну.
Здав в полон АЗОВ ! Переслідує та кидає за грати патріотів,волонтерів!
зеля - ТИ УБЛЮДОК! тебе чекає доля,як чаушеску!
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27.04.2023 12:31 Відповісти
Вони всі на чолі з Найвеличнішим тому такі незворушні і хрен з прибором клали на всі скандали та викриття, що вважають, що Захід ім довіряє, раз дає гроші і зброю. Десь в глибині душі вони розуміють, що Захід все бачить і знає, як насправді. Але, раз дає, значить, без цієї шобли обійтись не може.
Думка плєбсу, тобто, іх виборців, значення не має.
Поки це триватиме, нічого не зміниться.
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27.04.2023 13:35 Відповісти
Бачу гундос любитель заглядувати в очкоі, в пошуках миру.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
"4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення." В перекладі на нормальну мову - " ППО ракети про*бала."
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27.04.2023 20:37 Відповісти
классная у нас пво, короче говоря. вот так прилетело людям как так и надо. и все четыре. ну просто класс!
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27.04.2023 22:41 Відповісти
 
 