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Понад 50% смертей у лавах окупантів трапилися через поранення, які не загрожували життю, - Центр тактичної медицини РФ "Калашников"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

окупанти

Понад 50% смертей серед російських окупантів в Україні сталися не від ран, які загрожували життю. Деяким рашистам доводилося робити ампутації через неправильне накладення джгута.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін.

"Понад 30% ампутацій (у зоні бойових дій в Україні. - Ред.) здійснено через неправильне накладення джгута, понад 50% усіх смертей сталося не від поранень, які загрожували життю", - сказав Катулін.

Військові РФ під час війни проти України дістають переважно мінно-вибухові поранення  їх близько 70% від загальної кількості, зазначив начальник військово-медичного управління Міноборони Росії Дмитро Тришкін

Близько 10% військовослужбовців надходять до шпиталів через захворювання, ще 10% - через кульові вогнепальні поранення і ще 10% - через травми, додав він.

Близько 24% пацієнтів надходять у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Ще близько половини поранених, за його словами, прибувають до медиків у середньому ступені тяжкості, решта - у легкому.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
То вони вже навчилися правильно джгут на шию накладати при пораненні у дупу?
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27.04.2023 15:19
+6
та пусть центр этих калашников не переживает - наш ГШ ваших сдохших от ранений в статистику убитых себе не приписывает.
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27.04.2023 15:23
+4
Це Метафізика... якщо спрощенно... Орки не від ран вмирають, а тому, що повинні...
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27.04.2023 15:21
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То вони вже навчилися правильно джгут на шию накладати при пораненні у дупу?
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27.04.2023 15:19 Відповісти
Це Метафізика... якщо спрощенно... Орки не від ран вмирають, а тому, що повинні...
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Правильно.. називається - кара Божа..
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27.04.2023 15:24 Відповісти
та пусть центр этих калашников не переживает - наш ГШ ваших сдохших от ранений в статистику убитых себе не приписывает.
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27.04.2023 15:23 Відповісти
плюс колаборантів, плюс вагнероскот, плюс чмобіки, які числяться у своїх частинах в рашці - всі мимо статистики
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27.04.2023 15:34 Відповісти
колаборантов, понятно, никто не считает, а вот вагнероскот и прочих ордилососов и чмобов - считают. Никто ж не будет в ГШ разбираться - в кузове "урала" сидели вагнера, мобилизованные лугандонцы или чмобилизованные чухломцы.
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27.04.2023 15:41 Відповісти
вони акцентують: патєрі всрф.
вагнєрота своїх сама вивозить та закопує. навіть цвинтарі окремі
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27.04.2023 15:45 Відповісти
та пусть хоть кого там у себя считают... такая же статистика и у мобилизованных лугандонцев, и у "вагнеров", и у прочих "потоковцев".
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27.04.2023 15:53 Відповісти
це не я почав сперечатись)
хай всі повиздихають)
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27.04.2023 15:55 Відповісти
мінно-вибухові поранення близько 70%

висновок:
потрібні бронетранспортери різних видів та броніки
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27.04.2023 15:27 Відповісти
Навіщо це розповсюджувати?! Вони ж, курви, вчаться! Нехай би собі дохли й далі!!!
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27.04.2023 15:45 Відповісти
это никак не влияет на процесс. Для них никакая статистика про ихних сдохших не является демотиватором.
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27.04.2023 15:56 Відповісти
Все правильно роблять. Навіщо за поребриком орки-інваліди після війни?
Здохли - і всі щасливі.
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27.04.2023 16:28 Відповісти
Хм. То якщо дохнуть 50%,то статистику треба ×1.5?!
Здохли не 200.000 а ×1.5= 300.000!
Це як мінімум! А якщо ще порахувати як на 1 знищеного мінімум 2(3) недобитки?!
То взагалі цікаво! Утілізовано разом поголів'я десь півмільйона,а скільки інвалідів 1 і 2 групи вже ніколи не підуть воювати?
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27.04.2023 19:17 Відповісти
 
 