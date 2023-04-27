УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12685 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 868 9

РФ зазнала втрат, але досі залишається гострою загрозою, - Пентагон

рф,армія

Росія зазнала втрат у війні проти України, але досі залишається гострою загрозою.

Про це заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, хоча військовий потенціал РФ зменшився, вона продовжує нести серйозну небезпеку.

"Оскільки вона зберігає можливості в ядерних кібер-інформаційних операціях, протикосмічній та підводній війні. Ці можливості у поєднанні з наміром Росії підірвати незалежність своїх сусідів і застосовувати силу означає, що вона залишається гострою загрозою", - додала Валландер.

Також читайте: У списку оборонних потреб України літаки займають восьме місце, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1417) росія (64958)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия сможет финансировать военные действия в Украине как минимум еще один год, несмотря на жесткие международные санкции, пишет https://https//www.washingtonpost.com/world/2023/04/26/russia-sanctions-impact-leaked-documents/ The Washington Post
показати весь коментар
27.04.2023 09:37 Відповісти
Європа 8 років фінансувала російську агресіє і в останній час по мільярду доларів на день і не вистачило навіть одну українську область захопити. При 140 доларів за барель не профінансували захоплення України - а під справжніми санкціями і подавно не профінансують
показати весь коментар
27.04.2023 10:11 Відповісти
Ну так зроби щось з тією ''гострою загрозою''! Ти ж ''світовий поліцейський''!
показати весь коментар
27.04.2023 09:48 Відповісти
Та все вже, якій там світовий поліцейскій. Коли мова йде про гроші та ядерну зброю залишається тільки робити вигляд що ти ще якийсь там поліцейскій.
показати весь коментар
27.04.2023 09:58 Відповісти
Ядерна зброя,ось вся загроза.Якби не вона,Америка б вбомбила в 18 вік росію за декілька тижнів
показати весь коментар
27.04.2023 09:50 Відповісти
Простою мовою болотні люди сильно пом*яті, але янкі ще їх трішечки сцикають.
показати весь коментар
27.04.2023 09:51 Відповісти
коли Захід нарЕшті усвідОмить, що доцІльніше кошмарити по-дорослому илІту Московії (це кількадесят особин), а не воювати з глибинним руzzкім гівном, якого на Мокші - як гівна - мільйони, то Московія швидко заспокоїться зі своїми понтами... бо иліта Мордора і досі перебуває у зоні комфорту, на відміну від свого ублюдочного насєлєнія - і їм обом так прівИчно
показати весь коментар
27.04.2023 09:51 Відповісти
так вїбіть її поповній, всі танкера заарештувати, літаки тупо нікуд не пускати, всіх хто допомогає рашці вїбати санкціями, всіх рашистів нах депортувати в рашу
показати весь коментар
27.04.2023 12:02 Відповісти
То починайте діяти, а не соплі жувати - для початку депортуйте усих діток кацапської еліти в паРашу, з конфіскацією яхт та вілл, повне ембарго на експорт усіх товарів, залізний занавіс для усіх кацапів - жодного не випускати з клоаки. А не ховайтеся за спинами українців.
показати весь коментар
27.04.2023 13:07 Відповісти
 
 