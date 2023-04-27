УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12031 відвідувач онлайн
Новини
1 029 2

Окупанти намагаються запустити фейкову радіохвилю на Харківщині з метою дезінформації населення, - ОВА

радіо

У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".

Про це повідомляє в Telegram-каналі Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини", - повідомили в ОВА.

Крім того, мешканців закликають слухайти лише перевірену інформацію:

Балаклія – 104,9 МГц;
Зміїв – 90,8 МГц;
Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
Барвінкове – 103,4 МГц;
Ізюм – 89,7 МГц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські радіостанції з’явились в ефірі окупованого Донецька: "Чушь какая-то! Половина радиостанций не работает, половина на украинском". ВIДЕО

Автор: 

радіо (227) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто хоче слухати кацапію, той і через тарельку (пишеться без м"якого знака) вбиратиме сол (пишеться з м"яким знаком) їхньої пропаганди.
показати весь коментар
27.04.2023 11:40 Відповісти
Чего ее пытаться запустить ?
Она либо работает, либо нет.

Дальность самых мощных 100 км.
показати весь коментар
27.04.2023 15:03 Відповісти
 
 