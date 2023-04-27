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Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений. ФОТО

Італійський журналіст Коррадо Зуніно та його український помічник Богдан Бітік потрапили під російський обстріл. Бітік загинув, Зуніно зазнав поранення.

Про це йдеться в публікації La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку, найімовірніше, російських снайперів, у Херсоні на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і загинув: у нього залишилися дружина і син. Коррадо, поранений у плече, госпіталізований у Херсонську цивільну лікарню", - йдеться у повідомленні.

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Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 01

Зуніно розповів, що вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і ті пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.

А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг.

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Журналіст повідомив, що зазнав 4 поранення, але йому надали допомогу. Зуніно також додав, що кілька разів намагався додзвонитися до Бітіка, але той не відповідав.

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 02

Коррадо Зуніно

Видання повідомляє, що Бітік і Зуніно чітко ідентифікували себе як представників ЗМІ. На куртках були написи "Преса". Обидва багато працювали над висвітленням війни в Україні.

Зазначається, що засідка сталася біля Херсонського мосту. Наразі тіло Бітіка важко забрати через присутність снайперів.

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 03

Куртка Коррадо Зуніно з написом "Преса"

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 04

Внутрішня частина жилета Коррадо Зуніно, з якої дістали кулю

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки твердить, що італійський журналіст ігнорував застереження українських військових.

В Центрі кажуть, що Зуніно не повідомив відповідальних пресофіцерів про свою роботу. А вже на місці ігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!"

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"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - ідеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 квітня російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсону.





Автор: 

журналістика (1753) Італія (1564) обстріл (28274) Херсон (3335)


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Топ коментарі
+17
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27.04.2023 12:51
+9
Небезпечна зона, небезпечна робота. Кацапам чхати на те, що написано на жилеті. Вони оно на цивільних людей з дронів кидють **********.
Співчуття родині((. Одужання кореспонденту.
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27.04.2023 12:55
+9
я так зрозуміла, що у Богдана не було броніка..., чортів макаронник...
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27.04.2023 12:57
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27.04.2023 12:51 Відповісти
Небезпечна зона, небезпечна робота. Кацапам чхати на те, що написано на жилеті. Вони оно на цивільних людей з дронів кидють **********.
Співчуття родині((. Одужання кореспонденту.
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27.04.2023 12:55 Відповісти
я так зрозуміла, що у Богдана не було броніка..., чортів макаронник...
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27.04.2023 12:57 Відповісти
А у италийца была броня
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27.04.2023 15:07 Відповісти
До того ж італієць кинув Богдана,втік.Можливо Богдан був ще живий...
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27.04.2023 19:16 Відповісти
А це до чого? Це засоби особистої безпеки. Ви впевнені що знаєте усі обставини, що би когось звинувачувати?
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27.04.2023 19:32 Відповісти
О, а до суду снайперів прітягнуть? Як раніше нашего бійця?
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27.04.2023 13:01 Відповісти
Судя по тому что заявили в Центре інформаційної безпеки судить надо макаронника.
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Тебя еще здесь ведмедчуковский нехватало с дебильными вбросами.
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27.04.2023 19:33 Відповісти
та ясно, хоч зірки в небі засудити, аби тільки не русскіх.
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27.04.2023 20:14 Відповісти
Нужно гнать в шею таких которые гонятся за сенсацией и пренебрегают жизнями других людей!
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27.04.2023 13:07 Відповісти
пан має на увазі Президента і всю його компанію? відосіки, хайпанути, а що з людьми буде - чхати. Якщо щось скажуть "про...ли" і все.
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27.04.2023 20:13 Відповісти
Что, Италия, опять "Маркив" виноват будет ???
Ану-ка, возбудите дело против русских - слабо ?
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27.04.2023 16:05 Відповісти
Італія нам зараз допомагає, які до Італії претензії?? Не Італія розмінувала нам Чонгар та призначила агентів ФСБ керувати управлінням СБУ по Криму. Тож всі претензії до того вилупка, який узурпував владу та відповідає ЗА ВСЕ, що воно накоїло в цій країні, починаючи з 2019 р. Не було б зради на півдні, не було б зруйнованого Маріуполя, окупованого Херсона, Мелітополя, були б живі та не в полоні Азовці і був би живий зараз Богдан Бітік, як і сотні тисяч загиблих українців, яким прокремлівський вилупок обіцяв замість війни "шашличкі", хоча вже добре тоді знав, що ось-ось українців почнуть вбивати...
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27.04.2023 18:29 Відповісти
Я все це прекрасно знаю (щодо Італії) і аплодував стоячи виступу їхньої прем'єрки в парламенті, коли вона морально "по писку надавала" проросійським депутатам їхнього парламенту, які виступали за "договориться".

