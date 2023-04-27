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Новини За кордоном
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Молдова (1290) Росія (47112) Майя Санду (203)

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, використавши вибори в Гагаузії, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила РФ у втручанні у внутрішні справи Молдови. За її словами, багато кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Гагаузія цієї неділі обиратиме главу свого уряду. Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати цей регіон напередодні виборів. Делегацію очолив глава Татарстану Рустам Мінніханов. Він повідомив, що йому відмовили у в’їзді до Молдови.

"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - сказала Санду.

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За її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос", - сказала Санду.

Також читайте: РФ оголосила персоною нон грата співробітника посольства Молдови і закриває в’їзд молдовським посадовцям

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Давите сепаров бочками танками тчк
Братья Карамазовы
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27.04.2023 15:17
+7
Яка прикра, неочікувана новина.
Ніколи не було, а тут знову.
Прям як у нас
Очікуйте повномаштабного
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27.04.2023 15:06
+7
х@й путлеру, от того орка, которому гранатой оторвало, а не Молдавия
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27.04.2023 15:10
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Яка прикра, неочікувана новина.
Ніколи не було, а тут знову.
Прям як у нас
Очікуйте повномаштабного
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27.04.2023 15:06 Відповісти
Гагаузи ще більш ватні ніж жителі Придністров'я, яка тут неочікуваність)
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27.04.2023 20:20 Відповісти
Недомогания РФ до Молдови - це хардкор РФ - в Україні...
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27.04.2023 15:08 Відповісти
Мы не виноваты, соседи...
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27.04.2023 15:11 Відповісти
х@й путлеру, от того орка, которому гранатой оторвало, а не Молдавия
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27.04.2023 15:10 Відповісти
Если Украина не выстоит - Молдову путлер проглотит мимоходом...вам нечего ему противопоставить.
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27.04.2023 15:14 Відповісти
Вроде бы Молдова прикрыта со стороны Румынии. Там на границе три полностью укомплектованные моторизированные бригады, наладившие взаимодействие с американской тактической группой, расквартированной в Румынии. Госдеп дал гарантии что в случае эскалации и прорыва украинского фронта, Молдова сама не останется.
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27.04.2023 19:57 Відповісти
Ага, то есть - за Украину Госдеп не впрягся, а за Молдову впряжется? С чего вы взяли, что Молдова Госдепу чем-то ближе и дороже, чем Украина?
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27.04.2023 20:15 Відповісти
как это Госдеп не впрягся за Украину? Предупреждения накануне вторжения - они кричали во все рупоры - готовьтесь!, - в Киеве к майским шашлыкам готовились. А джавелины-нлавы-стингеры, разведданные со спутников, аваксов, БПЛА, аналитика, стретегическое планирование - не в счет? Да без прямой и косвенной помощи из Вашингтона-Лондона орки бы действительно прошли бы намного дальше, как бы героически не воевали украинцы. Впрягся Госдеп, и еще как. И их войскам вовсе не надо вступать в прямое столкновение с орчими бандами. Они их прекрасно ****** руками украинцев с приличного для себя расстояния.
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27.04.2023 20:34 Відповісти
А, так с таким "впряганием" Молдова просто в случае чего будет захвачена за неделю и все.
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27.04.2023 21:02 Відповісти
ну, Киев же не был захвачен за три дня как грозилось орчье отродье из всех своих рупоров. Попытка реализовать свои влажные мечты о легкой прогулке им очень дорого обошлась. Как никак, а впрягание Госдепа в случае с Украиной сработало.
Не стоит недооценивать молдаван. Видите чем закончилась для орков недооценка украинцев. Кровью своей умываться не успевают, она все льет и льет. Пока не захлебнутся ею же.
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27.04.2023 21:32 Відповісти
"Не стоит недооценивать молдаван"

