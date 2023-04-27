Кремль хоче таємно набрати ще 400 тисяч росіян на війну проти України, – The Washington Post
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Протягом 2023 року Москва хоче набрати ще 400 000 військовослужбовців для війни проти України, це рішення МО РФ підтримав російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на витік секретної інформації з Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові чиновники намагаються залучити ще сотні тисяч військових для війни в Україні, не викликаючи гніву широкої громадськості. Але такі плани набору викликають занепокоєння серед інших урядовців, які стурбовані дедалі гострішою нестачею робочої сили в країні", - пише видання.
Згідно з секретними документами розвідки США, у середині лютого 2023 року Путін підтримав пропозицію військового керівництва РФ "таємно" завербувати додаткових 400 000 військовослужбовців для війни проти України.
Відповідно до розвідданих, російському угрупованню в Україні не вистачає 50 000 військових на полі бою і 40 000 – в резерві.
300 000 з них планується залишити в резерві, інших – кинути на війну проти України, сформувавши нові підрозділи або поповнити ті, що недоукомплектовані.
Проти пропозиції виступили чиновники економічного блоку уряду Росії. Свою позицію вони аргументували побоюванням того, що це може викликати в країни дефіцит робочої сили.
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Это если по пять снарядов в среднем на каждого, то Украине треба ещё 2 млн снарядов!
Звичайна мобілізація без оголошення, але хто зверне увагу на писанину без гучної назви.
Впрочем, им удалось набрать 400 тысяч срочников за время наборов весной, осенью 22го и вот снова весной 23го года. Из них тоже планируют добирать контрактников заставляя подписывать согласие. Еще пытаются вербовать всяких новоприбывших граждан со Средней Азии в основном.
Короче выйти на 25 тысяч в месяц для них пока недостижимый уровень.
Как и чем вооружить этих чепушей, где взять технику - вопрос открытый. Рыщут по складам.
Такой вопрос на расее не задают.
А куди вивели о/с гарнізонів від півночі до півдня і сходу?
Вже в полоні є водолази північного флоту! Звісно,поголів'я на расєє багато,і воювати доведеться довго - "до останього расєяніна", і не треба слухати дристовічей - подляков з опи зезидента.
Ізраель 2.0 - Україна. Залишається викинути з влади зермака з монозбродом.