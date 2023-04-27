Росіяни обстріляли житловий квартал Херсону та скинули 5 керованих авіабомб на село Кізомис. Загинула 1 людина, - ОВА

Окупанти знову обстріляли Херсон та область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік.

Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на місці працюють рятувальні служби.

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