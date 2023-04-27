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Новини Війна
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Кім про обстріл Миколаєва: Удар був незвичним, 113 днів місто жило без обстрілів

миколаїв

Жителі Миколаєва 113 днів жили без російських обстрілів.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"23 госпіталізовано, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три особи у важкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон", - розповів він.

За словами Кіма, це був 113 день без обстрілів Миколаєва.

"З 31 грудня не було обстрілів... Була легка паніка у людей. Особливо у тих, які не чули обстрілів в принципі. Наразі ситуація контрольована, все добре. Це підступний удар росіян по цивільних, там немає військових об'єктів... Це нагадування, що терористи є терористами. ... Але це незвичний був удар, ми не реагували, ми не бачили, тому це був, як сніг на голову", - додав очільник ОВА.

Минулої ночі росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.

Також читайте: Таких сильних обстрілів Миколаєва не було від початку року. Люди відвикли, була паніка, - мер Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28274) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+10
То по три рази на день оголошують фальш повітряну тривогу, тільки но макаки макшанські злітають з якого аеродрому в Задрищенську, а тут пуски ракет не помітили.
Чи шашлики на майські маринували?
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27.04.2023 12:06
+9
ось й припливли: не бачили, не очікували, не були попереджені..., де стоять ті засоби ппо, звичайно, мені ніхто не доповість, але чому неможливо було хоча б попередити...
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27.04.2023 12:00
+7
Що він дурня клеїть? Він що не знає куди вони цілили і влучили? Базікало...
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27.04.2023 12:07
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ось й припливли: не бачили, не очікували, не були попереджені..., де стоять ті засоби ппо, звичайно, мені ніхто не доповість, але чому неможливо було хоча б попередити...
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27.04.2023 12:00 Відповісти
Шо значить незвичайний?
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27.04.2023 12:01 Відповісти
В ОК "Південь" розповіли про тактику росіян щодо обману української ППО

"Тактика полягає у вираховуванні логіки спрацювання протиповітряної оборони і намаганні зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії", - зазначила Наталя Гуменюк.
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27.04.2023 12:10 Відповісти
То по три рази на день оголошують фальш повітряну тривогу, тільки но макаки макшанські злітають з якого аеродрому в Задрищенську, а тут пуски ракет не помітили.
Чи шашлики на майські маринували?
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27.04.2023 12:06 Відповісти
Що він дурня клеїть? Він що не знає куди вони цілили і влучили? Базікало...
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27.04.2023 12:07 Відповісти
На 10 році війни скоморохам цирку козломойського ***, як сніг на голову, пздц дебіли.
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27.04.2023 12:07 Відповісти
Кім же бачить як рашка з Каспія запускає -- а тут проморгав .
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27.04.2023 12:08 Відповісти
********* в тому році 3 червня також вдарив з підводного човна чотирма калібрами, тоді всі збили. Значить, або близько підійшов, або ППО прокліпало.
https://tsn-ua.cdn.ampproject.org/v/s/tsn.ua/amp/ato/rosiyskiy-pidvodniy-choven-zdiysniv-raketniy-obstril-pivdennih-oblastey-********-2078401.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=16825862151641&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fato%2Frosiyskiy-pidvodniy-choven-zdiysniv-raketniy-obstril-pivdennih-oblastey-********-2078401.html
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27.04.2023 12:17 Відповісти
Тобто, якщо немає обстрілів крилатими ракетами, то не потрібно розслаблятися.
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27.04.2023 13:25 Відповісти
Палити москву вже треба.
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27.04.2023 14:22 Відповісти
 
 