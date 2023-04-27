РФ зазнала втрат, але досі залишається гострою загрозою, - Пентагон
Росія зазнала втрат у війні проти України, але досі залишається гострою загрозою.
Про це заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, хоча військовий потенціал РФ зменшився, вона продовжує нести серйозну небезпеку.
"Оскільки вона зберігає можливості в ядерних кібер-інформаційних операціях, протикосмічній та підводній війні. Ці можливості у поєднанні з наміром Росії підірвати незалежність своїх сусідів і застосовувати силу означає, що вона залишається гострою загрозою", - додала Валландер.
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Bob Fayn
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