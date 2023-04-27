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Україна має амбітний план за два роки повністю бути готовою до вступу в ЄС, - Шмигаль

єс

Україна впевнена у перемозі та має план щодо членства в ЄС.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль у колонці для італійської газети Il Sole 24 Ore, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо амбітний план за два роки повністю бути готовими до вступу в ЄС. Впевнені, що переможемо у війні та звільнимо наші землі. Впевнені, що разом із нашими союзниками реалізуємо надзвичайну програму відновлення, яка принесе вигоду не лише Україні, але й Італії та всій Європі. The future starts today, not tomorrow", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Росія завдала Україні безпрецедентних руйнувань, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Ледь не третина нашої території забруднена мінами та снарядами. Десятки тисяч зруйнованих будинків, тисячі знищених лікарень та шкіл, на 50% пошкоджена енергосистема. Російськи бомби, ракети та снаряди стерли з лиця землі сотні міст і сіл", - додав він.

Також читайте: Росія не шукає миру і не змінила своїх цілей в Україні, - Шмигаль

Автор: 

членство в ЄС (1232) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+15
С усією кіпою агентів ФСБ, що плекає ЗЄ?

Дійсно амбітний план - на#бати ЄС та НАТО, незважаючи на те, що вони прекрасно знають все про ЗЄ та його оточення.
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27.04.2023 10:09
+13
Які амбіційні, аж нудить... Краще розкажи, що ви зробили для цього?
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27.04.2023 10:10
+12
Передвиборна компанія ) По обіцянкам,перевершить попередню..
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27.04.2023 10:11
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Вступ у цьому році - не фіг тягнути кота за хвоста
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27.04.2023 10:07 Відповісти
І через три не буде. Очі розплющуйте вже..
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27.04.2023 10:08 Відповісти
Два роки тому був скандал у Фіфа їзза футбольной форми з написом « Слава Україні» . Вони забороняли іі.

а сьогодні провідні лідері світу говорять СЛАВА УКРАЇНІ
Так що не треба ля ля. Україна буде членом ЕС В САМИЙ НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС .
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27.04.2023 11:34 Відповісти
Особисто для мені, наприклад, через 5років, вкладається в «найближчий час».

А ви як і раніше хочете «все одразу» і «прямо зараз» тож слухайте обіцянки далі… а
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27.04.2023 14:04 Відповісти
Шмигаль має імбецільний план - за час свого керування про*бати все, що можливо та неможливо...
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27.04.2023 10:21 Відповісти
Так. Шмигаля треба у відставку за те що терпить малороса Ткаченко
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27.04.2023 11:35 Відповісти
Треба спочатку мільярд дерев посадити і асфальтом закрити небо. А тоді вже можна й до ЄС.
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27.04.2023 11:09 Відповісти
Років за 5 як мінімум, для кого ці казки? Для адептів Арестовича котрі уже рік як на червоній площі паради проводять?
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27.04.2023 10:08 Відповісти
Передвиборна компанія ) По обіцянкам,перевершить попередню..
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27.04.2023 10:11 Відповісти
С усією кіпою агентів ФСБ, що плекає ЗЄ?

Дійсно амбітний план - на#бати ЄС та НАТО, незважаючи на те, що вони прекрасно знають все про ЗЄ та його оточення.
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27.04.2023 10:09 Відповісти
Вдало про кіпу вийшло ,дійсно влучно
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27.04.2023 10:23 Відповісти
Які амбіційні, аж нудить... Краще розкажи, що ви зробили для цього?
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27.04.2023 10:10 Відповісти
Імбецильні, а не амбіційні
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27.04.2023 10:17 Відповісти
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27.04.2023 10:12 Відповісти
Якщо це не треба Зелі, то це поготів не потрібно ЄС.
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27.04.2023 10:14 Відповісти
А економіка України готова до цього, бо, судячи з збіжжям з України і проблемами імпорту, шмигаль таки не готовий як і його команда
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27.04.2023 10:14 Відповісти
Насамперед треба почати боротись з корупцією не на словах а на ділі ,що б всякі Бені відповіли за розкрадання України і разом з ними зникли корупційні суди .І ще що б з органів влади зникли всі проросійські агенти і "єдиний марафон"не підміняв свободу слова.
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27.04.2023 10:14 Відповісти
Поки що вони все роблять навпаки...
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27.04.2023 12:12 Відповісти
"І тут Остапа понесло..."
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27.04.2023 10:14 Відповісти
Шмигаль! Дивись не впади біля бетономішалки на відбудові країни.
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27.04.2023 10:16 Відповісти
план--вкрасти всі яйця на Україні,,отакої
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27.04.2023 10:16 Відповісти
****, це ж скільки суддів, чиновників, пересаджають. Не кажучи про Зеленського і ОПу
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27.04.2023 10:16 Відповісти
Не так страшні території, забруднені мінами та снарядами, як страшні ті покидьки, що засуджують патріотів, проте "відмазують" своїх поплічників. З таким багажом продажних суддів, прокурорів, депутатів, міністрів та іншої нечисті ми нікому не потрібні.
Коли пост міністра займає брехло та злодій (відомий яйцекрад), про що можна говорити?
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27.04.2023 10:16 Відповісти
про що можна говорити?

