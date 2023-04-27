130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС досі перебувають у полоні РФ, 47 осіб вдалося визволити, - НГУ
З російського полону вдалося визволити 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, захоплену окупантами в день повномасштабного вторгнення РФ, 130 залишаються в полоні.
Про це повідомив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"47 бійців вдалося повернути, 130 – ще в полоні. Робота триває і триватиме надалі. Є спілкування з родичами і представників Координаційного штабу, і представників НГУ, які займаються питанням обміну полонених" ,- сказав він.
Загалом же, за словами Музичука, за час війни вдалося визволити 428 гвардійців.
Топ коментарі
+18 Харьков Сумской
показати весь коментар27.04.2023 12:53
+16 Юрій Пелюшенко #556680
показати весь коментар27.04.2023 12:55
+16 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар27.04.2023 13:10
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А тепер за патріотів які попали в полон,саме задячуючи йому і його команді зе-шобли,не піклюється!
Чому за рік війни,ЩЕ НІ ОДИН ЗІ слуг народу НЕ ЗАГИНУВ?
Тому що вони всі суки сидять не в окопах на передовій,а в теплих хатках і рішають наші судьби!
Кацапи навіть відео крутити про совмєстноє патрулірованіє.
З одного боку там були переважно строковики 20-22 років, хлопці молоді, були підготовлені лише каток Найвеличнішого Конькобіжця на Банковій охороняти від Пороха.
З іншого боку - могли би зі зброєю уйти по лісах в бік Києва чи Житомира і приєднатись до Сил оборони. Такі ж самі хлопці 20-22 років із сіл Київської області в перші дні оборонялись із мисливськими рушницями, отриманими на Іпподромі пухкалками - АКСУ та коктейлями молотова.
По любе там якась зрада була. Де АЕС - там послід Наумова і Деркача...