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На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, яка допоможе перейти Києву від радянської військової системи до західної.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО", - зазанчив він. 

Столтенберг також наголосив на тому, що НАТО має вкладатися "більше і краще у свою оборону у все більш небезпенчому світі". 

Саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. 

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Це така ******* політтехнологія - готовати маси наріду до неприємних новин? Постійно робити дрібні вкиди. Не зразу казати неприємну правду, а частинами, підсолоджуюючи лайно цукрозамінувачем.
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27.04.2023 16:22 Відповісти
А взагалі, навіщо НАТО більше вкладати в свою обороноздатність (за пропозицією Столтенберга), якщо блок боїться воювати в принципі? Яка користь від спорядженого автомата, що лежить в тебе на тумбочці біля вхідних дверей, якщо ти не збираєшся в жодному разі його використовувати (навіть якщо бандити будуть вщент розносити твою оселю)! Дурість погрожувати зброєю, якщо не бути готовим вбити у випадку, коли погроза не подіє (бо потім ніхто вже не буде зважати на всі твої погрози).
НАТО створювалося колись, щоб принаймні в Європі більше не було великої війни. Тоді резонно вважалося, що загроза демократичній Європі виходить виключно від СРСР. Зараз спадок Союзу (і в цьому аспекті також) успадкувала Росія (вона про це сама прямо заявляє), і вона навіть пішла далі СРСР, бо розв'язала агресивну війну з метою перекроїти кордони та змінити весь світоустрій! Ну і що НАТО? А практично НІЧОГО! Так від кого НАТО збирається захищати своїх членів, від африканців чи латиноамериканців, які на цих членів не збираються нападати?
Найкраща можливість зараз припинити війну в Україні-- це вже у Вільнюсі оголосити про запрошення України в НАТО і протягом місяця-двох провести всі національні ратифікації. З обіцянкою зразу ж після цього задіяти 5-ту статтю. І якщо б це не допомогло, то вже не допоможе ніщо, крім реального фізично
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27.04.2023 16:37 Відповісти
"...протягом місяця-двох провести всі національні ратифікації". При наявності Ердогана і Орбана? Утопія.
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27.04.2023 16:43 Відповісти
Ердогана може дуже скоро не бути на чолі Туреччини чи взагалі на білому світі.
А з Орбаном все взагалі ще простіше: йому варто лише популярно пояснити різницю в цінності для блоку України та Угорщини (військова потужність, геостратегічне положення, розмір територій тощо) і просто запропонувати альтернативу: "Україна буде в НАТО або з перебуванням там і Угорщини, або без останньої". Зробити це має, наприклад, Байден. Угорський анклав, викинутий з НАТО та оточений після вступу в блок України по всьому периметру державами НАТО, дуже швидко втратить весь гонор, бо НАТО зможе тоді зробити з ним все, що забажає.

Тож праве наше керівництво, яке стверджує, що потрібна лише жорстка політична воля провідних країн Заходу (а я додам, що потрібно їм відкинути страх та більш нахабно вести себе з РФ).
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27.04.2023 21:52 Відповісти
NATO was created not so much as a true military alliance, but rather as an option for the US to interfere militarily in Europe against the communist threat. Not Russian threat - communist threat. The then American government was terrified of a further spread of communism, which they viewed as an existential danger to the very existence of their system. Americans frowned, and still do, even at the moderately socialist European models that tax the rich and try to spread the wealth more evenly and fairly. Let alone the Soviets. Americans were truly afraid at the time that communism would gain steam and cause their own people to question capitalism. Much of Europe with strong socialist traditions (France, Italy, Scandinavia) was much less terrified, but went along with the US.

Now, communism, as we knew it, is gone. Russia (and even China) are into making money nowadays. Thus, there is no existential threat to capitalism, and as such, no real reason for the US to go to an all-out wa.

And an organization of 30+ countries with no clear obligations for each country to send troops, where decisions are to be made unanimously, can hardly be called a military alliance, which have historically been formed for a specific war/task and included a limited number of members.
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27.04.2023 17:28 Відповісти
бАгАторічні памагатєлі,,бледь!((,
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27.04.2023 16:45 Відповісти
Щось якось мутно. Але-е-е, а чому про найвеличнішого ні слова ? Пачіму ми нє в натє ? Нема на вас галабародька.
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27.04.2023 18:32 Відповісти
 
 