Нажаль, тільки говорити і можна...
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27.04.2023 10:20 Відповісти
Через 2 роки клоун даватиме пояснення слідчому. І ти разом з ним.
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27.04.2023 10:19 Відповісти
Дай Боже!!!
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27.04.2023 10:21 Відповісти
Через два роки буде ще йти війна,виборів під час війни не буде, і нового президента також, а якщо і буде то всім плювати, стадо піде і вибере що одного ідіота типу арестовича і буде уже радіти новим "досягненням" влади котру в черговий раз обрав мудрий нарід, поки нарід не порозумнішає доти буде жити в гівні і ним будуть заправляти різні ідіоти котрих вони повибирали
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27.04.2023 10:36 Відповісти
Якщо нарід не порозумнішав з 91 року, то сподіватись на порозумнішання марно.
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27.04.2023 10:43 Відповісти
ну так в чому тоді сенс цієї війни і взагалі життя в Україні коли в результаті все знову буде як було?
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27.04.2023 10:44 Відповісти
+, але треба скоріше, бо війну треба закінчувати скоріше. Чи ти хочеш сказати, що війна триватиме ще два роки? Війна триває стільки, скільки Боневтік сидить в свойому зеленому кріслі.
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28.04.2023 11:50 Відповісти
Ти краще сухарі суши. Цап чотириокий!
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27.04.2023 10:23 Відповісти
ніколи не обіцяй тоді, коли від тебе ну от нічого не залежить. .... ну, хіба що ти балаболка-звичайна-зелена-оманська, якій довіряють вже виключно дебіли і вдячні глядачі кварталу, шо одне і те саме
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27.04.2023 10:24 Відповісти
"зелені"амбітні аферисти,котрі обкрадають"мудрий нарід" як не на яйцях і яблуках з картоплею,то на вартості бітуму і щебеню , або контейнерами гуманітарку продають, на тарифах.ел.енергії транспортуванні газу і т.ді т,п.
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27.04.2023 10:24 Відповісти
Так мудрий нарід,і привів,їх до влади,і приведе ще раз,),,),а все інше,то--Таке,),
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27.04.2023 10:29 Відповісти
Вступу України до ЄС дуже сильно допомагає мародер рєзніков,та інші,такого ж типу,діячі.Щось він непоспішає оприлюднювати контракти по закупівлях міноборони.
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27.04.2023 10:25 Відповісти
просрав експорт зерна ще й хрюкає.
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27.04.2023 10:25 Відповісти
Лохи хавають.
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27.04.2023 10:27 Відповісти
Лохи хавають та вимагають добавки.
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27.04.2023 10:35 Відповісти
І знову гАвАрільня.
З огляду на справи, зеленська влада робить все для того, щоб позбавити Україну всякого шанса приднатись до ЄС та НАТО.
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27.04.2023 10:38 Відповісти
Укрнафта дала прибуток?! Вау! Але звідки?!
https://www.youtube.com/watch?v=PWkuNMpmxZA

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27.04.2023 10:46 Відповісти
Слова Шмигаля дарують надію! За два роки:
1. Буде зменшено рівень корупції в державних органах.
2. Покарані усі, хто скоїв злочини: від рядового держслужбовця до нерядового держслужбовця.
3. Дізнаємося, хто зливав операції ГУР, наприклад, "вагнерівців", видав Цемаха. І дізнаємося про це з вироків судів!
4. Яйця знов будть закуповуватися МОУ поштучно, а не на кілограм. І не по 17грн./шт.
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27.04.2023 10:44 Відповісти
Слова. Слова. Обісцянки. Вже п'ятий, останній, презЕдентський рік.
"Кінець епохи бідності", "хуже не будет".
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27.04.2023 10:53 Відповісти
від:"а не те, що разом хрестили дітей.", просльозився... Півтора метра балдибілдера-блохера не збрехало, вони ж дітей не хрестять, бо обрізані.
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27.04.2023 11:03 Відповісти
З усіх обісцянок планують виконати
- проголосувати за 1 секунду в інтернеті.
Щоб, як у кацапів. "Кручу, верчу, вИіграть хочу".
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27.04.2023 11:27 Відповісти
Спочатку нехай відзвітує про свою роботу за три роки і в якому стані зараз економіка держави
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27.04.2023 10:45 Відповісти
Як до Сатурна пішком. З такою корупцією, судовою системою та законами нам в союз з Зімбабве та Суданом.
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27.04.2023 10:48 Відповісти
Так, це реально але лише тоді, коли при владі не буде Шмигалів, Ермаків, Татарових, Венедіктових, Резнікових та Зеленських. Цей список можна продовжити. Наша біда: 1) в нас немає еліти а є просто босяки при владі
2) ЖОДЕН з наших президентів не будував Україну а лише свою власну хатинку.
3) перший та другий пункти народ України вибрав сам.

Це майже по-Оруелу: вони ніколи не стануть ураїнцями, поки не переможуть почуття меншовартості, а вони не переможуть почуття меншовартості поки не стануть українцями.
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27.04.2023 11:01 Відповісти
Дибіл.Але амбітний дибіл
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27.04.2023 11:02 Відповісти
та перестаньте... Дебіл, що тішить своїх власників не гірше домашньої тваринки, просто жмиГаль.
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27.04.2023 11:06 Відповісти
Якщо міністерство оборони України продовжує обкрадати захисників держави під час війни, навіть у момент прискіпливої уваги суспільства до цін на продукти, то який вступ до ЄС? А за якими цінами закуповуються одяг, взуття, зброя?
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27.04.2023 11:13 Відповісти
Два года, три года ... Зеленский усидит после окончания военного положения, вы так уверены? Да вы дорогие Зе с вашими военкомами будеие душить очередную революциюи.
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27.04.2023 11:14 Відповісти
Клоуны с языком помелом аби брякнути немаючи під собою ніякого підгрунтя вони мені дуже нагадують жабече болото одна жаба квакнула інші теж почали маємо квакафонію
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27.04.2023 11:21 Відповісти
Спочатку треба провести реформи (судочинства,прокуратури,мвс)відновити свободу слова та демократію,боротьбу з корупцією.Бо в ЕС не потрібна це одна крімінільна автократія.Навіщо там ще одна угорщіна.
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27.04.2023 12:17 Відповісти
 
 