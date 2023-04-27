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Новини
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Китай відправить до України посланника, який "добре обізнаний та може допомогти мирним переговорам", - МЗС КНР

мао,нін

Міністерство закордонних справ Китаю відрядить до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, інформацію про візит спеціального посланника Пекіна з євразійських справ до України буде оприлюднено окремо.

"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам", - сказала Мао Нін.

Читайте: Китай має допомогти Україні відновити територіальну цілісність, - Єврокомісія

Дипломат зазначила, що Китай "продовжить співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні".

Також вона заявила, що КНР вітає призначення нового посла України в Пекіні Павла Рябікіна та "готова зробити його виконання максимально зручним".

Також читайте: Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном: Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів

Автор: 

дипломатія (710) Китай (4517)


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Топ коментарі
+36
****, США дає Україні збою та фінансів на десятки мільярдів, а ці виплядки цю х-ню з китайцями почали мутити.
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27.04.2023 13:36
+29
Китайського крота пришлють. Мало нам кротівні в ОПі?!!
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27.04.2023 13:36
+23
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27.04.2023 13:34
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27.04.2023 13:31 Відповісти
Арахніда?
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27.04.2023 13:32 Відповісти
Спостерігаємо
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27.04.2023 13:34 Відповісти
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27.04.2023 13:34 Відповісти
не варто ставити в один ряд рига Чорновола і Ющенка. при каденції Ющенка у нього були неповні повноваження через цю недолугу конституційну реформу, яку кацапи з ригами пропхнули разом з 3-ім туром виборів під час Майдану.
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27.04.2023 13:53 Відповісти
саме тому він всіх продав янеку.. здравсвуйте ющенко молодшій
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27.04.2023 14:14 Відповісти
продав? що, сував гречку кожному, хто за зека голосував чи за бздюльку? та бздюлька дуже хотіла абсолютної влади і тому похєрила всі домовленості між демократичними силами. а потім і вже реальне нутро її виплило на повнрхню, коли з зеком хотіла ширку на 20 років замутити..
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27.04.2023 17:19 Відповісти
хочешь виправдати зрадника ющера? не вийде
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27.04.2023 20:26 Відповісти
обгрунтуй його зраду.
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27.04.2023 21:56 Відповісти
мають очі -і не бачать мають вуха-і не чують--це про тебе
Господь в поміч тобі
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28.04.2023 02:24 Відповісти
оце так обгрунтував.
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28.04.2023 02:54 Відповісти
Хоча б штучна девальвація гривні, газові оборудки (відмова від дешевого газу, участь у формуванні газової кабали для України), розграбування банку Україна
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28.04.2023 09:07 Відповісти
штучна девальвація гривні у часи Ющенка - то питання виключно до уряду, яким тоді керувала бздюлька. теж саме стосується і питання газової кабали. по банку "Україна". там пересічному жителю важко розібратися що там з тим банком трапилось. в ті часи багато банків в Україні лопнуло. Нещодавно і в США лопнуло 2 чи 3 одних з найбільших банків в країні.
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28.04.2023 10:31 Відповісти
Стабільність нацвалюти за Конституцією є обов'язком НБУ. Голову НБУ за чиїм поданням призначають? Без погодження Ющенка жодної девальвації гривні, газової кабали України не сталося б. Він сам агітував за відмову від "дешевого" московського газу, внаслідок чого Україна сама розірвала десятирічні газові контракти по ціні 50дол./1тис.куб.м.
До Ющенка Україна ще задарма віддала московії всю свою стратегічну зброю, роздала всю свою промисловість кремлівським олігархам. Цього начебто було мало, Україна вирішила ще сплачувати московії та її олігархам данину у вигляді плати за т.з. "імпорт газу", електроенергії.
Важко було розібратись поки не виплили на поверхню чемодани валюти, які вивозили з України. Мабуть Лазаренко забули.
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28.04.2023 12:17 Відповісти
при чому тут Лазаренко до Ющенка?
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28.04.2023 13:26 Відповісти
Він хіба не обікрав Україну як і їнші "герої", які розграбували державний банк Україна та ще й у такий спосіб, щоб "пересічному жителю важко розібратися що там з тим банком трапилось"?
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02.05.2023 10:15 Відповісти
та всі в ті часи крали. особливо під час роздержавлення і приватизації. хто тоді був у владних колах, той не був святеником і працював в першу чергу на власний інтерес, ніж на державу. Але стабілізація і відродження економіки почалася саме з прем'єрства Ющенка. в той час коли Лазаренко на посаді прем'єра думав більше як набити власні кишені. разом з бздюлькою
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02.05.2023 10:48 Відповісти
З цим погоджуюсь. Я лише кажу, що Ющенко, при всіх його позитивних сторонах, теж не святий
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02.05.2023 11:52 Відповісти
цілком згоден.
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02.05.2023 18:00 Відповісти
арахамії везуть валізки з "подарунками"
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27.04.2023 13:35 Відповісти
********* узкоглазые, идите вы вместе со своим посланником по курсу рашистского корабля!
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27.04.2023 13:35 Відповісти
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27.04.2023 13:38 Відповісти
