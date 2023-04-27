Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, використавши вибори в Гагаузії, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президентка Молдови Мая Санду звинуватила РФ у втручанні у внутрішні справи Молдови. За її словами, багато кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Гагаузія цієї неділі обиратиме главу свого уряду. Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати цей регіон напередодні виборів. Делегацію очолив глава Татарстану Рустам Мінніханов. Він повідомив, що йому відмовили у в’їзді до Молдови.
"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - сказала Санду.
За її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.
"Росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос", - сказала Санду.
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Ніколи не було, а тут знову.
Прям як у нас
Очікуйте повномаштабного
Не стоит недооценивать молдаван. Видите чем закончилась для орков недооценка украинцев. Кровью своей умываться не успевают, она все льет и льет. Пока не захлебнутся ею же.
Какова численность вооруженных сил Молдовы?
На сколько я читал - это аж 1 батальон + еще пара более мелких подразделений, суммарно - до 2х батальонов, 0 танков, 0 самолетов, 0 вертолетов, 0 САУ. Вы правда хотите сравнить эти силы с ВСУ? Если рашисты доберутся до Молдовы - вооруженные силы этой страны вряд ли смогут оказывать сопротивление хотя бы 1-2 дня.
Может не стоит ставить дело в свете типа "если рашисты доберутся до Молдовы".
Можно изменить трактовку аргумента на что то типа - "в каком виде эти ушлепки доберутся, если вообще доберутся". Бьюсь об заклад - если и доползут, то в виде порванных, оборванных, обескровленных, бунтующих лоскутьев. Которых здорово потрепали по пути. И которых не перестанут трепать и рвать на куски. А когда кто то из них все таких доползет, в Молдове их хлебом-солью точно не встрят.
Літаків нема, ППО фактично також. Як і справної бронетехніки. ФРН обіцяло передати декілька десятків БТР.
бочкамитанками тчк
Братья Карамазовы
Повторю еще раз обмен территориями между Украиной и Молдовой - был и на пользу Украине - выгоды всего Украинского Южного региона в сотни раз превзошли потери Ренийского порта
И кстати - балтийские страны отдают не все. Они отдают то что им гарантированно заменяют и компенсируют их старшие братья по альянсу. Та же очередная поставка Стингеров согласованна, так как эти ПЗРК прибалтам заменяют на RBS.
В соответствии с этим принципом можно раскрутить тему иностранного вмешательства с целью дестабилизации ситуации, и вмешательства в избирательный процесс с целью искажения народного волеизъявления.
Это если есть политическая воля, желание, и яйца. Насколько я знаю Майю (общался с ней во время выборов) всё это есть. Тогда вопрос упирается в спецслужбы - может и там куча кротов, как и в наших?
Удачи Вам!
Слава нації!