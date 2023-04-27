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Новини Війна
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Росіяни будують потужні укріплення. Найбільше - в Запорізькій області та біля Криму, - Reuters

укріплення

Поки ЗСУ готуються атакувати, російській військові будують оборонні позиції. Найбільше їх біля лінії фронту на південному сході Запорізької області та біля Кримського перешийку.

Про це з посиланням на супутникові фотознімки пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання вивчило знімки тисяч оборонних споруд росіян та українців. І дійшло висновку, що найбільше їх зведено в Запорізькій області та біля Кримського перешийку.

Значну частину цих укріплень росіяни побудували після листопада минулого року, коли ЗСУ змусили їх відступити з Херсона.

Читайте: Резніков: Контрнаступ станеться несподівано. Коли він почнеться, всі зрозуміють

Шестеро військових експертів підтвердили Reuters, що оборонні позиції росіян можуть ускладнити контрнаступ ЗСУ і що успіх операції залежатиме від здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції.

"Для українців річ не в кількості. Річ у тому, чи можуть вони вести таку війну, операції з комбінованим озброєнням? Росіяни покказзали, що вони на таке не здатні й відкотилися до старого радянського методу - війни на виснаження", - цитує видання Нейла Мелвіна, аналітика Royal United Services Institute (RUSI).

Також читайте: Україна готується піти в контрнаступ у травні, ЗСУ мають справу з великою кількістю викликів, - NYT

Експерти вважають, що головні битви під час контрнаступу відбуватимуться на півдні - при тому, що зараз бої точаться головним чином на сході, в районі Бахмута.

Ключем до просування ЗСУ на півдні є місто Пологи в Запорізькій області. Тут окупанти побудували дві окремі лінії оборони - по одній на півночі і на півдні.

За словами аналітика Джона Форда з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, лише одна оборонна ділянка росіян у регіоні простягається на 120 км. Просуванню танків і бронетехніки можуть перешкоджати глибокі та широкі протитанкові рови, далі йдуть барикади "зуби дракона", а за ровами близько на кілометр пролягають окопи з окупантами, пише Reuters. Окрім численних барикад та траншей, є мінні поля, колючі дроти і замасковані позиції озброєння.

Читайте: Контрнаступ вже "йде невеличкими кроками", потужності ворога знищуються, - ОК "Південь"

Також, за даними Reuters, на супутникових знімках видно укріплені Токмак та Кам’янку. За межами інших населених пунктів та аеропортах у Мелітополі й Бердянську уздовж доріг вириті траншеї. Оборонні позиції видно і на півночі Криму.

При цьому опитані Reuters експерти кажуть, що війська росіян розсіюються вздовж лінії фронту. "І це вразливе місце Київ намагатиметься використати за допомогою хитрощів, несподіванки і оперативної швидкості", - пише видання.

Автор: 

армія рф (17236) ЗСУ (7504) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+24
Дивно, а могли б будувати дороги і саджати дерева, як дехто
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27.04.2023 11:57
+19
от як би ж ми таке робили у 21 році, але ніт, нам було це не потрібно, ми готувались до шашликів у травні...
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27.04.2023 11:57
+16
вони будують а ми своїх бойових офіцерів під суд відаємо так і переможемо
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27.04.2023 12:09
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Они и вокруг Херсона строили оборонительные линии и им это помогло? Степь большая всю не перекроешь.
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27.04.2023 11:55 Відповісти
ты зе-бот в атаку пойдешь????
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27.04.2023 12:03 Відповісти
Ты на свою регистрацию посмотри ботяра лапотная.
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27.04.2023 14:26 Відповісти
Херсон снабжать тяжело. Такой проблемы не будет в степи.
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27.04.2023 12:04 Відповісти
Карту укреплений хоть посмотри - кацапы реально всю степь перекрыли.
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27.04.2023 12:14 Відповісти
С Херсона они ушли поскольку река мешала поставкам на правый берег, причём ушли сохранив почти всю технику и личный состав - мы их выпустили. Подобного преимущества у ВСУ больше нет и не будет.

