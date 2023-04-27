Китай відправить до України посланника, який "добре обізнаний та може допомогти мирним переговорам", - МЗС КНР

Міністерство закордонних справ Китаю відрядить до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, інформацію про візит спеціального посланника Пекіна з євразійських справ до України буде оприлюднено окремо.

"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам", - сказала Мао Нін.

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Дипломат зазначила, що Китай "продовжить співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні".

Також вона заявила, що КНР вітає призначення нового посла України в Пекіні Павла Рябікіна та "готова зробити його виконання максимально зручним".

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