Україна має амбітний план за два роки повністю бути готовою до вступу в ЄС, - Шмигаль

Україна впевнена у перемозі та має план щодо членства в ЄС.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль у колонці для італійської газети Il Sole 24 Ore, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо амбітний план за два роки повністю бути готовими до вступу в ЄС. Впевнені, що переможемо у війні та звільнимо наші землі. Впевнені, що разом із нашими союзниками реалізуємо надзвичайну програму відновлення, яка принесе вигоду не лише Україні, але й Італії та всій Європі. The future starts today, not tomorrow", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Росія завдала Україні безпрецедентних руйнувань, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Ледь не третина нашої території забруднена мінами та снарядами. Десятки тисяч зруйнованих будинків, тисячі знищених лікарень та шкіл, на 50% пошкоджена енергосистема. Російськи бомби, ракети та снаряди стерли з лиця землі сотні міст і сіл", - додав він.

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