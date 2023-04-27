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Україна має певні механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink, - Федоров

starlink

Росіяни намагаються порушити роботу Starlink в Україні, але їм не вдається досягнути того результату, який заважав би нам користуватися супутниковим зв’язком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Росіяни намагаються використовувати свої технології для того, щоб порушити роботу супутникового зв’язку, але їм не вдається досягти того результату, який заважав би нам користуватися Starlink. У нас є певні механізми протидії, які забезпечують, щоб цього не сталося взагалі", - зазначив Федоров.

Також читайте: Проблем з роботою Starlink не спостерігається, - Федоров

Також він зазначив, що нині все працює стабільно, Україна перебуває на постійному зв’язку з компанією і оперативно на все реагує.

"Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових. Держава не витратила на них жодної копійки – усе передали міжнародні партнери, які також оплачують їхнє функціонування, звісно, на пільгових умовах. За це ми їм дуже вдячні", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ застосовує секретну зброю проти Starlink, щоб перекрити українським військовим передачу даних, - The Washington Post

Автор: 

Федоров Михайло (874) Starlink (264)


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Топ коментарі
+2
Та да, Дия Федорова с открытым исходным кодом говорит о том, что продвинутых украинских программеров в этом проекте не было. Ну а то, что наши хлопцы разрабатывают для защиты Украины зеленой власти не касается и это очень хорошо.
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27.04.2023 15:09
+2
Обісцявшийся кацап, це ваша зброя? Слава богу, що ви не причетні до ЗСУ.
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27.04.2023 15:11
+1
Порушити роботу зв'язку на основі афар... Для цього росіянам спочатку треба купити-вкрасти чи зробити наукове відкриття. Це на довго.
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27.04.2023 14:26
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Дрони над мацквой вирішують одночасно багато проблем..
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27.04.2023 14:09 Відповісти
І які ж саме проблеми можуть вирішити дрони над мацквой, замість бойових позицій окупанта?
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27.04.2023 14:36 Відповісти
Обісцявшийся касап, це наша зброя.. більше дронів - більше обосранців.
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27.04.2023 14:54 Відповісти
Обісцявшийся кацап, це ваша зброя? Слава богу, що ви не причетні до ЗСУ.
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27.04.2023 15:11 Відповісти
Ты просто не совсем видать умный и не улавливаешь суть проблемы.. касап сам по себе спокойное животное, его куда начнёшь, туда оно о поползёт.. раССею, якби нам цього не хотілося, ми навряд зламаємо, а касапутіна - неважко, тим паче коли навколо нього скотина обісцяна і голодна.. ЗСУ це наша честь і наша гордість.. але воюють зараз усі.. і бабка, яка може для тебе булочки пече..
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27.04.2023 15:48 Відповісти
Маск - Московіт? Та ну і ах...
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27.04.2023 14:11 Відповісти
Україна окрім воїнів сміливих і роботящих господарів нажаль нічого не має
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27.04.2023 14:19 Відповісти
Федоров, вася, ну что ты несешь? Сатрлинк есть кому защитить от противодействия. И если Маску станет известно о попытках криворуких рабссейских чмокеров влезть в эту систему то не ты будешь решать что делать в таком случае. Твоя криворукая "Дия" с открытым изначальным кодом твой Олимп скудоумия. Ее нет смысла ломать потому что и так удобно пользоваться всем кому это понадобится.
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27.04.2023 14:24 Відповісти
Маску пох на попытки рабсейских чмокеров, а вот информационным системам ЗСУ приходится защищаться. Слава богу, компетенция у украинцев в этом есть, как и помощь киберспециалистов из США.
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27.04.2023 14:38 Відповісти
Та да, Дия Федорова с открытым исходным кодом говорит о том, что продвинутых украинских программеров в этом проекте не было. Ну а то, что наши хлопцы разрабатывают для защиты Украины зеленой власти не касается и это очень хорошо.
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27.04.2023 15:09 Відповісти
Это касается международных партнеров, которые предоставляют бесплатно лицензии на многие дорогие программные продукты, которые используются нашими ребятами в том числе и для обеспечения безопасности связи. Старлинк, это всего лишь спутниковый инторнед, без дополнительной инфраструктуры ЗСУ ты через него только на цензор с фейсбуком сходить сможешь.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Главный способ как защитили антенный старлинк от глушения кацапами - для приемной тарелки копали яму глубиной метр-полтора и широкую. Чтобы сигналы глушилок сбоку через слой земли не проникали, а над антенной будет один из тысяч спутников Маска.
Но только ИТ тут и не пахнет - все решает саперная лопата.
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27.04.2023 14:25 Відповісти
Враг может ставить помехи самим спутникам над районом боевых действий. Тогда лопата не поможет.
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27.04.2023 14:27 Відповісти
Ничего со спутниками рашка сделать не может, это москальские байки. Всё, что они делают со спутниками, это покупают аналогичные тарелки, чтобы сканировать других клиентов Старлинк по IP-адресам, что невозможно при использовании других провайдеров.
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27.04.2023 14:41 Відповісти
Особых проблем-то нет и суперпупероборудование не нужно. Просто глуши диапазон и всё.
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27.04.2023 14:50 Відповісти
А ты смешной клоун)) глушилок таких не отросло ещё, чтоб спутник с земли заглушить.
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27.04.2023 15:16 Відповісти
Если слабенький сигнал терминала доходит до приёмника спутника, то дойдут и помехи, в которых этот сигнал потеряется. Обычный принцип работы РЭБ с древних времён ХХ века.
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27.04.2023 15:31 Відповісти
диапазон ты можешь в радиусе километра-двух от себя заглушить максимум и то, лучше скрутить мощность метров на 500, так как Харм быстро прилетит.
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27.04.2023 15:20 Відповісти
Была у русских наркоманская идея светить т.н. "Пересветом" в оптику спутников-шпионов, да и та похоже не сработала.
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27.04.2023 14:45 Відповісти
Глубиной полметра и чтобы были видны не спутники Маска, а спутники GPS
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27.04.2023 19:06 Відповісти
Ну, тогда выдаем дружно военную тайну! Кацапы глушат спутники НАВСТАР, т.е. GPS. Тогда станция Маска не может зарегистрироваться в сети и пропадает интернет для нее...
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27.04.2023 19:32 Відповісти
"Секрет" уже давно рассекречен
https://focus.ua/digital/561800-vs-rf-nauchilis-glushit-starlink-v-ukraine-ekspert-rasskazal-kak-zashchitit-svyaz
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27.04.2023 21:13 Відповісти
Порушити роботу зв'язку на основі афар... Для цього росіянам спочатку треба купити-вкрасти чи зробити наукове відкриття. Це на довго.
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27.04.2023 14:26 Відповісти
Из открытий,нынче, кацапам удаются только бутылки
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27.04.2023 14:37 Відповісти
В Дії з'явиться нова функція "Протидіяти спробам кацапів порушити роботу Старлінк"?
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27.04.2023 15:09 Відповісти
 
 