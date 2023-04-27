Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, використавши вибори в Гагаузії, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила РФ у втручанні у внутрішні справи Молдови. За її словами, багато кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Гагаузія цієї неділі обиратиме главу свого уряду. Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати цей регіон напередодні виборів. Делегацію очолив глава Татарстану Рустам Мінніханов. Він повідомив, що йому відмовили у в’їзді до Молдови.

"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - сказала Санду.

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За її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос", - сказала Санду.

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