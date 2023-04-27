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Новини Війна
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130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС досі перебувають у полоні РФ, 47 осіб вдалося визволити, - НГУ

нгу,нацгвардія

З російського полону вдалося визволити 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, захоплену окупантами в день повномасштабного вторгнення РФ, 130 залишаються в полоні.

Про це повідомив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"47 бійців вдалося повернути, 130 – ще в полоні. Робота триває і триватиме надалі. Є спілкування з родичами і представників Координаційного штабу, і представників НГУ, які займаються питанням обміну полонених" ,- сказав він.

Загалом же, за словами Музичука, за час війни вдалося визволити 428 гвардійців.

Читайте: Понад 95% території зони відчуження Чорнобильської АЕС може бути заміновано. - Держагентство з управління ЧАЕС

Автор: 

військовополонені (911) ЧАЕС (537) Національна гвардія (1520)


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Топ коментарі
+18
Там жодного пострілу не було.
Кацапи навіть відео крутити про совмєстноє патрулірованіє.
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27.04.2023 12:53
+16
130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС у полоні. Хіба був бій на захист ЧАЕС?
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27.04.2023 12:55
+16
Там дійсно мутна історія з цими 170 нацгвардійцями на ЧАЕС.

З одного боку там були переважно строковики 20-22 років, хлопці молоді, були підготовлені лише каток Найвеличнішого Конькобіжця на Банковій охороняти від Пороха.

З іншого боку - могли би зі зброєю уйти по лісах в бік Києва чи Житомира і приєднатись до Сил оборони. Такі ж самі хлопці 20-22 років із сіл Київської області в перші дні оборонялись із мисливськими рушницями, отриманими на Іпподромі пухкалками - АКСУ та коктейлями молотова.

По любе там якась зрада була. Де АЕС - там послід Наумова і Деркача...
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27.04.2023 13:10
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А гавнокомадувач рік тому розповідав про шашлички та відосіки знімав.....
А тепер за патріотів які попали в полон,саме задячуючи йому і його команді зе-шобли,не піклюється!
Чому за рік війни,ЩЕ НІ ОДИН ЗІ слуг народу НЕ ЗАГИНУВ?
Тому що вони всі суки сидять не в окопах на передовій,а в теплих хатках і рішають наші судьби!
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27.04.2023 12:50 Відповісти
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27.04.2023 13:00 Відповісти
Там жодного пострілу не було.
Кацапи навіть відео крутити про совмєстноє патрулірованіє.
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27.04.2023 12:53 Відповісти
Так работники АЕС сами рассказывали что наши сдались без боя. Мол как они не сопротивлялись потому что рашистов было в 2-3 раза больше. А то как в других местах десяток теробороновцев стоял против сотен рашистов до последнего так им не понять.
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27.04.2023 13:17 Відповісти
Охринительно заделались, Жили за счет народа. Сдались в плен без одного вістрела. Теперь им еще ми по ляму гривен должні. Думали наверное- что -все. Потом Янкуковичу будут служить. Нахер они сдались. забирать но не хера вот именно таким не платить. Обидно за ребят котооріе дрались. Особенно в Мариуполе и єти.... даже у них біли совместніе патрули с кацапиами
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27.04.2023 15:39 Відповісти
130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС у полоні. Хіба був бій на захист ЧАЕС?
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27.04.2023 12:55 Відповісти
нет. значит- слово - захисник зайве. обідно що такі і виживають. держава їм ще по ляму гривень буде винна з наших грошей платників податків
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27.04.2023 15:41 Відповісти
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27.04.2023 13:01 Відповісти
Мабуть проти замкомбрігаи 72 бригади зеленський вже в поті лиця фабрикуе справу
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27.04.2023 14:37 Відповісти
можете меня ругать,но в связи последних событий и перехватов подавляющее большинство,а скорее всего ВСЕ те кто реально оказывал сопротивление,идейные люди,те кто нанёс какой-либо урон фашистам ...вобщем их уже нет в живых.
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27.04.2023 13:03 Відповісти
Там дійсно мутна історія з цими 170 нацгвардійцями на ЧАЕС.

З одного боку там були переважно строковики 20-22 років, хлопці молоді, були підготовлені лише каток Найвеличнішого Конькобіжця на Банковій охороняти від Пороха.

З іншого боку - могли би зі зброєю уйти по лісах в бік Києва чи Житомира і приєднатись до Сил оборони. Такі ж самі хлопці 20-22 років із сіл Київської області в перші дні оборонялись із мисливськими рушницями, отриманими на Іпподромі пухкалками - АКСУ та коктейлями молотова.

По любе там якась зрада була. Де АЕС - там послід Наумова і Деркача...
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27.04.2023 13:10 Відповісти
Нікому не розповідайте про строковиків на охороні АЕС. Військові частини НГУ, на які покладено охорону цих об'єктів, ніколи не формувались на основі строкового призову, а виключно з осіб контрактної служби, навіть жінки контролери прохідних. У складі кожної такої частини були навіть взводи спеціального призначення, з озброєння були вилучені застарілі БТР та БРДМ, а надані новітні "Козаки" та броньовані Крази. На ЧАЕС усі військовослужбовці, під час наступу орків, перебували у бункері (протирадіаційному сховищі), де і були розброєні, а потім вивезені на теріторію мордору. Ніяких спроб по військовій обороні території ЧАЕС чи боїв за її межами не відбувалось із-за відсутності відповідної команди від командування, а тепер герої нацгвардійці, а тих, хто у меншості і зі стрілецькою зброєю зустрічали ворогів вогнем, влада згадувати не любить, бо їх загибель на совісті нікчемного керівництва.
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27.04.2023 13:55 Відповісти
Усе, викладене мною, було підтверджено знайомими працівниками ЧАЕС, які перебували там і були свідками.
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27.04.2023 13:58 Відповісти
ну це зрозуміло. вірю - тут понятно. Чого тільки вони не пішли лісами - не відступили - а без пострілу сдались?для влади- це герої а ті що рушницями зупиняли у парку- орків таж Тероборона у Херсоні і загинули- там ще й памятника немає. це влада згадувати не любить, бо їх загибель на совісті нікчемного керівництва.
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27.04.2023 15:46 Відповісти
Так они так толпой и сдались не оказавши никакого сопротивления.
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27.04.2023 13:12 Відповісти
Здали атомний об'єкт без единого пострілу і самі здались кацапам. В той час коли цивільні оборонялись коктелями молотова. Нахєр така "гвардія"?
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27.04.2023 14:29 Відповісти
не називайте тих, хто в перший день війни без бою здалися в полон, героями і захисниками. звичайні хлопи, самозванці у воєнниї одностроях
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27.04.2023 14:41 Відповісти
Вони не в перший день здалися, а чекали, поки кацапи наведуть переправи до них, бо не було кому здатися.
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27.04.2023 15:03 Відповісти
Это такие же герои, как наш доблестный флот. Сдаться без боя и без единого выстрела, затопить флагман..... Нафиг их менять.... Двести рыл на зарплате - ну это же не взвод крошечный....
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27.04.2023 16:59 Відповісти
Вони не були захоплені до полону з бою,а добровільно здались без жодного пострілу..У нас є гідні вояки і їх треба в першу чергу з полону визволяти,а"гвардійці"хай ще почекають
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27.04.2023 18:49 Відповісти
 
 