****, США дає Україні збою та фінансів на десятки мільярдів, а ці виплядки цю х-ню з китайцями почали мутити.
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Гадаю, це частина плану США... Бо СІ всеж таки говорив з Зеленьским, а не з воздухом!
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27.04.2023 13:50 Відповісти
Так, посередництво коммуністичної партіі Кітаю є планом США - дуже розумна думка!
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27.04.2023 13:56 Відповісти
Планом США є викрити на загал «справжню» позицію Китаю. Тому США говорили що вітатимуть зустріч Сі і Зе . Ось «контакт» відбувся. Результату годі чекати напевно, позиція Китаю зрозуміла…
Частина позиції -«Твоя давать нефть, а твоя давать кукуруза, моя не мешать, у моя Тайвань»
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27.04.2023 14:14 Відповісти
гешефтчик говорив за спиною USA не тільки не узгодивши свої дії з партнерами, але навіть не поінформував
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Я в це ніколи не повірю...
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27.04.2023 14:08 Відповісти
як то кажуть "треба вірити дружині, а не своїм безсоромним очам"
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27.04.2023 14:14 Відповісти
Отже, досвід - син помилок!
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27.04.2023 14:21 Відповісти
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27.04.2023 14:26 Відповісти
Я не біжу марафон - я навожу марафет!
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27.04.2023 14:44 Відповісти
Данунах...
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27.04.2023 13:36 Відповісти
А до московіі вони не хочуть відправити такого? Щоб він допоміг ***** забрати війська з України?🤬
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Китайського крота пришлють. Мало нам кротівні в ОПі?!!
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27.04.2023 13:36 Відповісти
ще штук 100 комічекістів прибуде, обслуга
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Свитан цікаво прокоментував всі ці розмови з Сі напередодні контнаступу.
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27.04.2023 13:37 Відповісти
Хай не зношує дарма взуття і шкарпетки!
Хай сидить собі вдома у Китаї - мирні переговори з п*дарасами нах*й не треба...
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27.04.2023 13:37 Відповісти
мирні переговори? дуже просто: як тільки вбиті рашкою діти воскреснуть - в ту ж мить
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27.04.2023 13:37 Відповісти
А не пішли б ви нах косокі....
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27.04.2023 13:38 Відповісти
А не обманут.
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27.04.2023 13:39 Відповісти
иди нах со своим посланником, в росию посылай, пусть ***** уговаривает, а то ему скоро ******
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27.04.2023 13:39 Відповісти
вот и сказочке конец. "слуги" просто продали всех нас и наше будущее. 荣耀归于最伟大的绿色仆人。
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Я чего-то примерно такого и ожидал:м"Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны."(с)
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27.04.2023 13:51 Відповісти
Два чемодана кокса в ОПу, и Зе даже ничего не поймет подписывя "мирные" договорняки с путлером.
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Як би цей посланник був добре обізнаний, то знав би що переговори велись ще з 14 року, але схоже що і Дзінь-Дзінь з неба впав і нічого не знає.
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27.04.2023 13:41 Відповісти
Не треба нікого відправляти,жовтоморді. Краще сидіть там і мовчіть.
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27.04.2023 13:41 Відповісти
Тобто китайці шлють "спецпрезначенця" тому, що Зе просто взяв і погодився на китайське посередництво, відсунувши інших, чи правильно я зрозумів? Адже зброю ніхай надають американці та Захід, а про мир буде Кітай дбати? Дуже цікаві результати розмови Зе с Сі!
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27.04.2023 13:43 Відповісти
Письков уже сказал что ***** и Си не даже не обговаривали законные границы Украины. Так что пускай китайский посланнеик едет на**** в Бахмут
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27.04.2023 13:44 Відповісти
А хто сказав що москалю можна вірить?
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27.04.2023 13:46 Відповісти
я не побоююся, що зелена підарасня щось почне мутити з комуняками... те, що вони хочуть - це однозначно (таварісч дєрьмак вже давно все пояснив підопічному підарьонку). я просто впевнений, якщо янки бодай на тиждень затримають на два тижні допомогу (будь-яку!!), то чмо у спортивному костюмі максимум за місяць висітеме на ліхтарі десь у районі хрещатика... тому нічого, хай "дєрзають"!!
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27.04.2023 13:44 Відповісти
Недооцінюєте зелене чмо. Воно швидко перевзується і під пісеньку: "Дивіться, Захід нас зрадив, не дає зброї!" ляже під той же Китай, задуривши голову наріду марахвоном. І піде "дагаварівацца пасєрєдінє".
ніхто з них ніколи висіти не буде - помилки яника вони всі вивчили і не повторять.
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27.04.2023 16:11 Відповісти
Ага! Колишній посол Китаю в РФ - найбільш "обізнаний" та "сприятиме мирним переговорам" Кацапи на нього уже й "компру" зібрали і (може) рахунок відкрили десь у банку Гонконгу От він і приїде "сприять"!!!
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27.04.2023 13:45 Відповісти
арахамію не підпускайте близько бо буде злучка і клин, тоді або мечем рубати або відео знімати хуавеєм до перемоги
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27.04.2023 13:45 Відповісти
Комунякам так само не можна довіряти, як і зе-шоблі.
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27.04.2023 13:46 Відповісти
"- Побачила в друга думку, що зелень нас відволікатиме від Червінського. Готуйтесь - сьогодні-завтра побачите чергове жахливе відео..." (с)

А може бути й навпаки - Червінського пресують, щоб нас від чогось відволікти. Ось і американці кажуть, що не сказав їм Зеленський, що буде розмова із Сі.

