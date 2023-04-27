Силовики РФ проводять обшуки в кримськотатарських активістів у Судаку, одного з них затримано

Російські силовики проводять обшуки в будинках кримськотатарських активістів – Едема Ісмаїлова та Барі Барієва.

Про це повідомляє громадське об’єднання "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Дзвінки про обшуки почали надходити на початку сьомої. У Барі в одному дворі з ним живе літня мама. В обох є неповнолітні діти, які, найімовірніше, зараз теж у будинку", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 8:30 ранку обшук у будинку Барієва завершився. Оперативники ФСБ вивели його на вулицю, посадили в машину та везуть до Сімферополя.

"Після закінчення обшуку з дому вивели Барі у супроводі співробітників, деякі з них були зі зброєю. Загалом близько десяти осіб. Один із співробітників у масці сказав, що везуть до Сімферополя на бульвар Франка для розмови і до вечора Барі повернеться додому. Сказав, що родичам залишили протокол обшуку. Але родичі повідомили, що протоколу не залишили. "Газель" була без номерів і "Форд"", - зазначив громадський захисник Сеїт-Осман Каралієв.

Щодо активістів відомо: Барієв Барі - активіст, одружений, має трьох неповнолітніх дітей; Ісмаїлов Едем - активіст, одружений, має трьох дітей, з них двоє неповнолітніх.

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