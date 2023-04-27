Україна має амбітний план за два роки повністю бути готовою до вступу в ЄС, - Шмигаль
Україна впевнена у перемозі та має план щодо членства в ЄС.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль у колонці для італійської газети Il Sole 24 Ore, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо амбітний план за два роки повністю бути готовими до вступу в ЄС. Впевнені, що переможемо у війні та звільнимо наші землі. Впевнені, що разом із нашими союзниками реалізуємо надзвичайну програму відновлення, яка принесе вигоду не лише Україні, але й Італії та всій Європі. The future starts today, not tomorrow", - зазначив глава уряду.
Шмигаль зазначив, що Росія завдала Україні безпрецедентних руйнувань, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.
"Ледь не третина нашої території забруднена мінами та снарядами. Десятки тисяч зруйнованих будинків, тисячі знищених лікарень та шкіл, на 50% пошкоджена енергосистема. Російськи бомби, ракети та снаряди стерли з лиця землі сотні міст і сіл", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а сьогодні провідні лідері світу говорять СЛАВА УКРАЇНІ
Так що не треба ля ля. Україна буде членом ЕС В САМИЙ НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС .
А ви як і раніше хочете «все одразу» і «прямо зараз» тож слухайте обіцянки далі… а
Дійсно амбітний план - на#бати ЄС та НАТО, незважаючи на те, що вони прекрасно знають все про ЗЄ та його оточення.
Коли пост міністра займає брехло та злодій (відомий яйцекрад), про що можна говорити?
Нажаль, тільки говорити і можна...
З огляду на справи, зеленська влада робить все для того, щоб позбавити Україну всякого шанса приднатись до ЄС та НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=PWkuNMpmxZA
1. Буде зменшено рівень корупції в державних органах.
2. Покарані усі, хто скоїв злочини: від рядового держслужбовця до нерядового держслужбовця.
3. Дізнаємося, хто зливав операції ГУР, наприклад, "вагнерівців", видав Цемаха. І дізнаємося про це з вироків судів!
4. Яйця знов будть закуповуватися МОУ поштучно, а не на кілограм. І не по 17грн./шт.
"Кінець епохи бідності", "хуже не будет".
- проголосувати за 1 секунду в інтернеті.
Щоб, як у кацапів. "Кручу, верчу, вИіграть хочу".
2) ЖОДЕН з наших президентів не будував Україну а лише свою власну хатинку.
3) перший та другий пункти народ України вибрав сам.
Це майже по-Оруелу: вони ніколи не стануть ураїнцями, поки не переможуть почуття меншовартості, а вони не переможуть почуття меншовартості поки не стануть українцями.