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Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 24 "Калібрами", - ВМС

ракета,ракети,калібр

Станом на 10:30 27 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів, зокрема три носії ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 10:30 27.04.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 24 ракет;
  • в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 24 Калібрами, - ВМС 01

Автор: 

Чорноморський флот рф (622) Чорне море (1661)


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