Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "повернення України до кордонів 1991 року", - Пєсков

Російський диктатор Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін не обговорювали "питання повернення України до кордонів 1991 року".

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали на переговорах у Москві питання повернення України до кордонів 1991 року", - зазначив він.

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