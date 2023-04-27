Україна готується до відкриття авіарейсів. Можливо, частково, - французький міністр транспорту Бон
Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.
Про це міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Французький міністр заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів.
За словами Бона, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.
"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу.
Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", - зауважив член французького уряду.
Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.
"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", - сказав міністр.
Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.
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