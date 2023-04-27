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Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "повернення України до кордонів 1991 року", - Пєсков

путін,сі,цзіньпін

Російський диктатор Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін не обговорювали "питання повернення України до кордонів 1991 року".

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали на переговорах у Москві питання повернення України до кордонів 1991 року", - зазначив він.

Також читайте: Почув від Сі Цзіньпіна слова підтримки щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+12
***** забули спитати
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27.04.2023 12:34
+10
значить обговорювали.
Цей перший вкидає інфу і майже завжди - навпаки
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27.04.2023 12:35
+7
Это ответ всем тем смешным и глупым мировым политикам и руководителям государств, которые

надеются, что Китай поможет укротить взбесившегося кремлёвского шизофреника.

Господа, прекратите маяться дурью, срочно начинайте изолировать Китай от мировой экономики!
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27.04.2023 12:47
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***** забули спитати
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27.04.2023 12:34 Відповісти
клоун, шо Китай хоче то і робить, Песков там ні до чого
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27.04.2023 12:35 Відповісти
власне, нам теж треба бути обережними з Китаєм, він "поважає" міжнародні закони так само як і рф.
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27.04.2023 13:15 Відповісти
значить обговорювали.
Цей перший вкидає інфу і майже завжди - навпаки
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27.04.2023 12:35 Відповісти
+💯!
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27.04.2023 12:47 Відповісти
Це і єжу зрозуміло ********* буде поставляти дешеві енергоносії а жовтороті будуть нашого найвеличнішівишого уйобка прогинатися під здачу України територій.
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Піськов йде на йух
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Ну, і про яку ''мирну ініціативу'' боневтік говорив з китайцем?
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27.04.2023 12:38 Відповісти
хліба африканцям що підтримують х..ла
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27.04.2023 12:46 Відповісти
у них там якісь спільні "точки дотику" по "мирному" китайському плану проявилися. Одні хочуть купити, а другі продати, чим не точка дотику. Да й резніков сьогодні заявляв що торгівля - це дипломатія. Тобто торгівля національними інтересами для нього це теж дипломатія?
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27.04.2023 13:16 Відповісти
чий Хабаровськ?
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27.04.2023 12:40 Відповісти
мій, там моя мамка залетіла.., папку ніколи не бачив- сподіваюсь здох)
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27.04.2023 13:14 Відповісти
Видно, обговорювали повернення РФії до кордонів 1619-го...
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27.04.2023 12:41 Відповісти
ага, тіште себе надією, китайці ж не просто так жодних територіальних притензій до рф не пред"являють. Вони вже все собі давно повернули і навіть більше, Сибір заселяють китайці, а місцевих на фіг. Їх і так мало було, а тепер ще меньше буде, більша частина як раз на війні і згорить.
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27.04.2023 13:20 Відповісти
Надія вже пішла... Є тільки впевненність в неминучому розпаді РФ...
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27.04.2023 13:26 Відповісти
все що від неї відпаде підбере Китай, вони ж невипадково заявили про "неефективність сувернітетів країн пострадянського простору". Китай рускіх не краще. Комуністи ненавидять все що зв"язано з демократією.
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27.04.2023 13:59 Відповісти
То все так! Апетити Китаю безмежні... Але апетит проходить, коли крєпко влуплять черпаком...
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Дивись як би не прийшлось обговорювати до кордонів московського царства.
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27.04.2023 12:41 Відповісти
Значит самое время обговорить это. и сразу отвести войска с нашей территории.
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27.04.2023 12:42 Відповісти
ви уточнюйте чиї війська відвести з нашої території, бо Президент вже наші війська з нашої території відводив.
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27.04.2023 14:01 Відповісти
Для

України немає значення що скаже
Китай чи РФ
Китай нічим не допомагав
Україні

РФ ворожа країна

Тому про що говорять кацапи з китайцями нічого не значить

Китай скаже віддати РФ частину території і їхні рекомендації виконають?
Ні не виконають
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27.04.2023 12:43 Відповісти
а доведеться обговорити
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27.04.2023 12:44 Відповісти
Товариш Зе говорить тільки про те що цікавить товариша Сі.
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27.04.2023 12:45 Відповісти
та не треба вже аж так, вони вже знайшли спільні "точки дотику".
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27.04.2023 13:50 Відповісти
Отакої . !! А чого ж - тягнете резину ?? Пора вже починати , а ви все спите й спите .. !!
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27.04.2023 12:47 Відповісти
Это ответ всем тем смешным и глупым мировым политикам и руководителям государств, которые

надеются, что Китай поможет укротить взбесившегося кремлёвского шизофреника.

Господа, прекратите маяться дурью, срочно начинайте изолировать Китай от мировой экономики!
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27.04.2023 12:47 Відповісти
Срочно не вийде, але процес пішов
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27.04.2023 12:49 Відповісти
Поки бачу тільки одного -Зелю.
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Значить говорили.
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27.04.2023 12:48 Відповісти
Ну вот сами и закрыли вопрос с *переговорами* и *мирными планами*
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27.04.2023 12:53 Відповісти
А тебе піськов,,Ніхто - нє спрАшиваєт,,),, -- пішов у будку!,,)
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27.04.2023 13:02 Відповісти
Піськов тепер секретарша "в два стволи"? 🤣
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27.04.2023 13:05 Відповісти
О, Піськов завжди перекручує інфу на 180 градусів, значить - точно говорили.
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27.04.2023 13:15 Відповісти
то залежить, русскіє можуть і правду казати, але на стільки зухвало і цинічно, що все одно ніхто не віорить. Ось як на мюнхенській конференції путін відкрито заявив про реваншистську політику і повернення совка. І що? тільки Східна Європа зрозуміла, а решта як рожеві поні продовжили політику "перезапуску відношень" з росією. Тому радянський наратив "хорошіє сапоги - нада брать" не завжди працює на нас. Потребуємо іншіх джерел, незангажованих як рф, Китай, чи оп.
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27.04.2023 13:57 Відповісти
Який сенс передруковувати слова піськова, якщо він постійно бреше і його слова нічого не варті?
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27.04.2023 13:20 Відповісти
мабуть обговорювали повернення до кордонів 1300 року коли мацкви щє не було
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27.04.2023 13:28 Відповісти
сумніваюся китайці ж тільки "українську кризу" бачат яка "еволюціонує", русскої війни проти українців вони не помічають.
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Хто такі сі чи пу?
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Та чи не покуй?
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27.04.2023 13:48 Відповісти
Немає ніяких "кордонів України імені якогось року"!

В міжнародному праві є тільки державний кордон України.

Визнаний парашою у "Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство", підписаному в 1997 р.

Ст. 2: «Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів".

Цю цитату треба залізним тавром випалювати на с раках усіх полонених недолюдків-кацапів.
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27.04.2023 15:07 Відповісти
Значить говорили.
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27.04.2023 15:14 Відповісти
правильно - все что Письков говорит надо понимать наоборот
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27.04.2023 15:53 Відповісти
и так всем понятно
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27.04.2023 15:52 Відповісти
Писькин всегда врёть.
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27.04.2023 17:51 Відповісти
Ну также само можно выйти и сказать Украинский президент та лідер КНР Сі Цзіньпін не обговорювали "Айгунский договор"
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27.04.2023 22:11 Відповісти
 
 