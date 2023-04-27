Кім про обстріл Миколаєва: Удар був незвичним, 113 днів місто жило без обстрілів
Жителі Миколаєва 113 днів жили без російських обстрілів.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"23 госпіталізовано, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три особи у важкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон", - розповів він.
За словами Кіма, це був 113 день без обстрілів Миколаєва.
"З 31 грудня не було обстрілів... Була легка паніка у людей. Особливо у тих, які не чули обстрілів в принципі. Наразі ситуація контрольована, все добре. Це підступний удар росіян по цивільних, там немає військових об'єктів... Це нагадування, що терористи є терористами. ... Але це незвичний був удар, ми не реагували, ми не бачили, тому це був, як сніг на голову", - додав очільник ОВА.
Минулої ночі росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.
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"Тактика полягає у вираховуванні логіки спрацювання протиповітряної оборони і намаганні зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії", - зазначила Наталя Гуменюк.
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