У рамках "Рамштайну" Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів. 98% бойових машин вже доставлені, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн".
Про це він розповів у четвер на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", – повідомив Столтенберг.
За його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.
"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", – підкреслив Столтенберг.
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це не помилка, точно 9 нових БОНЕТАНКОВИХ бригад з 290 поставленими танками?
https://lb.ua/news/2023/04/27/553283_poroshenko_znayshov_kordonom_shche.html Порошенко знайшов за кордоном ще одну велику партію техніки для ЗСУ - готують контракти
Те що ЄС дало 230 це добре, але Україна знищила 3600 танків рф.
Цифри не співставні. Колективний захід має бути активнішим. Передавати не десятками, а сотнями.