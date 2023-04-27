РФ не знає, як закінчити "спецоперацію", та мріє про переговори, - Резніков

Пропозиції від деяких країн у контексті мирних планів свідчать про те, що агресор мріє про переговори. У Москві не знають як закінчити так звану "спецоперацію".

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують (мирний план. - Ред.), це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію", та шукає варіанти", - заявив Резніков, коментуючи "мирні ініціативи" Бразилії і Китаю.

Однак він сказав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.

"Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за Кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення…" - сказав Резніков.

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