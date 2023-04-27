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Новини Агресія Росії проти України
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Нові підрозділи окупаційної армії, зокрема, "кадирівці", заїжджають до окупованого Мелітополя, - Федоров

окупанти

До окупованого міста заїжджають нові підрозділи армії РФ. Також загарбники посилюють фільтраційні заходи.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові підрозділи окупаційної армії заїжджають у місто. Буквально вчора до готелю "Мелітополь", який у самому центрі міста, приїхали нові підрозділи "кадировців", які заселялися. Також спостерігається постійний рух техніки, яка йде на запорізьку лінію фронту", - сказав Федоров.

Окупанти продовжують готувати оборонні споруди й мінувати поля у населених пунктах Енергодар, Кам'янець-Дніпровській, Токмак, Молочанськ, Василівка. Крім того, посилюють  фільтраційні заходи.

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"У деякі села вони з учорашнього дня перестали пускати людей, які не мають прописки у цих населених пунктах. Фільтрація посилена на всій території окупованої частини Запорізької області. Вона посилилась приблизно 2,5 - 3 тижні тому", - зазначив Федоров. 

Автор: 

армія рф (17236) Мелітополь (770) окупація (6670) Федоров Іван (645)


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Оце вже Мелітополь наїсться рускава міра досхочу.
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27.04.2023 11:59 Відповісти
Саме цікаве - саме в тих місцях найбільший процент "любителей русскава мира" Тепер вони його точно "наїдяться до ригачки"
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27.04.2023 12:07 Відповісти
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27.04.2023 12:25 Відповісти
Скоро Кадирці прийдеться у Чечні дозволять багатоженство - бо не буде кому дітей робить
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27.04.2023 12:05 Відповісти
баранами замістити та різниці не буде.
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27.04.2023 12:19 Відповісти
 
 