На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, яка допоможе перейти Києву від радянської військової системи до західної.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чітко дали зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО", - зазанчив він.
Столтенберг також наголосив на тому, що НАТО має вкладатися "більше і краще у свою оборону у все більш небезпенчому світі".
Саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня.
Будь ласка, зачекайте...
НАТО створювалося колись, щоб принаймні в Європі більше не було великої війни. Тоді резонно вважалося, що загроза демократичній Європі виходить виключно від СРСР. Зараз спадок Союзу (і в цьому аспекті також) успадкувала Росія (вона про це сама прямо заявляє), і вона навіть пішла далі СРСР, бо розв'язала агресивну війну з метою перекроїти кордони та змінити весь світоустрій! Ну і що НАТО? А практично НІЧОГО! Так від кого НАТО збирається захищати своїх членів, від африканців чи латиноамериканців, які на цих членів не збираються нападати?
Найкраща можливість зараз припинити війну в Україні-- це вже у Вільнюсі оголосити про запрошення України в НАТО і протягом місяця-двох провести всі національні ратифікації. З обіцянкою зразу ж після цього задіяти 5-ту статтю. І якщо б це не допомогло, то вже не допоможе ніщо, крім реального фізично
А з Орбаном все взагалі ще простіше: йому варто лише популярно пояснити різницю в цінності для блоку України та Угорщини (військова потужність, геостратегічне положення, розмір територій тощо) і просто запропонувати альтернативу: "Україна буде в НАТО або з перебуванням там і Угорщини, або без останньої". Зробити це має, наприклад, Байден. Угорський анклав, викинутий з НАТО та оточений після вступу в блок України по всьому периметру державами НАТО, дуже швидко втратить весь гонор, бо НАТО зможе тоді зробити з ним все, що забажає.
Тож праве наше керівництво, яке стверджує, що потрібна лише жорстка політична воля провідних країн Заходу (а я додам, що потрібно їм відкинути страх та більш нахабно вести себе з РФ).
Now, communism, as we knew it, is gone. Russia (and even China) are into making money nowadays. Thus, there is no existential threat to capitalism, and as such, no real reason for the US to go to an all-out wa.
And an organization of 30+ countries with no clear obligations for each country to send troops, where decisions are to be made unanimously, can hardly be called a military alliance, which have historically been formed for a specific war/task and included a limited number of members.