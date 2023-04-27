Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений. ФОТО
Італійський журналіст Коррадо Зуніно та його український помічник Богдан Бітік потрапили під російський обстріл. Бітік загинув, Зуніно зазнав поранення.
Про це йдеться в публікації La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку, найімовірніше, російських снайперів, у Херсоні на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і загинув: у нього залишилися дружина і син. Коррадо, поранений у плече, госпіталізований у Херсонську цивільну лікарню", - йдеться у повідомленні.
Зуніно розповів, що вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і ті пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.
А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг.
Журналіст повідомив, що зазнав 4 поранення, але йому надали допомогу. Зуніно також додав, що кілька разів намагався додзвонитися до Бітіка, але той не відповідав.
Коррадо Зуніно
Видання повідомляє, що Бітік і Зуніно чітко ідентифікували себе як представників ЗМІ. На куртках були написи "Преса". Обидва багато працювали над висвітленням війни в Україні.
Зазначається, що засідка сталася біля Херсонського мосту. Наразі тіло Бітіка важко забрати через присутність снайперів.
Куртка Коррадо Зуніно з написом "Преса"
Внутрішня частина жилета Коррадо Зуніно, з якої дістали кулю
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки твердить, що італійський журналіст ігнорував застереження українських військових.
В Центрі кажуть, що Зуніно не повідомив відповідальних пресофіцерів про свою роботу. А вже на місці ігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!"
"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - ідеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 квітня російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсону.
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Співчуття родині((. Одужання кореспонденту.
Ану-ка, возбудите дело против русских - слабо ?
Я просто згадую, як за фальшивим звинуваченням Марківа пару років мучили по СІЗО в Італії теж за журналіста вбитого на Донеччині. Мої слова не нинішньому уряду Італії, якому честь і хвала, а тим суддям першої інстанції і прокурорам, які знущалися над нашим нацгвардійцем. Добре хоч Верховний (Касаційний) Суд Італії правильно крапки над "ї" розставив . . .
Тільки ще здається, що Зеленський не давав сам такі команди, а був безкінечно далекий від цих нюансів, а довірив ситуацію або ідіотам, або зрадникам. Що недобре, звичайно, тому що кадрові рішення - це його відповідальність. І наївність, яка коштувала і коштує життів українцям - теж його відповідальність. Але якби він сам був зрадник, то йому варто було просто втекти 24.02.2022 і адміністративна вертикаль почала би сипатися, армія була б дезорієнтована. А він цього не зробив, значить помилки кадрові - його, але на зрадника все ж не схожий. Шкурою-то ризикує, дивно для зрадника.
2. "Слуга" - не мій, я голосував в обох турах за Порошенка. Так що вважаю себе об'єктивним в цьому питанні.
3. Подивіться, коли на роботу в МВС приймалися всі ті менти, які на сході з 24.02.2022 перейшли на бік ворога. Впевнений, що не з 2019 вони там сиділи.
4. А Медведчука арештували при Зеленському чи при Порошенко ? А ТВ-канали його коли закрили ? Можна і про помилки, які призвели до Іловайська, поговорити . . . Так, то Гелетей, а не Порошенко, але ж і тут не все Зеленський, а є виконавці вищого чи середнього рівня відповідальні.
5. А співробітники СБУ, які зрадили і це виявилося при Зеленському, всі прийшли на роботу лише у 2019 після Порошенка ? Чи раніше теж служили, просто були на нижчих посадах чи сиділи тихенько до часу "Ч" ? Ок, Баканов збоку прийшов, а решта ? Харків, Крим начальники управлінь - вони з вулиці були на генеральські посади взяті і за 2,5 роки стали начальниками управлінь СБУ ? Чи робили кар'єру в СБУ роками і десятиліттями ?
росіяни роками накачували країну шпигунами і диверсантами. Це робилося системно. Тому кожен такий випадок ставити у вину особисто Президенту Порошенко чи Президенту Зеленському нерозумно. Кожен з них в міру сил намагався / намагається щось зробити. Коли активно почали робити (того ж Медведчука пресувати), росіяни побачили, що "клієнт уєзжаєт, гіпс снімают, всьо пропало" і пішли у відкриту атаку.