Росіяни обстріляли житловий квартал Херсону та скинули 5 керованих авіабомб на село Кізомис. Загинула 1 людина, - ОВА
Окупанти знову обстріляли Херсон та область.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік.
Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють рятувальні служби.
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