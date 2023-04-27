В Одесі та області лунатимуть вибухи - сапери знищать 3 міни і артснаряд

Мешканців Одеси та Одещини попередили про вибухи: знищуватимуть виявлені напередодні боєзапаси.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці ДСНС контрольовано знищать 3 мінометні міни калібру 82 мм та 1 артснаряд калібру 76 мм, які були виявлені напередодні у селі Краснополівка та у Малиновському районі Одеси.

"Вкотре нагадую про дотримання правил поведінки з вибуховими та підозрілими предметами! Бережіть себе і рідних!", - закликав Братчук.

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