Росіяни будують потужні укріплення. Найбільше - в Запорізькій області та біля Криму, - Reuters

Поки ЗСУ готуються атакувати, російській військові будують оборонні позиції. Найбільше їх біля лінії фронту на південному сході Запорізької області та біля Кримського перешийку.

Про це з посиланням на супутникові фотознімки пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання вивчило знімки тисяч оборонних споруд росіян та українців. І дійшло висновку, що найбільше їх зведено в Запорізькій області та біля Кримського перешийку.

Значну частину цих укріплень росіяни побудували після листопада минулого року, коли ЗСУ змусили їх відступити з Херсона.

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Шестеро військових експертів підтвердили Reuters, що оборонні позиції росіян можуть ускладнити контрнаступ ЗСУ і що успіх операції залежатиме від здатності української армії ефективно проводити складні комбіновані операції.

"Для українців річ не в кількості. Річ у тому, чи можуть вони вести таку війну, операції з комбінованим озброєнням? Росіяни покказзали, що вони на таке не здатні й відкотилися до старого радянського методу - війни на виснаження", - цитує видання Нейла Мелвіна, аналітика Royal United Services Institute (RUSI).

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Експерти вважають, що головні битви під час контрнаступу відбуватимуться на півдні - при тому, що зараз бої точаться головним чином на сході, в районі Бахмута.

Ключем до просування ЗСУ на півдні є місто Пологи в Запорізькій області. Тут окупанти побудували дві окремі лінії оборони - по одній на півночі і на півдні.

За словами аналітика Джона Форда з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, лише одна оборонна ділянка росіян у регіоні простягається на 120 км. Просуванню танків і бронетехніки можуть перешкоджати глибокі та широкі протитанкові рови, далі йдуть барикади "зуби дракона", а за ровами близько на кілометр пролягають окопи з окупантами, пише Reuters. Окрім численних барикад та траншей, є мінні поля, колючі дроти і замасковані позиції озброєння.

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Також, за даними Reuters, на супутникових знімках видно укріплені Токмак та Кам’янку. За межами інших населених пунктів та аеропортах у Мелітополі й Бердянську уздовж доріг вириті траншеї. Оборонні позиції видно і на півночі Криму.

При цьому опитані Reuters експерти кажуть, що війська росіян розсіюються вздовж лінії фронту. "І це вразливе місце Київ намагатиметься використати за допомогою хитрощів, несподіванки і оперативної швидкості", - пише видання.