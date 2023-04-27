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Новини
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Україна готується до відкриття авіарейсів. Можливо, частково, - французький міністр транспорту Бон

иран,борисполь,мау

Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

Про це міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Французький міністр заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів.

За словами Бона, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

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"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу.

Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", - зауважив член французького уряду.

Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

Також читайте: Обмеження на польоти над Україною збережуться до 2029 року, - Євроконтроль

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", - сказав міністр.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

авіація (4116) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+7
Чесно кажучи, я б не ризикнув зараз користуватися літаком!
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27.04.2023 12:28
+5
тільки хотіла додати, що я б не полетіла зараз літаком.
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27.04.2023 12:31
+5
чому нікого? Жінки і діти безперешкодно їздять в обох напрямках.
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27.04.2023 12:38
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Чесно кажучи, я б не ризикнув зараз користуватися літаком!
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27.04.2023 12:28 Відповісти
тільки хотіла додати, що я б не полетіла зараз літаком.
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27.04.2023 12:31 Відповісти
А я б полетів, однак кордони закриті.
"Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возмоностями"(с).
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Чи можна передати в аренду на рік скажімо аеродроми Львові та Ужгороді? Іноземній компанії .
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27.04.2023 15:14 Відповісти
Легко. Только прав экстериториальности они не получат).
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27.04.2023 20:26 Відповісти
сдать польше и нато в аренду?
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28.04.2023 02:02 Відповісти
дивно. Звісно, зручно коли є авіасполучення, але не зарано??
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27.04.2023 12:30 Відповісти
геніально...
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27.04.2023 12:32 Відповісти
..скоріш за все, над західними кордонами України.
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27.04.2023 12:33 Відповісти
кацапські ідіоти іноді запускають ракети, які навіть у простір країн ЄС залітають, не кажучи вже про українське небо..
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27.04.2023 12:34 Відповісти
Тактична ракета і ракета проти літака - це сильно різні штуки. Єдине що у них спільне - назва "ракета".
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27.04.2023 14:06 Відповісти
Думаєте її по летовищу не можуть пустити коли рейсів багато а потім сказати що там були військові літаки...
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27.04.2023 15:44 Відповісти
У кацапів є системи ппо з радіусом дії в 300 км.
З території білорусії долетить до Львова.
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27.04.2023 18:24 Відповісти
Блін, які до дідька літаки якщо за кордон нікого не пускають? Хіба що дупутати свої дупи перевозитимуть, і95кагал
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27.04.2023 12:35 Відповісти
чому нікого? Жінки і діти безперешкодно їздять в обох напрямках.
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27.04.2023 12:38 Відповісти
Це як "пропозиція" від Трет'якової про святкування перемоги над кацапією 21-го вересня. Щось, що неможливо запланувати, але зелені планують.

Стає лячно за те, на чому базуються такі "розрахунки".
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Наразі, є потреба в регулярних польотах на Пітер та Моцкву... з одним кінцем..
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Хоча, мова про авіарейси зі Львова у напрямку Європи йде вже давно.
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Краще з Ужгорода, там злітають і на посадку заходять через повітряний простір Словаччини...
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27.04.2023 12:43 Відповісти
повна маячня, якщо хтось і наважиться на це - то до першого обстрілу
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27.04.2023 12:51 Відповісти
НАРОДЕ,нас всякою маячнею відволікають від нагальних ситуацій!
зелене чмо,мовчить за зрадників в своєму оточенні!
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27.04.2023 12:59 Відповісти
Донецкий аэропорт тоже откроют???
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27.04.2023 13:25 Відповісти
Чомусь Евроконтролю я вірю більше.
Обмеження на польоти над Україною збережуться до 2029 року, - Євроконтроль Джерело:
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27.04.2023 13:33 Відповісти
Польоти над Україною - маються на увазі ті, що летять через нашу країну не зупиняючись тут. Чи щось літатиме з та в Україну вирішують в Україні
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27.04.2023 14:08 Відповісти
Це обов'язково буде після другий серії оманських переговорів під наглядом товариша Сі.
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Господи, боти, ви такі смішні до всирачки. Та вам ніхто і не дасть літати нікуди. Авіасполучення потрібно перш за все для евакуації важко поранених бійців за кордон. Багато хто з військових проходить навчання Бог знає де. Їх десятки тисяч. Далі, дипломати. Є кому літати без вас, заспокойтесь вже. Особливо хлопці, вам що до тих літаків?
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27.04.2023 13:53 Відповісти
Не розумієте різниці між регулярними пасажирськими перевезеннями, та польотами про яки ви говорите?
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27.04.2023 18:29 Відповісти
Идет полномасштабная война а Украина готовится к открытию авиарейсов......, а когда русские собрались по всей границе Украины Зеленский с крышей ОПЗЖ Дерьмаком и Татаровым готовились к шашлыкам....
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27.04.2023 21:52 Відповісти
 
 