Какова численность вооруженных сил Молдовы?
На сколько я читал - это аж 1 батальон + еще пара более мелких подразделений, суммарно - до 2х батальонов, 0 танков, 0 самолетов, 0 вертолетов, 0 САУ. Вы правда хотите сравнить эти силы с ВСУ? Если рашисты доберутся до Молдовы - вооруженные силы этой страны вряд ли смогут оказывать сопротивление хотя бы 1-2 дня.
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27.04.2023 23:02 Відповісти
Не сравнивайте Молдову, у которой в лучшем случае 3,5 млн населения, с Украиной, где довоенная численность была в районе 40.
Может не стоит ставить дело в свете типа "если рашисты доберутся до Молдовы".
Можно изменить трактовку аргумента на что то типа - "в каком виде эти ушлепки доберутся, если вообще доберутся". Бьюсь об заклад - если и доползут, то в виде порванных, оборванных, обескровленных, бунтующих лоскутьев. Которых здорово потрепали по пути. И которых не перестанут трепать и рвать на куски. А когда кто то из них все таких доползет, в Молдове их хлебом-солью точно не встрят.
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27.04.2023 23:43 Відповісти
Я о том и писал вообще-то - что единственная защита Молдовы - это Украина. Иначе - у них нет никаких шансов.
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28.04.2023 01:48 Відповісти
+ наша защита это еще и Румыния, Йоханес, Президент Румынии, несколько раз делал публичные заявления в сторону параши, смысл которых, что на военные угрозы в сторону Молдавии, Румыния отреагирует всеми существующими у нее возможностями (в том числе и ВС). В Молдавии более миллиона человек -это граждане Румынии, каждый третий и молдаване каждый год в очериди за Румынским гражданством.
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28.04.2023 10:11 Відповісти
Йоханес - это этнический немец, его избрали румыны, за его честность и то что он всегда свои обещания воплощал.
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28.04.2023 10:12 Відповісти
На бумазі 3 бригади. Одна кадрована. Реально, умовно боєздатні можливо 2 батальона.
Літаків нема, ППО фактично також. Як і справної бронетехніки. ФРН обіцяло передати декілька десятків БТР.
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27.04.2023 23:45 Відповісти
передали + есть еще техника штатовская, осталось совковая. к нам в Маркулешты летали борты военные в начале большой войны, тоже оставили подарунки. какие - незнаем, но подозреваю , что стингеры и джавелины
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28.04.2023 09:53 Відповісти
боеспособность всей армии низкая, есть несколько подразделений у СИС-а. у Полиции "Фулджер" и в армии спецподраздления. у них возможно подготовка выше. но это чтобы замедлить орков, а надежда на население, на понимание, что с приходом орков, молдаван будут вырезать под корень. Мечта любого рашиста - Молдова - без малдаван
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28.04.2023 09:57 Відповісти
не у рашистов по Молдавии военного туризма не будет, хотят нашей земли - милости просим, пусть попытаются- сколько сдохнут не знаю, насколько эффективно будем их убивать - не знаю. Но то что это "игра" будет не в одни ворота- однозначно. Здесь им не рады и свой дом им отдавать никто без боя не собирается
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28.04.2023 10:18 Відповісти
Давите сепаров бочками танками тчк
Братья Карамазовы
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27.04.2023 15:17 Відповісти
Moskvu zasnuvav ******** hohol gedonist Dovgorukyi, bo liz na prestol v Kyevi... tak vono i e... ledacha gedonistychna Moskva krugom lize.
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27.04.2023 15:18 Відповісти
Кто основал Москву - доподлинно неизвестно, ряд историков считают, что это был совсем не Долгорукий (ведь он не княжил в Москве, которую, вроде бы, основал, почему? ), а хан Менгу-Тимур (Мангутемир). Москвичи должны гордится, что основатель их города - из знатного рода, чингизидович, внук самого (!!!) Батыя.
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27.04.2023 15:51 Відповісти
v ****** sluchae ne ahti, libo hohol gedonist, libo mongol
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27.04.2023 16:16 Відповісти
Не дай Бог... Но... и да и нет, то что у нас кровавая баня будет и из Кишинева сделают второй Мариуполь, к гадалке, не ходи. Есть надежда на 3 фактора: население (у молдован есть понимание, что следующий приход уzzких - это геноцид под корень), географию (у нас более холмистая и возвышенная местность к центру и более плотные застройки) и на нашего старшего брата Румынию, народная мудрость: sângele apă nu se face (кровь не превратится в воду)
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27.04.2023 15:25 Відповісти
никто из Кишинева не будет делать второй Мариуполь, молдоване его так сдадут, без боя.
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27.04.2023 18:29 Відповісти
В первые дни большой войны и я так же думал: "пздц" закончу жизнь беженцем или сдохну в попытке оказать сопротивление. т.к. жить в окупации пздц. Для меня жить при воронине и додне был пздц-ом, но была надежда- подохнуть старики живущие в реальности ссср и у нас поменяется власть. После кавида - так и случилось, да простят меня родственики, тех у кого ковид отнял жизни близких. У нас на заправках люди запасались дизтопливом и бензином, чтобы сбежать.... Прошло несколько месяцев. путлер Киев не взял. У нас часть глупых молаван узнало о Буче, о Ирпене (в том что орки нелюди, я понимал ещё с 1992 года). Те кто раньше, относительно лояльно, относились к парашке прозрели: "Если уzzкие так поступают с "братьями" славянами, то что они сделают с нами, молдаванами?".... не сдадут, жить хотят, те кто свалил заграницу уже неприедут -те что остались - уезжать не собираются -не сдадут
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27.04.2023 19:02 Відповісти
Молдова прикрыта со стороны Румынии. На границе, в восточной части Румынии, три полностью укомплектованные моторизированные бригады, наладившие взаимодействие с американской тактической группой. Госдеп дал гарантии что в случае эскалации и прорыва украинского фронта, Молдова сама не останется.
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27.04.2023 19:59 Відповісти
Ок, а як що до коридора на Дунай? При Кучмі, здається, зробили обмін територіями - Молдові віддали сто метрів берега Дунаю в обмін на кусок авто траси для України - щоб їздити з Одеси в Ізмаїл без пересікання кордону двічі
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27.04.2023 20:26 Відповісти
Думаю обмен был обоюдно выгодный, Молдавия из 100м пустыря построила порт, Украина получила второй сухопутный коридор, в Южную часть Одеской области. Это пример добрососедства, даже при плохих правителях
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27.04.2023 21:47 Відповісти
не знаю там как Кучма, какой он был плохой для Украины. Но молдавский Воронин, при котором состоялся сей "обмен", был не такой уж и плохой. Может дед и страдал ностальгическим маразмом, и отказывался переименовывать свою партию коммунистов во что то более цивилизованное. Но при нем Молдова пусть и медленно но увереннее дрейфовала к Европе. На то что наступило после того как он ушел, можно просто опустить занавес - это просто не поддается логике и здравому смыслу.
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27.04.2023 22:40 Відповісти
Суть Воронина проста, его сынок Олежка, при папке президенте, стал евровым миллионером, первый свой миллион ("заработанный" "непосильным" "трудом") он праздновал салютом в центре Кишинева. Все наворованное бабло он переводил в Западные банки и в какой-то момент Воронину дали понять (когда он хотел сдать приднестровье уzzким, план Козака 2003 год), что все бабки сына и сам сын под колпаком- то все деньги ворованные и Олежка их отмывает криминальным способом ибо менталитет у них воровской они по другому не могут, а сынулю на нары, даже европейские комфортные. и Воронин сделал выбор, между путлером (который тогда был не столь влиятелен) и своим сынком. путлер очень обидчевый и злопамятный - это и сыграло на пользу Молдове.

