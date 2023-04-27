Понад 50% смертей у лавах окупантів трапилися через поранення, які не загрожували життю, - Центр тактичної медицини РФ "Калашников"

Понад 50% смертей серед російських окупантів в Україні сталися не від ран, які загрожували життю. Деяким рашистам доводилося робити ампутації через неправильне накладення джгута.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін.

"Понад 30% ампутацій (у зоні бойових дій в Україні. - Ред.) здійснено через неправильне накладення джгута, понад 50% усіх смертей сталося не від поранень, які загрожували життю", - сказав Катулін.

Військові РФ під час війни проти України дістають переважно мінно-вибухові поранення їх близько 70% від загальної кількості, зазначив начальник військово-медичного управління Міноборони Росії Дмитро Тришкін

Близько 10% військовослужбовців надходять до шпиталів через захворювання, ще 10% - через кульові вогнепальні поранення і ще 10% - через травми, додав він.

Близько 24% пацієнтів надходять у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Ще близько половини поранених, за його словами, прибувають до медиків у середньому ступені тяжкості, решта - у легкому.

Читайте: У РФ помер другий за день депутат Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія"