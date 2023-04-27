УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини
730 7

Україна зможе стати членом НАТО, але після завершення війни, - прем’єрка Естонії Каллас

нато

НАТО здатний стати реальною гарантією безпеки України, однак членство країни в Альянсі можливе тільки після завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила глава естонського уряду Кая Каллас.

Каллас цього тижня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, українського президента найбільше турбують поставки боєприпасів і зброї, але також – питання вступу до НАТО і ЄС.

"Вони (українці. – Ред.) подали заявку, і НАТО має відповісти на цю заявку. Якщо ми говоримо про надання Україні якихось гарантій безпеки, то єдина гарантія безпеки, яка справді працює, – це членство в НАТО", – сказала Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Вона наголосила, що Естонія переконує держави-члени у необхідності надати Україні чітку перспективу членства, але – після завершення війни.

"Зі свого боку ми намагаємося переконати союзників, чому така чітка перспектива після закінчення війни має бути надана Україні, щоб ці сигнали були ясними. І, з іншого боку, ми говоримо Україні, що вони також повинні зробити у своїй риториці або діях з переконування, щоб рухатися в цьому напрямку", – пояснила Каллас.

Читайте також: Щодо членства України в ЄС та НАТО питання - не "чи", а "коли", - президент Чехії Павел

Автор: 

членство в НАТО (1715) Каллас Кая (251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І після того як зелені підуть за ''кацапським крейсером''. Тому що кацапські кроти при владі в НАТО не потрібні.
показати весь коментар
27.04.2023 10:25 Відповісти
НАТО- ПІСЛЯ ВІЙНИ,ЦЕ ПІСЛЯ ДОЩИКУ В ЧЕТВЕР. Винищення української держави і знищення українського народу , в НАТО ,вирішили продовжувати і дальше.
показати весь коментар
27.04.2023 10:28 Відповісти
Це звучить як сигнал кацапам за будь-якої ціни НЕ припиняти війну...
показати весь коментар
27.04.2023 10:37 Відповісти
Перефразовуючи з дипломатичної на людську - «війна не закінчиться ніколи»
показати весь коментар
27.04.2023 10:40 Відповісти
Так і є. "Коли дипломат каже "так", то це "можливо". Коли дипломат каже "можливо", то це "ні"...
показати весь коментар
27.04.2023 10:55 Відповісти
Після завершення війни це ви станете членами збройних сил України, оскільки НАТО продемонструвало свою повну нікчемність в боротьбі з таким противником як рашка.
показати весь коментар
27.04.2023 10:53 Відповісти
ой як смішно,а де були б ЗСУ коли б закінчились бк а захід би не дав,а в партизанці,тож не треба тут висирати цю *****, натівська армія це ще й забезпечена армія? а тепер подумай,чи забезпечують військових НАТО волонтери,а потім розказуй **********.
показати весь коментар
27.04.2023 14:15 Відповісти
 
 