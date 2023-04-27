РФ не знає, як закінчити "спецоперацію", та мріє про переговори, - Резніков
Пропозиції від деяких країн у контексті мирних планів свідчать про те, що агресор мріє про переговори. У Москві не знають як закінчити так звану "спецоперацію".
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують (мирний план. - Ред.), це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію", та шукає варіанти", - заявив Резніков, коментуючи "мирні ініціативи" Бразилії і Китаю.
Однак він сказав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.
"Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за Кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення…" - сказав Резніков.
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Або він бреше та присипляє увагу? 🤔
Кацапи нічого самі не випускають , як зізнавалась матвієнчиха - навіть цвяхів . Все їхнє виробництво побудоване на західних технологіях , і випускається на західному обладнанні . Перекрити їм цей потік і все , смоктатимуть вони - чупа чупс . !!
І те що вони можуть воювати нескінченно , теж - маячня , яку продукує сама ж кацапська пропаганда .. Чи й не - універсальні зольдати .
Можно по старинке её добывать, как в СССР.
Но там немного другая ситуация, чем думаешь.
Можна звичайно і - по старінке , " кайлом і відбійним молотком " , але ж і ефект від цього буде відповідно - мізерний .
И к тому же народ эрэфии настолько покорный и похож на стадо овец что они будут верить во все что им скажут, и еще у них конечно ненависть ко всему окружающему - у них беды из-за всех вокруг только не в них самих.
Опомніться !!!
Є звичайно і великий процент просто дебілів , яким пропаганда виїла мізки , але ті ведуть себе стриманіше .
Так бы они знали точно, почему начали СВО.
И Бандера тут лишь десятый пункт.
Значит не смотрят выступления своего правительства
В контакті і одноглазніках ошиваються одні тролі , упороті бабки з отрядів ***** , або імбецили , яким крім котиків і дебільних відосіків з тік тока , більш нічого не потрібно . У твіттері і фб , пише вже більш менш - притомна публіка , а в тєлєграмі взагалі повний - треш . Коментують там виключно платні тролі , та сама Z-сітка про яку я згадував . І якою керують соловйови - кісєльови ..
Я кацапські соцмережі , за багато років вже добряче вивчив , і бачу - хто там і що , і про що ..