Чи ви думаєте, що Сі позвонив навмання, взявши номер телефона у ґуґлі?"
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27.04.2023 13:53 Відповісти
纳达只是开枪
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27.04.2023 14:03 Відповісти
Недообдусмен же сказав що в нього десятки відео зі стратити українських військових, які він чомусь ховає і від міжнародних прокурорів і від українців.
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27.04.2023 15:30 Відповісти
Пекін тільки цього і чекає. Мізерний поступ з нашої сторони. На кону Тайвань!!! А Вас Пане Президенте винесуть не на вилах а на нашому ТРИЗУБІ Ще вельмишановне Паньство не забуло, як торги йшли з хінчиками, поки звєзди від американців не відхопили!!!
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27.04.2023 14:01 Відповісти
nache vpershe dyplomatychni vidnosyny nalagodyly...
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27.04.2023 14:01 Відповісти
Китай то є ворог ,для США и ЄС . А ви хочте з ними товоріщувати, . Ця дружба , тільки може прискорити падіння України. Я тільки нагадаю що Зеленский веде вас ні туди . Женіть кітайозов на .....й
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27.04.2023 14:02 Відповісти
хай тобі зеленападла грець, як тому ердогану
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27.04.2023 14:03 Відповісти
Чую смердить Оманом та Хасавьюртом
.
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27.04.2023 14:05 Відповісти
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Виходить, з того що говорить Китай, Зеленський домовлявся про мирні перемовини за посередництвом Китаю.
Тобто те, що пропонувалося Сі заздалегідь.
Тобто Зеленський Лошара, об якого можна витирати ноги.
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27.04.2023 14:05 Відповісти
З доззволу китаю московія розпочала повномаштабне вторгнення, а тепер ці косоокі мавпи видають з себе мироторців.
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27.04.2023 14:09 Відповісти
Пропоную, посланника, який "добре обізнаний та може допомогти мирним переговорам", послати слідом за рашистським крейсером або призначити з нашої сторони такого ж обізнаного посланика. Або, навіть двох, Агрохімію і Обдристовича. Нехай компостують один одному мізки, один хрен з них толку ніякого.
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27.04.2023 14:09 Відповісти
Абхазька Арахуеїна уже влаштована спецпосланником до до своїх союзників рашистів, рашен хфірташа, у якого навіть награбовані активи в Україні ************ холуї не наважуються конфіскувати.
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28.04.2023 09:28 Відповісти
А от і результати телефонної розмови Зє-шмарклі.
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27.04.2023 14:10 Відповісти
Ждем предложения наших китайских хозяев.
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27.04.2023 14:18 Відповісти
Якщо чесно і об'єктивно проаналізувати ситуацію в якій ми з вами опинились, то можна впевнено стверджувати наступне:
1. Без кратного збільшення військової допомоги Україна не зможе швидко і самостійно деокупувати усі території і вийти до кордонів 1991 року;
2. Незважаючи на всі гучні заяви американських і європейських політиків, рівень військової та економічної допомоги від Заходу буде тільки зменшуватись;
3. Не зважаючи на санаційний тиск, скорочення економіки та значні втрати на фронті кацапи зберігають значні ресурси для ведення тривалої війни.
Тому наша позиція слабка і без значних перемог на полі бою у найближчі місяці буде лише слабшати. І тому хочеться нам чи ні, але на протязі року таки доведеться почати мирні переговори.
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27.04.2023 14:23 Відповісти
Про що з Китаєм домовлятись? Як він допоміг Україні?
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27.04.2023 14:25 Відповісти
Слово посланник звучить як в середньовіччі
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27.04.2023 14:33 Відповісти
Припоминаю, Обама теж в Украину посланника присылал...
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27.04.2023 14:51 Відповісти
Зельониє собі помічника для своєї ідеї-фікс випросили?
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27.04.2023 15:13 Відповісти
Как то по дебильному все это выглядит.
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27.04.2023 15:35 Відповісти
Це онучка мао-дзе-дуна ? буде влаштовувати культурну революцію і знищувати ворогів китайського народу ?
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27.04.2023 15:41 Відповісти
І в чому ця ******** може бути обізнана?
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27.04.2023 18:45 Відповісти
"Китайских специалистов" - Ван Ю Шина и Ли Си Цина
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27.04.2023 19:15 Відповісти
Хай цей посланик йде в дупу.Гниди
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27.04.2023 22:41 Відповісти
Хіба Україна розпочала цю війну чи є агресором? Для чого до жертви агресії, яка обороняється від окупанта посилати представника для "мирних переговорів"? Зелений Іуда залишки мізків цілком винюхав?
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28.04.2023 09:33 Відповісти
 
 