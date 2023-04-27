130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС досі перебувають у полоні РФ, 47 осіб вдалося визволити, - НГУ

З російського полону вдалося визволити 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, захоплену окупантами в день повномасштабного вторгнення РФ, 130 залишаються в полоні.

Про це повідомив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"47 бійців вдалося повернути, 130 – ще в полоні. Робота триває і триватиме надалі. Є спілкування з родичами і представників Координаційного штабу, і представників НГУ, які займаються питанням обміну полонених" ,- сказав він.

Загалом же, за словами Музичука, за час війни вдалося визволити 428 гвардійців.

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