Повторю еще раз обмен территориями между Украиной и Молдовой - был и на пользу Украине - выгоды всего Украинского Южного региона в сотни раз превзошли потери Ренийского порта
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28.04.2023 08:37 Відповісти
по поводу Додона - это копия Воронина, но более дешовая, очень жадный и тупой, его даже Плахатнюк подкупал (судят за "черный кулек", Плахатнюк после того как Додон его предал, обнародовал видео где лично передавал деньги Додону - за это сейчас Додона у нас судят.) . Чтобы все знали- Додон - это дешовка. Воронин был во много раз дороже для "уzzких". т.е. из команды Воронина, путлер (ил кто еще из 6-го управления ФСБ) выбрал пешку, которая за много меньшие деньги продвигала интересы парашки у нас
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28.04.2023 08:49 Відповісти
Мы благодарны Украине, Америке, но в случае прорыва орков до нас, надежда на самих себя и Румынию. Не поможет "Большая Родина", нам пздц будет. Мног не могу писать , но ВС Молдавии и Румынии усиливаются , в самой Румынии увеличивается производство боеприпасов часть из которых, любезно предоставляется ЗСУ. Я бы всё отдавал, как балтийские страны. Надежда на суровых дядек и НАТО, зделают всё для победы Украины
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27.04.2023 21:40 Відповісти
Молдова так выстроила свою систему безопасности что до недавних пор, по факту была слабее прорашисткого анклава на своей территории. Как обстоят дела сейчас, не в курсе, но вряд ли несколько десятков заезженных западных броневиков сильно поменяли расклад.
И кстати - балтийские страны отдают не все. Они отдают то что им гарантированно заменяют и компенсируют их старшие братья по альянсу. Та же очередная поставка Стингеров согласованна, так как эти ПЗРК прибалтам заменяют на RBS.
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27.04.2023 22:47 Відповісти
До декабря 2020 Молдова была ... что-то между Украиной до 2014 и нынешней Грузией сейчас. До 2021 года нашей армии и полиции хватало, чтобы сдержать вооруженное нападение орков из помидории (приднестровья). Сейчас у нас формируются новая бригада, армия медлено (при помощи зарубежных друзей) переходит на стандарт НАТО. Этих сил недостаточно, чтобы освободит наши восточные р-ны. Скорее всего стратегия, по отношению к оркам засевших за Днестром, будет медленное удушение и принуждение к миру. "Им будет сделано предложение от которого они не смогут отказаться". Альтернатива - колапс и разруха, после которой желающих умирать за "руzzкий мир", там будет стремится к 0. Судя по тому, как у них провалилась мобилизация и ихние работоспособные мужчины перебежали на левый берег, желающих воевать за парашку , там немного. Это не означает, что вата из мозгов выветрилась. Я в Кишиневе встречаю уzzких, которые бежали от мобилизации из параши и помидории, но у которых менталитет остался ватным. Ватника можно вывести из параши, но парашу из его мозгов - не выведешь.
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28.04.2023 08:26 Відповісти
Росия своей безмозглой имперской политикой только приближает свой конец
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27.04.2023 15:34 Відповісти
Так а що ж роблять Ваші спецслужби? Чому не відкривають справи, якщо є докази їхньої проросійскості? Як відслідковуються грошові потокі?
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27.04.2023 15:41 Відповісти
ну у нас пока не арестовывают дэбилов за то что любят парашу и путлера -это не считается преступлением, это даже не политические взгляды -это просто психиатрический диагноз, вот когда свино-собаки будут проявлять признаки нарушения закона- тогда спецслужбы на основе закона и будут сажать -а пока идет тихая работа по выявлению пид@расов... и "роблят" - предотвратили наш "вагнергейт", роблят
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27.04.2023 19:05 Відповісти
Есть хороший принцип - "Следуй за деньгами".