За сушу, когда нет таких вспомогательных факторов как Днепр, очень тяжело бодаться. Достаточно вспомнить насколько долго шли бои за один маленький Давыдов Брод.
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27.04.2023 12:17 Відповісти
Зважаючи на те,що у нас анонсували контрнаступ уже декілька місяців як, плюс він так і не розпоався ще, плюс є снарядний голод і невелика кілкість танків які нам надали,то кацапи можуть достатньо добре підготуватися,і на феноменальний успіх як було у Харьеівській області можна і не очікувати напевно
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27.04.2023 11:57 Відповісти
Щодо феноменального успіху у Харківський - чув досить грамотний розбір від одного нашого офіцера - Арті Грін - він цей феноменальний успіх на 5% розцінює, бо ми не перешкодили кацапам відвести війська з того ж Ізюму, Лиману і тд..
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27.04.2023 12:17 Відповісти
"від одного нашого офіцера - Арті Грін" - нашого?)

Це того що типу агентури як арестович?

Того що заявив, що докази провини ветерана АТО Андрія Антоненка, волонтерки Юлії Кузьменко, та військової медикині Яни Дугарь є достатніми. Пам'ятаєте таких? Ну це тих кого за яйця притягнули до справи Шеремети. Де навіть на відео видно що це не вони. І це не зважаючи що справжні вбивці з ОРДЛО навіть особливо не приховували свій зв'язок...
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27.04.2023 14:02 Відповісти
Ви несповна розуму. До чого тут Арті Грін до Арєстовича?
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Це порівняння. І чому у мене таке враження про нього я аргументував.

На відмінно від більшості я нотую (зберігаю) для себе факти по кожному політику, ідолу, блогеру чи просто відомому чуваку що може попасти в політику.

І ось ця його заява (яку я навів як аргумент) мені дуже не сподобалась. Вона на рівні арестовича і його уявного друга колишнього ппошника який нібито бачив як наше ппо збило ракету яка впала на будинок.
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27.04.2023 14:23 Відповісти
Ну да сравнили боевого офицера с Люськой.
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27.04.2023 14:28 Відповісти
Феноменальний успіх в Харківській був до мобілізації, коли у росіян майже не було укріплень та солдат в районі. Тепер зрозуміло успіху такого масштабу не буде.
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27.04.2023 12:19 Відповісти
Дивно, а могли б будувати дороги і саджати дерева, як дехто
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27.04.2023 11:57 Відповісти
от як би ж ми таке робили у 21 році, але ніт, нам було це не потрібно, ми готувались до шашликів у травні...
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27.04.2023 11:57 Відповісти
а что ж не шашлыки жарят и дороги не прокладывают, как увещал великий Боневтик???
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27.04.2023 12:04 Відповісти
чекають нас, виродки прокляті! Це добре! Чекайте. За все доведеться відповісти, за кожне життя українців!
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27.04.2023 12:05 Відповісти
А наши ничего не строили, а потом про.бали просто.
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27.04.2023 12:06 Відповісти
Сподіваємося, перед нашим контрнаступом вони все це розмінують і рови назад засиплять, як це роблять справжні найвеличніші полководці...
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27.04.2023 12:09 Відповісти
вони будують а ми своїх бойових офіцерів під суд відаємо так і переможемо
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27.04.2023 12:09 Відповісти
Більше півроку зельониє з кожного динаміка трублять про "ось-ось і контрнаступ!". І яка мала бути реакція кацапів?
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27.04.2023 12:14 Відповісти
Дуже погано, адже потужні укріпрайони призведуть до великих втрат і людей, і техніки що для нас є величезною проблемою. Крім того, потрібні масовані удари по цих районах, а зі снарядами та бомбами у нас теж не дуже. Вкрай важко буде їх звідти вибити.
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27.04.2023 12:17 Відповісти
В Омані все по плану...
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27.04.2023 12:24 Відповісти
Що і потрібно було доказати. Ми з величезним трудом Давидів Брід продавили і вперлися в другу лінію оборони на херсонщині, а тут таких Бродів будуть тисячі. Думаю з тим, що в нас є, тут без варіантів. Причому населення з дуру так накачали цим "блискавичним контрнаступом", що якщо він провалиться, то всі будуть як мішком пришиблені, мов від сну прокинулись.
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27.04.2023 12:25 Відповісти
А що заважало Щєлі Чонгарському побудувати укріплення на Чонгарі та півночі ще осінню 2021 р.? -Відповідь очевидна: Оманський договорняк!
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27.04.2023 12:28 Відповісти
а ці тупі росіяни хіба не розуміють, що так вони відлякують інвесторів і сіють паніку серед свого населення РФ?
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27.04.2023 12:30 Відповісти
Это может говорить только лишь о том, что рашисты готовятся к заморозке войны, плешивый

