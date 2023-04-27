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Новини Війна
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РФ не знає, як закінчити "спецоперацію", та мріє про переговори, - Резніков

путін

Пропозиції від деяких країн у контексті мирних планів свідчать про те, що агресор мріє про переговори. У Москві не знають як закінчити так звану "спецоперацію".

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують (мирний план. - Ред.), це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію", та шукає варіанти", - заявив Резніков, коментуючи "мирні ініціативи" Бразилії і Китаю.

Однак він сказав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.

"Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за Кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення…" - сказав Резніков.

Також читайте: Резніков про те, коли закінчиться війна: це марафон, а не спринт

Автор: 

росія (64958) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+25
Ти нам, *****, яйця не заговорюй!
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27.04.2023 13:58
+25
Да не говорите бред. Не спецоперацию рашисты хотят закончить а хотят удержать захваченное и выпросить передышку. А то уже задолбали все говорить что якобы рашисты хотят закончить войну. Рашисты никогда войну не закончат. Они воюют всю жизнь.
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27.04.2023 14:02
+22
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27.04.2023 14:04
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Ти нам, *****, яйця не заговорюй!
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Він хоче війни, бо на війні яйця по 17
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27.04.2023 14:56 Відповісти
Всё, что пока неясно, надо превращать в асфальт и яйца по 17. Верный путь с 2019-го года.
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Кстати, с Ху#лом тоже не всё так однозначно. Последний из них "морпехом был", а у предпоследнего "отец в 1943-м погиб".
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27.04.2023 14:07 Відповісти
Спецоперацію закінчимо ми
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Шото цього мародера сьогодні багато на Цензорі ...
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27.04.2023 13:58 Відповісти
У нього сьогодні бенефіс
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27.04.2023 14:46 Відповісти
Нехай вимітаються з України і їхня спецоперація закінчиться. Все просто, Ватсон.
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27.04.2023 13:59 Відповісти
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27.04.2023 13:59 Відповісти
О, пля, мыслитель снова здесь...
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27.04.2023 14:00 Відповісти
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27.04.2023 14:04 Відповісти
Шановний пан Резніков, а розповіси про віллу вашого одеського воєнкома?
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27.04.2023 14:02 Відповісти
Да не говорите бред. Не спецоперацию рашисты хотят закончить а хотят удержать захваченное и выпросить передышку. А то уже задолбали все говорить что якобы рашисты хотят закончить войну. Рашисты никогда войну не закончат. Они воюют всю жизнь.
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27.04.2023 14:02 Відповісти
После передышки у Украины будет все оружие НАТО.
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27.04.2023 14:21 Відповісти
Нам дают оружие только пока мы воюем. А вот у рашки после передышки когда с нее снимут санкции, будет оружие со всего мира. Потому что денег у рашки на порядок больше чем у разрушенной Украины
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27.04.2023 15:01 Відповісти
З якого дива нам за рашку переживати -- в нас біда -- за шо наші очільники не візмуться то яиця мішають .
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27.04.2023 14:06 Відповісти
Демілітарізація раССєї їде повним ходом. А денафікацію замінемо стерілізацією.. всё їде по плану.. і Слава Богу не по мирному плану.. але треба все ж таки пришвидшитись..
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27.04.2023 14:13 Відповісти
Рoзпаковувати тревожну валізу та їхати купляти шашлики?
Або він бреше та присипляє увагу? 🤔
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27.04.2023 14:16 Відповісти
Если честно то этой рф вообще не надо ничего заканчивать они готовы всю жизнь вести эту войну - это в ихних планах и им выгодно это так что тут он точно ошибается, у них столько ресурсов что они на счет этого не заморачиваются а на счет облика то они его уже давно потеряли
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27.04.2023 14:17 Відповісти
Putin - ce ne RF, tam bagato lyudei zara cegloyu kakae i dumae yak ne popasty v myasorubku
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27.04.2023 14:21 Відповісти
Не так все просто . Ресурси - в землі .! Щоб ними скористатись , їх треба спочатку звідти дістати . А дістати їх , не маючи технологій і західного обладнання , в них хрін вийде .
Кацапи нічого самі не випускають , як зізнавалась матвієнчиха - навіть цвяхів . Все їхнє виробництво побудоване на західних технологіях , і випускається на західному обладнанні . Перекрити їм цей потік і все , смоктатимуть вони - чупа чупс . !!
І те що вони можуть воювати нескінченно , теж - маячня , яку продукує сама ж кацапська пропаганда .. Чи й не - універсальні зольдати .
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27.04.2023 14:31 Відповісти
Технологии лишь увеличивают эффективность добычи.
Можно по старинке её добывать, как в СССР.

Но там немного другая ситуация, чем думаешь.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Технологии лишь увеличивают эффективность добычи )) Так ото ж !!

