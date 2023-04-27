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Новини Війна
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У рамках "Рамштайну" Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів. 98% бойових машин вже доставлені, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн".

Про це він розповів у четвер на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", – повідомив Столтенберг.

За його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.

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"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", – підкреслив Столтенберг.

Автор: 

допомога (8300) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо.
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27.04.2023 13:05
+6
зебіли та дебіли- фас!

https://lb.ua/news/2023/04/27/553283_poroshenko_znayshov_kordonom_shche.html Порошенко знайшов за кордоном ще одну велику партію техніки для ЗСУ - готують контракти
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27.04.2023 13:38
+5
Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний
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27.04.2023 13:24
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надіюсь що реально в два рази більше
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27.04.2023 13:02 Відповісти
Тонкий намек - от союзников что пора действовать .
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27.04.2023 13:19 Відповісти
а ось тут тов. сі каже що "не нада", а то "українська криза еволюціонує", китайці не хочуть роззорятися підтримуючи рф у війні проти всього цивілізованого Світу, мало бути за три дні.
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27.04.2023 14:03 Відповісти
do chogo vzagali to kytayske chmo tak rozkruchuyetsya? Naygolovnishe sho treba zaraz pochuty pro China: ''Yevrosoyuz *********** spozhyvannya kytayskih tovariv na 35%''. SLovamy ta dyskusiayamy komunyak ne utyhomyryty. Hiba sho po karmanu byty
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28.04.2023 00:40 Відповісти
Наврядчи. На росії більше танків, чим у всіх країн нато разом( крім США)
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27.04.2023 15:12 Відповісти
Дякуємо.
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27.04.2023 13:05 Відповісти
Європа не відступає - вона просто повільно заходить з заду....
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27.04.2023 13:10 Відповісти
Наскільки більше *********** коли https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-bez-porozumienia-ws-amunicji-dla-ukrainy-coraz-wieksza-zenad,nId,6741388#crp_state=1 Франція учора знов заблокувала спільні закупівлі *********** при цьому ЗСУ вистрілюють від 4 до 7 тисяч снарядів на день, а рашистська армія - до 20 тисяч !?
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27.04.2023 13:13 Відповісти
nu todi hay France daye bezpilotnyky ta rakety shob rozbyvaty RoZZiyski sklady ************ munition more
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28.04.2023 00:42 Відповісти
понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання Джерело:
це не помилка, точно 9 нових БОНЕТАНКОВИХ бригад з 290 поставленими танками?
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27.04.2023 13:18 Відповісти
механізованих і їх не 9- а 12-ть
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27.04.2023 13:20 Відповісти
І навіть не 12. Десь було вже про 20.
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27.04.2023 14:37 Відповісти
Так не танкових же бригад, а бронетанкових. Це означає, один батальон танків, і 2-3 батальони БТр і БМП
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27.04.2023 15:14 Відповісти
Залужний просив 500 танків,для прориву оборони рашистів.
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27.04.2023 13:20 Відповісти
Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний
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27.04.2023 13:24 Відповісти
можливо і так. але чим більше навчених та боєздатних тим краще.
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27.04.2023 13:26 Відповісти
И еще если в нашей стране "всепропальшиков" будет меньше, то это значительно повлияет на боевой дух и стремление к победе.
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27.04.2023 13:31 Відповісти
krashe b bulo bilshe ************** gromadyan, i bilshe snaryadiv dlya vsiyei toyi kuchy tehniki, bo prosto bude zhuzhaty na voroga zamist togo shob strilyaty
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28.04.2023 00:44 Відповісти
..300
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27.04.2023 13:25 Відповісти
300
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27.04.2023 13:56 Відповісти
Дають-дають (бо своє боневтік про*бав) і щось його бракує. Невже різникофф економить?
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27.04.2023 13:27 Відповісти
вероятно от такой новости ***** и шобло в а#уе...
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27.04.2023 13:34 Відповісти
в такому ауті, що навіть з Китаю цілий спеціаліст по корумпуванню урядів іноземних держав їде. роботи у нього тут небагато, вже й так все давно корумповано.
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27.04.2023 14:04 Відповісти
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27.04.2023 13:35 Відповісти
зебіли та дебіли- фас!

https://lb.ua/news/2023/04/27/553283_poroshenko_znayshov_kordonom_shche.html Порошенко знайшов за кордоном ще одну велику партію техніки для ЗСУ - готують контракти
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27.04.2023 13:38 Відповісти
Нам би ще яєчок...
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27.04.2023 13:54 Відповісти
Як казав ПП на конгресі в ЄС:

Те що ЄС дало 230 це добре, але Україна знищила 3600 танків рф.

Цифри не співставні. Колективний захід має бути активнішим. Передавати не десятками, а сотнями.
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27.04.2023 14:10 Відповісти
Якби Европа вчасно зреагувала і надала те що просили зовсім друга ситуація була.А так тянули більше півроку і зараз тянуть кота за одне місце.
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27.04.2023 22:43 Відповісти
korotshe kontrnastup nastupnoyi vesny pislya pryhodu garnoyi pogody
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28.04.2023 00:48 Відповісти
 
 