параноик сделает заявление, что они достигли своих целей и заканчивают активную фазу СВО,

теперь они будут укреплять уже захваченные территории и периодически бомбить остальную

территорию Украины, без новых мощных ракет их будет не взять, всё будет зависеть от скорости

и качества поставок оружия от наших западных партнёров.
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27.04.2023 12:32 Відповісти
от дебіли кацапи, а могли потужні дороги та потужні шашлики маринувати
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27.04.2023 12:33 Відповісти
" ...успіх операції залежатиме від здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції. Джерело:

Мы не можем видеть будущее, но в состоянии проанализировать прошлое.
У РФ были организованные отступления и не организованное бегство (Харьковская операция). Но это все было до сентября прошлого года. Уже в октябре россиянами была сорвана операция по деоккупации Запорожской АЭС. И с тех пор россияне укрепляли и усиливали свою оборону, наращивали группировку своих войск в Украине, медленно захватывая новые территории на Донецко-Луганском направлении. Это факты. И в этих фактах я не нахожу подтверждений "здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції".
Об этом молчат все т.н. "эксперты". Никого не интересуют результаты нашего наступления?
Оказалось, что интересует ... Английское новостное агенство Reuters
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27.04.2023 12:37 Відповісти
А дороги?!! Как же дороги??!!...
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27.04.2023 12:43 Відповісти
А Украина, западней Бахмута построила укрепления - прикрыть Славянск и Краматорск ?!

Или 7 лярдов было жалко, а пацанов не жалко ?
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27.04.2023 12:52 Відповісти
Та фигня. Диванные адепты контрнаступа думают, что укрепления легко сносятся артой. Вообще не проблема.
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27.04.2023 13:01 Відповісти
это пишут те, кто в атаку на штурм по минным полям и на окопы не пойдет
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27.04.2023 13:39 Відповісти
Коли орки все збудують ми підемо в наступ!
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27.04.2023 13:26 Відповісти
ну вони ж розумніші чим янелох-невтіковський. будують укріплення, а не готуються до травневих шашликів
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27.04.2023 13:41 Відповісти
А у нас такі б могли бути навколо Соледара, Бахмута і т.п..

Не прийшлося б нашим солдатам називати голі поля фортецями.

Тим не менш рф це не поможе. Бо на нашій стороні хімарси, фпв дрони, смартснаря і так далі. Головне мати достатню кількість всього (та особливо артснарядів) і вся ця оборона рф просто вмре.
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27.04.2023 14:05 Відповісти
так написав наче всього переліченого(крім химер, хоча і тут є аналоги правда точність не така) у кацапів немає, але добре укріплені ще з 14 року позиції досі не можуть проломити.
хоча дурникам які дивляться ************ і ніколи не підуть на штурм тих позицій, звісно з диванів легко воювати.
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27.04.2023 14:24 Відповісти
"досі не можуть проломити" - я б написав що вони роблять не так, але не хочу їм облегшувати роботу.

