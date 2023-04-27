Росіяни минулої доби завдали понад 80 ударів по містах та селах Запорізької області, є загиблі, - ОВА

26 квітня російські загарбники продовжили тероризувати цивільне населення Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"По мирних містах та селах завдано 83 удари: 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських. Наразі зафіксовано 26 нових руйнувань.

День під хаотичними обстрілами провів незламний Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. На жаль, у місті загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н.", - йдеться в повідомленні.

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