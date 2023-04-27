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Окупанти вдарили по Миколаєву "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі, 27 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на цей час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.
Топ коментарі
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Я лично в сети натыкалась на фамилии, имена, звания даже адреса с телефонами тех летал.
Помните ситуацию з рухнувшим домом многоквартирным в Запорожье? Так вот летчика, того, кто выпустил ракету, говорят, что к праотцам отправили. Прямо возле его собственного дома.
Всем привет!"(с)
Я -- могу!
правильно, про холопов в хрониках не писали... про колхозников -- тоже...
але замість ракет у нас був асфальт з бітумом від медведчука...
Там Буба поговорив із Сі, все йому висказав, побачив мир в очах.
Це все, що вам треба знати!
обіцяв що посадить ворюг,закінчить війну,а зробив все навпаки!
Став сам корупціонером і покриває крадіїв та хабарників,зрадників і ворогів поставивна ключові посади!
З кацапами устроїв скриті договорняки,розмінував ключові мости та дороги,чим і спровокував їх на повномасштабну війну.
Здав в полон АЗОВ ! Переслідує та кидає за грати патріотів,волонтерів!
зеля - ТИ УБЛЮДОК! тебе чекає доля,як чаушеску!
Думка плєбсу, тобто, іх виборців, значення не має.
Поки це триватиме, нічого не зміниться.
коі, в пошуках миру.