Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 24 "Калібрами", - ВМС

Станом на 10:30 27 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів, зокрема три носії ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 10:30 27.04.2023: