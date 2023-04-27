Росіяни будують потужні укріплення. Найбільше - в Запорізькій області та біля Криму, - Reuters
Поки ЗСУ готуються атакувати, російській військові будують оборонні позиції. Найбільше їх біля лінії фронту на південному сході Запорізької області та біля Кримського перешийку.
Про це з посиланням на супутникові фотознімки пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання вивчило знімки тисяч оборонних споруд росіян та українців. І дійшло висновку, що найбільше їх зведено в Запорізькій області та біля Кримського перешийку.
Значну частину цих укріплень росіяни побудували після листопада минулого року, коли ЗСУ змусили їх відступити з Херсона.
Шестеро військових експертів підтвердили Reuters, що оборонні позиції росіян можуть ускладнити контрнаступ ЗСУ і що успіх операції залежатиме від здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції.
"Для українців річ не в кількості. Річ у тому, чи можуть вони вести таку війну, операції з комбінованим озброєнням? Росіяни покказзали, що вони на таке не здатні й відкотилися до старого радянського методу - війни на виснаження", - цитує видання Нейла Мелвіна, аналітика Royal United Services Institute (RUSI).
Експерти вважають, що головні битви під час контрнаступу відбуватимуться на півдні - при тому, що зараз бої точаться головним чином на сході, в районі Бахмута.
Ключем до просування ЗСУ на півдні є місто Пологи в Запорізькій області. Тут окупанти побудували дві окремі лінії оборони - по одній на півночі і на півдні.
За словами аналітика Джона Форда з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, лише одна оборонна ділянка росіян у регіоні простягається на 120 км. Просуванню танків і бронетехніки можуть перешкоджати глибокі та широкі протитанкові рови, далі йдуть барикади "зуби дракона", а за ровами близько на кілометр пролягають окопи з окупантами, пише Reuters. Окрім численних барикад та траншей, є мінні поля, колючі дроти і замасковані позиції озброєння.
Також, за даними Reuters, на супутникових знімках видно укріплені Токмак та Кам’янку. За межами інших населених пунктів та аеропортах у Мелітополі й Бердянську уздовж доріг вириті траншеї. Оборонні позиції видно і на півночі Криму.
При цьому опитані Reuters експерти кажуть, що війська росіян розсіюються вздовж лінії фронту. "І це вразливе місце Київ намагатиметься використати за допомогою хитрощів, несподіванки і оперативної швидкості", - пише видання.
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За сушу, когда нет таких вспомогательных факторов как Днепр, очень тяжело бодаться. Достаточно вспомнить насколько долго шли бои за один маленький Давыдов Брод.
Це того що типу агентури як арестович?
Того що заявив, що докази провини ветерана АТО Андрія Антоненка, волонтерки Юлії Кузьменко, та військової медикині Яни Дугарь є достатніми. Пам'ятаєте таких? Ну це тих кого за яйця притягнули до справи Шеремети. Де навіть на відео видно що це не вони. І це не зважаючи що справжні вбивці з ОРДЛО навіть особливо не приховували свій зв'язок...
На відмінно від більшості я нотую (зберігаю) для себе факти по кожному політику, ідолу, блогеру чи просто відомому чуваку що може попасти в політику.
І ось ця його заява (яку я навів як аргумент) мені дуже не сподобалась. Вона на рівні арестовича і його уявного друга колишнього ппошника який нібито бачив як наше ппо збило ракету яка впала на будинок.
параноик сделает заявление, что они достигли своих целей и заканчивают активную фазу СВО,
теперь они будут укреплять уже захваченные территории и периодически бомбить остальную
территорию Украины, без новых мощных ракет их будет не взять, всё будет зависеть от скорости
и качества поставок оружия от наших западных партнёров.
Мы не можем видеть будущее, но в состоянии проанализировать прошлое.
У РФ были организованные отступления и не организованное бегство (Харьковская операция). Но это все было до сентября прошлого года. Уже в октябре россиянами была сорвана операция по деоккупации Запорожской АЭС. И с тех пор россияне укрепляли и усиливали свою оборону, наращивали группировку своих войск в Украине, медленно захватывая новые территории на Донецко-Луганском направлении. Это факты. И в этих фактах я не нахожу подтверждений "здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції".
Об этом молчат все т.н. "эксперты". Никого не интересуют результаты нашего наступления?
Оказалось, что интересует ... Английское новостное агенство Reuters
Или 7 лярдов было жалко, а пацанов не жалко ?
Не прийшлося б нашим солдатам називати голі поля фортецями.
Тим не менш рф це не поможе. Бо на нашій стороні хімарси, фпв дрони, смартснаря і так далі. Головне мати достатню кількість всього (та особливо артснарядів) і вся ця оборона рф просто вмре.
хоча дурникам які дивляться ************ і ніколи не підуть на штурм тих позицій, звісно з диванів легко воювати.
Укріплення, залізобетон, бункера річ дуже потрібна. І нам вони б сильно облегшили все та зменшили втрати. Але росіян воно не спасе. Якщо воювати правильно то росіяни просто закінчаться.
кацапів поки гине більше бо вони банально йдуть в перед, не зважаючи на втрати зеків та елітних військ.
а порівнювати людський та матеріальний ресурс наш і кацапії взагалі не доречно.
пишу Вам ще раз у нас немає нічого НІЧОГО такого що не мають кацапи, і тут навіть не в повній перевазі по авіації арті та ПВО мова.
Хлопцям в окопах дуже не солодко, хоч і перемелюють орків, але ще раз напишу вони втрачають більше виключно через те що атакують укріплені позиції, а не через нашу перевагу у зброї.
Нам просто щастить що там у війську 99% клінічних ідіотів, від рядового до генерала, от і все.
"НІЧОГО такого що не мають кацапи" - в рф є аналог Дельти? Може в рф така ж насиченість дронів, фпв, птрк з пультами? Може в рф є такі ж центри як в Аеророзвідки? Така ж точність арти? Така ж точність в рсзв? Нічого.
РФ завалює виключно кількістю. Витрачаючи безглуздо багато запасів. Які небезконечні. А Україна планово отримує все від партнерів.
за кацапський БК не хвилюйтесь, там якщо потрібно буде китайози через своїх собачок КНДР поставлять скільки завгодно.