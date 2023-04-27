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Новини
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На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

польща

Поблизу міста Бидгощ виявили уламки ракети, ймовірно "повітря-земля".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкта. ...Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - зазначили у Міноборони Польщі.

Генпрокурор Збігнев Зьобро розповів, що наразі почато розслідування щодо "залишків військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за кільканадцять кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія".

Журналісти RMF24 із посиланням на джерела повідомляють, що, ймовірно, це була ракета "повітря-земля". Знайшли її у вівторок, але впала вона раніше.

За даними видання, у ракеті відсутня бойова частина. Водночас на уламках нібито були написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва.

Місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 - з Калінінградською областю РФ.

Читайте: Виробник HIMARS не може збільшити обсяги виробництва і постачання ракет Україні через дефіцит двигунів, - The Wall Street Journal

Автор: 

Польща (8486) ракети (4008)


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Топ коментарі
+16
Вот вам и НАТО на замке. Ща Байден скажет что ето украинская ракета а за ето нам дадут еще 5 танков чтобы взяли на себя ответственность.
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27.04.2023 10:40
+9
НАТО ніщо не загрожує...
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27.04.2023 10:29
+9
Щаз Байден позвонит и скажет полякам, что это ракета украинских ПВО. И на "воздух-земля", а совсем наоборот. И что ракету с надписями на русском можно купить в любом военторге
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27.04.2023 10:32
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Якщо кацапською, то матюки.
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27.04.2023 10:26 Відповісти
НАТО ніщо не загрожує...
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27.04.2023 10:29 Відповісти
Знов спихнуть на нас.
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27.04.2023 10:32 Відповісти
Щаз Байден позвонит и скажет полякам, что это ракета украинских ПВО. И на "воздух-земля", а совсем наоборот. И что ракету с надписями на русском можно купить в любом военторге
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27.04.2023 10:32 Відповісти
Місцевість розташована за близько 500 км від кордону України
Трудно Байдену будет обяснить как ето украинская ракета могла пролететь в 5 раз дальше своей дальности
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27.04.2023 10:44 Відповісти
Ну значит, чтобы не начинать эскалацию, исключат Польшу из НАТО.
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27.04.2023 13:53 Відповісти
Он ещё в первый раз предупредил, что все обломки ракет украинские
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27.04.2023 11:35 Відповісти
НЛО скинул
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27.04.2023 10:39 Відповісти
Метеорит долетел...
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27.04.2023 10:42 Відповісти
Вот вам и НАТО на замке. Ща Байден скажет что ето украинская ракета а за ето нам дадут еще 5 танков чтобы взяли на себя ответственность.
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27.04.2023 10:40 Відповісти
вот вам і срускій язик ))
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27.04.2023 11:29 Відповісти
Тока танки дадут не сразу, лет через 20 ть
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27.04.2023 11:36 Відповісти
Але по факту, Абрамси дають раніше ніж обіцяли, і до того ж, готують в два рази більше екіпажів ніж на 31 танк
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27.04.2023 12:25 Відповісти
А де фото ракети? Чи може це ракета-невидимка?
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27.04.2023 11:18 Відповісти
ПОКА ПУТИНА НЕ УБЬЮТ ОН БУДЕТ ГОВНОМУТИТЬ !!! ОН ЙБНУТЫЙ ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ !!!
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27.04.2023 12:46 Відповісти
ПУТИН ЭТО КАК БЕШЕНАЯ СОБАКА !!!
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27.04.2023 12:47 Відповісти
Це скаженна шавка яка біжить попереду скажених кацапособак.
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11.05.2023 21:54 Відповісти
Главное не обострять....
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27.04.2023 12:48 Відповісти
политическая проституция НАТО и ЕС...
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27.04.2023 12:57 Відповісти
... некоторых чиновников.
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27.04.2023 14:44 Відповісти
 
 