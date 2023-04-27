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Кремль хоче таємно набрати ще 400 тисяч росіян на війну проти України, – The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Протягом 2023 року Москва хоче набрати ще 400 000 військовослужбовців для війни проти України, це рішення МО РФ підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на витік секретної інформації з Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові чиновники намагаються залучити ще сотні тисяч військових для війни в Україні, не викликаючи гніву широкої громадськості. Але такі плани набору викликають занепокоєння серед інших урядовців, які стурбовані дедалі гострішою нестачею робочої сили в країні", - пише видання. 

Згідно з секретними документами розвідки США, у середині лютого 2023 року Путін підтримав пропозицію військового керівництва РФ "таємно" завербувати додаткових 400 000 військовослужбовців для війни проти України.

Відповідно до розвідданих, російському угрупованню в Україні не вистачає 50 000 військових на полі бою і 40 000 – в резерві.

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300 000 з них планується залишити в резерві, інших – кинути на війну проти України, сформувавши нові підрозділи або поповнити ті, що недоукомплектовані.

Проти пропозиції виступили чиновники економічного блоку уряду Росії. Свою позицію вони аргументували побоюванням того, що це може викликати в країни дефіцит робочої сили.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
їх вже треба труїти як клопів...
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27.04.2023 15:19
+10
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27.04.2023 15:27
+3
Таємно, ге ж...

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27.04.2023 15:21
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їх вже треба труїти як клопів...
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27.04.2023 15:19 Відповісти
Таємно, ге ж...

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27.04.2023 15:21 Відповісти
Нам і добрива стільки не треба.. касапи, запитайте може китайцям за пів ціни напарите..
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27.04.2023 15:22 Відповісти
Африканці якраз на днях зустрічались з Хлом і просили у нього добрива )), можно чумардосів туди відправити і там прикопати ))
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27.04.2023 16:25 Відповісти
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27.04.2023 15:27 Відповісти
аби в очі не заглядав та компартію не будував
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27.04.2023 15:38 Відповісти
А наш міністр пан Рєзніков казав,що мацква не знає,як СВО закінчити...
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27.04.2023 15:33 Відповісти
a nakuya cya viyna? nu real'no zh debilizm povnyi! putin - debil
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27.04.2023 15:36 Відповісти
Пуйло буде до останньої свинособаки проти України воювати.
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27.04.2023 15:40 Відповісти
Та вже ж писали про це , ще тижнів 2 тому ..

.
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27.04.2023 15:46 Відповісти
Таємно від кого ?
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27.04.2023 15:52 Відповісти
"завербувати додаткових 400 000 військовослужбовців для війни проти України."

Это если по пять снарядов в среднем на каждого, то Украине треба ещё 2 млн снарядов!
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27.04.2023 16:10 Відповісти
Тайно 400к, це як?
Звичайна мобілізація без оголошення, але хто зверне увагу на писанину без гучної назви.
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27.04.2023 16:19 Відповісти
Это та самая "старая новость" которая вдруг снова всплыла в ВП. О том, что хотят до конца 2023 года донабрать 400 000 контрактников в армию в РФ. Никаких тайн из этого никто не делает, пока получается не очень. По плану набирать хотел до 35 тысяч в месяц, по факту не могут и 20 тысяч набрать. Тогда было найдено решение вербовать зэков в ЧВК. Набрали их до 40 тысяч, но по большей части угробили в наступлениях зимой. Вообщем, как это не странно, в 140 миллионой РФ проблемы с мобилизацией населения. Охочих воевать мало.
Впрочем, им удалось набрать 400 тысяч срочников за время наборов весной, осенью 22го и вот снова весной 23го года. Из них тоже планируют добирать контрактников заставляя подписывать согласие. Еще пытаются вербовать всяких новоприбывших граждан со Средней Азии в основном.
Короче выйти на 25 тысяч в месяц для них пока недостижимый уровень.
Как и чем вооружить этих чепушей, где взять технику - вопрос открытый. Рыщут по складам.
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27.04.2023 16:35 Відповісти
Я бы с этой новости не ржал. Уже было...надеюсь некоторые зеленые наржались вволю.
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27.04.2023 18:21 Відповісти
А куда делись 200.000 первой волны оккупации,и 300.000+ могилизации 2022?
Такой вопрос на расее не задают.
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27.04.2023 19:25 Відповісти
340 тис зараз на території України
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28.04.2023 09:02 Відповісти
Ну звісно,їх армія офіційно 1.250.000. З поварами і лікарями.
А куди вивели о/с гарнізонів від півночі до півдня і сходу?
Вже в полоні є водолази північного флоту! Звісно,поголів'я на расєє багато,і воювати доведеться довго - "до останього расєяніна", і не треба слухати дристовічей - подляков з опи зезидента.
Ізраель 2.0 - Україна. Залишається викинути з влади зермака з монозбродом.
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28.04.2023 10:25 Відповісти
 
 