Можна звичайно і - по старінке , " кайлом і відбійним молотком " , але ж і ефект від цього буде відповідно - мізерний .
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27.04.2023 15:41 Відповісти
нет кацапская пропаганда не говорит что они будут воевать вечно кацапская пропаганда гласит что это ихний долг якобы, но если бы ихняя пропаганда гласила бы что они должны воевать вечность то у них бы народ встал с вопросом а какой смысл нам тогда вообще воевать? в чем суть? воевать ради того чтобы воевать?.. поэтому ихняя пропаганда действует аккуратно по отношению к реальности они все время прикрываются словом это наш "долг".
И к тому же народ эрэфии настолько покорный и похож на стадо овец что они будут верить во все что им скажут, и еще у них конечно ненависть ко всему окружающему - у них беды из-за всех вокруг только не в них самих.
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27.04.2023 16:42 Відповісти
Що більше всьго вражвє - це те що з'явилося багато критиків нашого керівництва держави ! Люди, опомніться ! Кого ви критикуєте ? Війна ще не закінчилася ! (бо складається враження, що щойно війська окупантів відступили від Києва то фсё ...., все добре, можна як раніше шукати у всіх навколо недоліки бо війна "десь там") .....

Опомніться !!!
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27.04.2023 14:18 Відповісти
Розкажи резнікову чим має займатись міністр оборони під час війни а не сидіти в інтернеті
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27.04.2023 14:58 Відповісти
Повина влада в першу чергу опомнитися. А те, що вона повина бути завжди під критикою, то це зменщує на якусь долю корупцію і крадівництво.
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27.04.2023 15:55 Відповісти
tak Zelens'kyi znae, navit' po punktam rozpysav! Vony sho, chytaty ne vmiyut'?
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27.04.2023 14:20 Відповісти
А Рєзніков мріє - "Як-би "відпетлять" після закінчення війни Бо обов"язково прийдуть і запитають Ні - не про !яйця по 17 грн А про те - що корисного він зробив за війну на своїй посаді? Крім красти, піариться на техніці яку союзники поставляють і ******* в Інтернет?
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27.04.2023 14:22 Відповісти
А у вас не хворе яйця по 17 гривень за кілограм купувати.
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27.04.2023 14:24 Відповісти
Згинь бісова душа !!! З кожною дзюрки оце лізе...
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27.04.2023 14:28 Відповісти
Кацапня хоче перепочинку і закріпитися в Україні.Та й частину санкцій,може,знімуть.А мир їм і на хер не треба.Досить зайти на будь-який кацапський сайт і побачити,скільки там ненависті до українців.Та й до всього світу.У нас ненависті ще недостатньо,якщо половина населення спілкується мовою ворога.
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27.04.2023 14:43 Відповісти
Хотіла Вам поставити вподобайку, а після того, як прочитала останнє речення, передумала.
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27.04.2023 14:47 Відповісти
На кацапських сайтах ненависть розганяють платні тролі , їх ще називають Z-сітка . Це елемент державної пропаганди . Вони ненавидять всіх хто проти війни , не тільки українців ,, і люттю нападають навіть на самих же - кацапських , більш менш адекватних блогерів , які задають владі - зайві питання . Так з їх допомогою влада бореться з інакомислієм .
Є звичайно і великий процент просто дебілів , яким пропаганда виїла мізки , але ті ведуть себе стриманіше .
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27.04.2023 15:01 Відповісти
Та дебілів 99%!Скажи любому кацапу правду або спитай,що вони в Україні загубили,і відразу дізнаєшся,що ти недобитий бЕндера,саме бЕндера,а не Бандера,фашик,націк,у нас не Збройні сили,а бойовики-нацики і найманці і ще банато чого.
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27.04.2023 15:11 Відповісти
Это как раз причина, отсутствия пропаганды.
Так бы они знали точно, почему начали СВО.
И Бандера тут лишь десятый пункт.

Значит не смотрят выступления своего правительства
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27.04.2023 15:19 Відповісти
Згоден , але треба ще й враховувати що кацапи , які ще не зовсім збожеволіли , в соцмережі стараються і взагалі - не заходити . Або їх лише читають . А от висловлювати свою думку там бояться , бо ж розуміють що до них тоді зразу ж - прийдуть маски шоу .
В контакті і одноглазніках ошиваються одні тролі , упороті бабки з отрядів ***** , або імбецили , яким крім котиків і дебільних відосіків з тік тока , більш нічого не потрібно . У твіттері і фб , пише вже більш менш - притомна публіка , а в тєлєграмі взагалі повний - треш . Коментують там виключно платні тролі , та сама Z-сітка про яку я згадував . І якою керують соловйови - кісєльови ..
Я кацапські соцмережі , за багато років вже добряче вивчив , і бачу - хто там і що , і про що ..
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27.04.2023 15:33 Відповісти
А навіщо їм закінчувати сво??? В них горять міста? Ні. В них когось гвалтують і грабують? Ні. А те що зеки дохнуть дак їм пофіг. Єдина проблема для них - втрата техніки, але це швидко вирішується завдяки китаю і ірану. Ще й робочі місця нові на виробництві будуть. Сво не закінчиться до тих пір поки не будуть симетрично палати їх міста! А цього, нажаль, не буде ніколи
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27.04.2023 14:58 Відповісти
Як це маланське чмо в очечках задовбало
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27.04.2023 14:59 Відповісти
Нюхнув-курнув Рєзніков, глянув на золоті яйця, і його осяяло.
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27.04.2023 15:11 Відповісти
Бред сивої кобили, резніков казкар.
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27.04.2023 15:49 Відповісти
Мечтатель ты наш--- так иногда охота метнуть тебя куда по дальше!
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Зеля мріє легітімізувати свої перемовини в Омані. Китай йому допоможе.
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27.04.2023 17:55 Відповісти
 
 