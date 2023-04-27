Китай відправить до України посланника, який "добре обізнаний та може допомогти мирним переговорам", - МЗС КНР
Міністерство закордонних справ Китаю відрядить до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".
Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, інформацію про візит спеціального посланника Пекіна з євразійських справ до України буде оприлюднено окремо.
"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам", - сказала Мао Нін.
Дипломат зазначила, що Китай "продовжить співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні".
Також вона заявила, що КНР вітає призначення нового посла України в Пекіні Павла Рябікіна та "готова зробити його виконання максимально зручним".
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Господь в поміч тобі
До Ющенка Україна ще задарма віддала московії всю свою стратегічну зброю, роздала всю свою промисловість кремлівським олігархам. Цього начебто було мало, Україна вирішила ще сплачувати московії та її олігархам данину у вигляді плати за т.з. "імпорт газу", електроенергії.
Важко було розібратись поки не виплили на поверхню чемодани валюти, які вивозили з України. Мабуть Лазаренко забули.
Частина позиції -«Твоя давать нефть, а твоя давать кукуруза, моя не мешать, у моя Тайвань»
Хай сидить собі вдома у Китаї - мирні переговори з п*дарасами нах*й не треба...
ніхто з них ніколи висіти не буде - помилки яника вони всі вивчили і не повторять.
А може бути й навпаки - Червінського пресують, щоб нас від чогось відволікти. Ось і американці кажуть, що не сказав їм Зеленський, що буде розмова із Сі.
Чи ви думаєте, що Сі позвонив навмання, взявши номер телефона у ґуґлі?"
.
Тобто те, що пропонувалося Сі заздалегідь.
Тобто Зеленський Лошара, об якого можна витирати ноги.
1. Без кратного збільшення військової допомоги Україна не зможе швидко і самостійно деокупувати усі території і вийти до кордонів 1991 року;
2. Незважаючи на всі гучні заяви американських і європейських політиків, рівень військової та економічної допомоги від Заходу буде тільки зменшуватись;
3. Не зважаючи на санаційний тиск, скорочення економіки та значні втрати на фронті кацапи зберігають значні ресурси для ведення тривалої війни.
Тому наша позиція слабка і без значних перемог на полі бою у найближчі місяці буде лише слабшати. І тому хочеться нам чи ні, але на протязі року таки доведеться почати мирні переговори.