Укріплення, залізобетон, бункера річ дуже потрібна. І нам вони б сильно облегшили все та зменшили втрати. Але росіян воно не спасе. Якщо воювати правильно то росіяни просто закінчаться.
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27.04.2023 14:30 Відповісти
правильно це як ?.....
кацапів поки гине більше бо вони банально йдуть в перед, не зважаючи на втрати зеків та елітних військ.
а порівнювати людський та матеріальний ресурс наш і кацапії взагалі не доречно.
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27.04.2023 15:31 Відповісти
"а порівнювати людський та матеріальний ресурс" - кхе кхе. Але воюють не люди. А снаряди, дрони і інша техніка. М'ясо це лиш змаска на гусеницях та гній в ******** війні. І ось якщо це розуміти і не витрачати без причини м'ясо, то немає значення скільки його в запасі в тебе та противника. Головне щоб в розгорнутому стані було достатньо. Щоб було кому займати територію і керувати технікою. Щоб була достатня кількість структур з технікою. Розумієте? Техніка, снаряди, дрони і т.п. без варіантів закінчується швидше за м'ясо. А без неї м'ясо проти ******** техніки воювати не може. Ну і якщо говорити за матеріальний ресурс, то тут колективний захід криє рф повністю та на цілий порядок. Я напевне складно пишу, тому поясню через факт появи на фронті т54-55 з сторони рф. Розумієте? РФ приречена. В один момент у неї закінчиться вся техніка, всі запаси снарядів, а нового виробництва буде критично нехватати. Лишаться лиш буханки та цивільний металолом, і м'ясо яке до того ж вона зовсім не вміє використовувати. Що стане причиною колапсу, обвалу фронту і відкриття можливості для ЗСУ пройти крізь всю россію як розкалений ніж крізь масло та творити що треба. І чистити рф масовими стратами від імперців і їх личинок як завгодно при тому не зустрічаючи взагалі ніякого спротиву.
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27.04.2023 17:35 Відповісти
Ви точно глядач ************. У кацапів нічого нема крім т55-62(які суки використовують як арту, бо мають до них снарядів до холери), воювати вони не хочуть відразу до золкіна з окопів просятся....ну ну
пишу Вам ще раз у нас немає нічого НІЧОГО такого що не мають кацапи, і тут навіть не в повній перевазі по авіації арті та ПВО мова.
Хлопцям в окопах дуже не солодко, хоч і перемелюють орків, але ще раз напишу вони втрачають більше виключно через те що атакують укріплені позиції, а не через нашу перевагу у зброї.
Нам просто щастить що там у війську 99% клінічних ідіотів, від рядового до генерала, от і все.
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27.04.2023 18:01 Відповісти
Ви чим читали мій коментар?)

"НІЧОГО такого що не мають кацапи" - в рф є аналог Дельти? Може в рф така ж насиченість дронів, фпв, птрк з пультами? Може в рф є такі ж центри як в Аеророзвідки? Така ж точність арти? Така ж точність в рсзв? Нічого.

РФ завалює виключно кількістю. Витрачаючи безглуздо багато запасів. Які небезконечні. А Україна планово отримує все від партнерів.
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27.04.2023 18:17 Відповісти
"весільних"дронів там достатньо(китай під боком), розвідувалних теж багато бо мають промислове а не штучне виробнитцво. Може у ни і не має ПТРК з "пультом" але тих же фаготів тисячі, а рпг-7 міліони...
за кацапський БК не хвилюйтесь, там якщо потрібно буде китайози через своїх собачок КНДР поставлять скільки завгодно.
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27.04.2023 18:25 Відповісти
а толку з ПУСТИХ траншей??? де м'ясо, яке буде цілодобово сидіти в тих майбутніх могилах і пильно спостерігати чи потім відбивати український звільняючий напад?
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27.04.2023 14:05 Відповісти
дурнику нащо тримати там мясо коли це 2 чи третє лінія оборони.
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27.04.2023 14:26 Відповісти
Може поменше було пистіти про контрнаступ
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27.04.2023 14:24 Відповісти
типу без нашої балаканини по тв, кацапи б не здогадались оборонні рубежі побудувати....
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27.04.2023 14:27 Відповісти
Коли читаю таку інформацію поневолі виникає питання які укріплення будувало зелене ч м о?
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27.04.2023 14:34 Відповісти
от дураки, нет чтобы к шашлыкам готовиться
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27.04.2023 15:02 Відповісти
Потом Буба и Яйцеголовый скажут: "контрнаступление не возможно в виду мощных укреплений противника"
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27.04.2023 19:19 Відповісти
 
 