Я просто згадую, як за фальшивим звинуваченням Марківа пару років мучили по СІЗО в Італії теж за журналіста вбитого на Донеччині. Мої слова не нинішньому уряду Італії, якому честь і хвала, а тим суддям першої інстанції і прокурорам, які знущалися над нашим нацгвардійцем. Добре хоч Верховний (Касаційний) Суд Італії правильно крапки над "ї" розставив . . .
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27.04.2023 21:21 Відповісти
А щодо зрад в СБУ - вони були при Кучмі, стали абсолютом при Янеку, на жаль залишилися і при Порошенко, а потім Зеленському . . . Так само і в інших органах і організаціях. А МВС скільки перейшло на сторону росіян на сході ? Причому події 2014 року в Криму і Донецьку / Луганську нічому не навчили. Дивіться - Старобєльск, Мелітополь, Бердянськ, Ізюм . . . Причому сиділи ті менти на посадах і при Петрові, і при Володі . . . Так що казати, що один добрий, а другий поганий - обидва були недостатньо ефективними. Обидва по ходу виправляли / виправляють помилки, як вміють. Думаю, ані один, ані інший не є поганими людьми і бажають добра країні, просто не всі вміли / змогли / зрозуміли достатньо або вчасно . . . За великим рахунком реакція на цю війну все ж показала - з 6 президентів однозначний моральний урод лише Янукович. До решти більші чи менші претензії за зроблене або незроблене, але вони в цілому за Україну. Хтось краще, хтось гірше, хтось зовсім хреновенько, але явний подонок і зрадник лише Янек.
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27.04.2023 21:27 Відповісти
Слухай, , не треба тут "мутної води", дай конкретику, прізвища - хто з призначених Порошенком керівників СБУ чи управлінь СБУ виявився агентом ФСБ? Друге питання - чому за Пороха Чонгар (і не тільки його) замінували, а за твого "слугу кремля", ватного клоуна - розмінували? Чому за Пороха була створена бригада Нацгвардії, яка спеціалізувалась на захисті Гостомельського аеродрому, який був стратегічно важливим, бо це відкрита брама до Києва. І чому в 2022 р. кимось була дана команда і за два тижні до 24.02.22. цю бригаду звідти відвели? Чому за Пороха під Києвом був створений дивізіон ППО, який прикривав столицю з півночі, це були ЗСУ-23-4 «Шилка» - зчетверені автоматичні установки що призначені для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстанях до 2500 метрів та висотах до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі. Тобто цей дивізіон знищив би ВСІ МОСКАЛЬСЬКІ ГЕЛІКОПТЕРИ, які йшли на Київ в перші дні. Але ХТОСЬ дав команду і цей дивізіон прибрали звідти за пару тижнів до початку "великої війни". Чи не здається тобі, Вова, що аж занадто багато "співпадінь" влаштувала влада "слуг кремля" Україні та нашому народу??
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27.04.2023 21:56 Відповісти
1. Здається. І треба, аби все це було розслідувано і покарано - тут я згідний з Вами на всі 100%.
Тільки ще здається, що Зеленський не давав сам такі команди, а був безкінечно далекий від цих нюансів, а довірив ситуацію або ідіотам, або зрадникам. Що недобре, звичайно, тому що кадрові рішення - це його відповідальність. І наївність, яка коштувала і коштує життів українцям - теж його відповідальність. Але якби він сам був зрадник, то йому варто було просто втекти 24.02.2022 і адміністративна вертикаль почала би сипатися, армія була б дезорієнтована. А він цього не зробив, значить помилки кадрові - його, але на зрадника все ж не схожий. Шкурою-то ризикує, дивно для зрадника.
2. "Слуга" - не мій, я голосував в обох турах за Порошенка. Так що вважаю себе об'єктивним в цьому питанні.
3. Подивіться, коли на роботу в МВС приймалися всі ті менти, які на сході з 24.02.2022 перейшли на бік ворога. Впевнений, що не з 2019 вони там сиділи.
4. А Медведчука арештували при Зеленському чи при Порошенко ? А ТВ-канали його коли закрили ? Можна і про помилки, які призвели до Іловайська, поговорити . . . Так, то Гелетей, а не Порошенко, але ж і тут не все Зеленський, а є виконавці вищого чи середнього рівня відповідальні.
5. А співробітники СБУ, які зрадили і це виявилося при Зеленському, всі прийшли на роботу лише у 2019 після Порошенка ? Чи раніше теж служили, просто були на нижчих посадах чи сиділи тихенько до часу "Ч" ? Ок, Баканов збоку прийшов, а решта ? Харків, Крим начальники управлінь - вони з вулиці були на генеральські посади взяті і за 2,5 роки стали начальниками управлінь СБУ ? Чи робили кар'єру в СБУ роками і десятиліттями ?

росіяни роками накачували країну шпигунами і диверсантами. Це робилося системно. Тому кожен такий випадок ставити у вину особисто Президенту Порошенко чи Президенту Зеленському нерозумно. Кожен з них в міру сил намагався / намагається щось зробити. Коли активно почали робити (того ж Медведчука пресувати), росіяни побачили, що "клієнт уєзжаєт, гіпс снімают, всьо пропало" і пішли у відкриту атаку.
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28.04.2023 12:09 Відповісти
 
 