В соответствии с этим принципом можно раскрутить тему иностранного вмешательства с целью дестабилизации ситуации, и вмешательства в избирательный процесс с целью искажения народного волеизъявления.

Это если есть политическая воля, желание, и яйца. Насколько я знаю Майю (общался с ней во время выборов) всё это есть. Тогда вопрос упирается в спецслужбы - может и там куча кротов, как и в наших?
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27.04.2023 19:20 Відповісти
"грошові потокі?" - вроде перекрыли -казну пополнили- митинги скрытых прорашистов закончилиь - буйные арестованы
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27.04.2023 19:20 Відповісти
Было бы неплохо и Вам собирать соответствующие митинги с требованием взять за задницы местную шушару - власти действительно нужно чуствовать Вашу поддержку в этом вопросе!
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27.04.2023 19:24 Відповісти
21 мая будет митинг про Европа, про властный митинг. Будет в 20 раз больше чем проплаченный шоро-кремлевский протест
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27.04.2023 19:27 Відповісти
Супер!

Удачи Вам!
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27.04.2023 19:47 Відповісти
Дякую
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27.04.2023 21:32 Відповісти
Слава Украине!
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27.04.2023 21:33 Відповісти
Героям слава!

Слава нації!
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27.04.2023 21:46 Відповісти
Смерть ворогам!
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27.04.2023 21:50 Відповісти
НУ ТАК ПРОСТО ФИЗИЧЕСКИ ЛИКВИДИРУЙТЕ ИХ !!!
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27.04.2023 22:17 Відповісти
От нас отвернятся Запад, там так не принято! там буква ЗАКОНА, в этом отличие оркостана от современной Цивилизации - украл- выпил - в тюрьму. А не украл - либо король или пуля в башке.
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28.04.2023 10:02 Відповісти
МОГИЛЕВИЧУ ЭТО РАССКАЖИ !)
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04.05.2023 04:27 Відповісти
 
 