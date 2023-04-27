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безпілотник (2071) збір (160) дрони (2455) тероборона (332)

Воїнам 241 бригади ТРО ЗСУ під Бахмутом потрібний 1 млн грн на дрони. ЗБІР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,dji,300,matrice,rtk

Захисникам України потрібні два дрони загальною вартістю мільйон гривень.

Про це пише у фейсбуці журналістка та волонтерка Тетяна Гончарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопцям потрібні "очі".

Дорогі очі: ДРОН DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE H20N &

DJI MAVIC 3 THERMAL ( DJI MAVIC 3T).

Тому наша 🎯Ціль: 1 000 000.00 ₴", - написала вона.

За словами Гончарової, її не лякає сума - лише те, що можна не встигнути зі збором.

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Долучитися до збору коштів на дрони можна, переказавши кошти на картку 5375 4112 0561 7892.

Посилання на "банку" https://send.monobank.ua/jar/5ReRLK3b3k.

"ЗСУ зможуть поставити крапку в цій кількасотрічній війні, але наше завдання - щодня підносити їм патрони. Щодня продовжувати допомагати їм - нашим найкращим воїнам у світі", - пише Гончарова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
резніков, яйцекрад ти довбаний - ти чуеш?
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27.04.2023 15:34
+2
+
Слава Україні!
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27.04.2023 15:38
+2
задонатив було на Запоріжжя - моє bуло в 127му ваґоні... - тепер тільки доцільно..
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27.04.2023 15:46
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резніков, яйцекрад ти довбаний - ти чуеш?
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27.04.2023 15:34 Відповісти
+
Слава Україні!
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27.04.2023 15:38 Відповісти
задонатив було на Запоріжжя - моє bуло в 127му ваґоні... - тепер тільки доцільно..
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27.04.2023 15:46 Відповісти
+++
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27.04.2023 15:53 Відповісти
Ну , потрібно, так що ви хочте, щоб я самостійно доповів Резнікову , про це становище. Будь ласка, дайте його телефон, я зараз зателефоную,. Ну як що у Юри не має часу.
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27.04.2023 16:06 Відповісти
+
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27.04.2023 16:07 Відповісти
Мало коментарів в таких темах, треба активніше долучатись.... щоб там не було.... дрони то врятовані життя наших воїнів
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27.04.2023 16:31 Відповісти
DJI MAVIC 3T та DJI MAVIC 3 Китай обмежив у 10 раз постачання за кордон своїм дилерам.
Про це Мадяр у своєму телеграмі розповідав.
Також він казав про відправку до бахмутського напрямку більше 100 куплених вже дронів Мавік3 раніше.
Також за 46хв. на їх рахунок люди вчора вже назбираи 1 млн.грн
(Орієнтовна сума збору- 30 млн грн)
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27.04.2023 16:37 Відповісти
це держава повинна закупати-ці мавіки
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27.04.2023 17:56 Відповісти
+++ відправив
хай хлопцям Бог помогає
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27.04.2023 16:47 Відповісти
+
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27.04.2023 21:04 Відповісти
 
 