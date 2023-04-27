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Військові РФ за добу 10 разів обстріляли Херсон, по області випустили 386 снарядів, 1 людина загинула, 3 зазнали поранень, - ОВА

херсонщина

За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни випустили по Херсонщині майже 400 снарядів  з важкої артилерії, БПЛА та авіації, - ОВА

Автор: 

обстріл (28274) Херсон (3335) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5711)


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Сукі кончені…..😡
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27.04.2023 08:16 Відповісти
 
 