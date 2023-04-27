Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "повернення України до кордонів 1991 року", - Пєсков
Російський диктатор Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін не обговорювали "питання повернення України до кордонів 1991 року".
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали на переговорах у Москві питання повернення України до кордонів 1991 року", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Дімонич
показати весь коментар27.04.2023 12:34
+10 A San
показати весь коментар27.04.2023 12:35
+7 Владимир Капарунин #559111
показати весь коментар27.04.2023 12:47
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Цей перший вкидає інфу і майже завжди - навпаки
України немає значення що скаже
Китай чи РФ
Китай нічим не допомагав
Україні
РФ ворожа країна
Тому про що говорять кацапи з китайцями нічого не значить
Китай скаже віддати РФ частину території і їхні рекомендації виконають?
Ні не виконають
надеются, что Китай поможет укротить взбесившегося кремлёвского шизофреника.
Господа, прекратите маяться дурью, срочно начинайте изолировать Китай от мировой экономики!
В міжнародному праві є тільки державний кордон України.
Визнаний парашою у "Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство", підписаному в 1997 р.
Ст. 2: «Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів".
Цю цитату треба залізним тавром випалювати на с раках усіх полонених недолюдків-кацапів.